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 Происшествия
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 Охранники одесской гостиницы, в которой при пожаре погибли 8 человек и 10 получили ранения, слишком поздно позвонили на "101", - полиция

Отель был оборудован датчиками задымления и противопожарным оборудованием. Его охранники могли принять первые меры для того, чтобы не допустить распространения огня. Но вместо этого они обратились к спасателям с опозданием.

Об этом на брифинге в Одессе 17 августа сообщил начальник Главного управления полиции Одесской области Олег Бех, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

По его словам, здание отеля с 2009 года было оснащено противопожарным оборудованием, датчиками задымления, также в нем было водоснабжение.

"Двое работников службы охраны имели возможность принять первоочередные меры для ликвидации небольшой площади пожара, а также обеспечить безопасность граждан. К 10 часам начались следственные действия с сотрудниками ГСЧС, которые находились на месте. Как они сообщили, пожар начался гораздо раньше, чем было сообщено на линию ГСЧС, и, когда они приехали и увидели, что не только второй этаж горит, но и крыша, оказать помощь всем лицам было практически невозможно. Следователи уже проверили компанию, которая осуществляет эти охранные услуги, мы хотели сегодня убедиться, была ли подключена указанная сигнализация на соответствующий пульт охраны", - сообщил он.

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При этом, как уточнил начальник ГСЧС Одесской области Виктор Федорчак, сообщение о пожаре спасатели получили ночью в 1:34.

По словам Беха, охранная компания отказалась предоставить документы, поэтому следователи проводят другие мероприятия, чтобы установить, каковы были договорные отношения между отелем и охранным предприятием.

Как добавил глава областной полиции, следователи допросили владельца здания и владельца компании, которая устанавливала противопожарное оборудование.

"Кроме того, изъят сервер, на котором есть видеоархив, нам также предоставит дополнительную возможность изучить время, когда началось задымление, когда начался пожар, там провести другие следственные действия с соответствующими специалистами", - отметил Бех.

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Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар", в результате чего погибли восемь человек, пострадали 10 человек. По факту пожара в Одессе открыто уголовное производство. Полиция рассматривает три версии пожара в одесской гостинице, в том числе поджог с целью сокрытия убийства. В ГСЧС сообщили, что в июле была запланирована проверка гостиницы, но была изменена форма собственности, и представителей Госслужбы не допустили к проверке.

Президент Зеленский, комментируя трагедию, заявил: "Будут отвечать не только непосредственные виновники пожара. Будет отвечать Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости".

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Собственник гостиницы, одесский предприниматель Вадим Черный, заявил, что "произошла катастрофа" и что он готов нести полную ответственность в случае установления его вины.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил начать масштабные проверки одесских гостиниц и санаториев. "Владельцы и руководители таких объектов должны нести полную ответственность за безопасность людей", - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3143383
 
 
 Топ комментарии
 
при порошенко во всем был виноват порошенко а тут усиленно ищут крайних

прям как в рашке
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Такой гвалт из-за отеля , а перед этим из-за Гримчака, чтоб прикрыть гибель 4-х (четырех) военных 15-го числа?
Что-то о них он не проронил ни слова.Тогда как предыдущим пообещал квартиры.
А когда этим выдаст, вернее теперь уже только их родным? ?? А Зеля?
Эти ребята тоже погибли в ваше гребаное перемирие. Из-за того, что "надо просто прекратить стрелять"
Одним значит квартиры с переругу, а о других и вспоминать не надо?
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зеленский типо содействуетбизнесу и тут же объявлЯет себя суьей и обещает посадить хозяина неависимо от того что найдет следствие.

Трепло
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при порошенко во всем был виноват порошенко а тут усиленно ищут крайних

прям как в рашке
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В рашке крайних назначают а ищут в нормальных странах, не надо чушь нести.
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Так и у нас зебобик уже назначил крайнего...вск как в паРаше...
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президенты ищут?

Зачем Зеленский называет фамилию?
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зеленский типо содействуетбизнесу и тут же объявлЯет себя суьей и обещает посадить хозяина неависимо от того что найдет следствие.

Трепло
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Проследить за выполнением законов и посадить это разные вещи, тупая соя.
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конечно разные...но заявление зебобика утвердительное..."будет"...он уже провел следствие и опоелелил виновного ..
Будет отвечать Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости". Источник: https://censor.net.ua/n3143383
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А что не так, владелец и должен отвечать, с какого ты эту тварь защищаешь. Вина полюбому на владельце и пожарной инспекции.
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Мне фиолетов у крапинку этот влалелец...
Но утверждать...и решать кто будет нести ответственность...а кто не...зебобику никто не давал права...
Более того...влалелец не всегда может и должен отвечать...далеко не всегда..
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Почитай статью ниже как этот владелец отказался допустить пожарную инспекцию, так что крайним полюбому его сделают.
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Причин по которым он отказался может быть масса...к примеру у него модет быть договор со сторонней фирмой ответственной за пожарную безопасность...и без их представителя он мог не пустить пожарного...
А слелать крайним...при зебобике могут...зебобикам на Закон насрать...
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Ответственность безусловно несет владелец, другое дело, что если владелец предпринял все возможные меры для обеспечения безопасности - установка датчиков дыма, наличие ДЕЙСТВУЮЩЕЙ пожарной сигнализации, наличие дополнительных маршрутов эвакуации. которые должны быть предусмотренны еще на этапе строительства/перестройки здания при изменении его функционала т.е. фактически проектная документация должеа быть сертифицирована соответствующими органами. Однако не должно быть и сверх избыточных конструктивных требований со стороны надзорных органов. И как не странно - это обязанность архитекторов и проектантов.
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более того...это заявление зебобика можно расценивать как давление на следствие...мол виновного я уде определил...ваше дело докумениы подтасовать...
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Зеленский пообещал сажать корупционеров, зрада.))
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сожать кого то может тодько суд...а не зебобик...у зебобика нет такого права...
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Так тогда какого вы хрена на него вешаете вину за решения судов, да идите вы нахрен.
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Хаха, как выпускают сепара или ворюгу под залог так виноват Зеленский, но при этом кричат что он не должен влиять на суды, что взять с дебилов.))
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А какого хрена вы их вешали на Порошенко пять лет к ряду？да и сейчас продолжаете
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Зебил, пррру. А кто судебную реформу завалил? Ясный хрен, Петр Рошенович. Так чего ваш Зелебеня косяки папередников не исправляет? Выгнал бы продажных судеек и все дела. Он же у нас теперь и царь, и бох, и херой? А на деле - сопля зеленая
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Ну ты то точно дебил если думаешь что так легко выгнать судей.))
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Шо я тебе скажу - ты таки неадекват. И это еще очень- мягко. Почти ласкательно Охоронці одеського готелю, в якому під час пожежі загинуло 8 осіб та 10 дістали поранення, занадто пізно зателефонували на "101", - поліція - Цензор.НЕТ 5876
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Такой гвалт из-за отеля , а перед этим из-за Гримчака, чтоб прикрыть гибель 4-х (четырех) военных 15-го числа?
Что-то о них он не проронил ни слова.Тогда как предыдущим пообещал квартиры.
А когда этим выдаст, вернее теперь уже только их родным? ?? А Зеля?
Эти ребята тоже погибли в ваше гребаное перемирие. Из-за того, что "надо просто прекратить стрелять"
Одним значит квартиры с переругу, а о других и вспоминать не надо?
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В отеле должна быть централизованная пожарная охрана, никому ничего звонить не надо, поступает сигнал на пульт, и тут же выезжает пож. бригада. Без такого наблюдения, централизованного, отель работать не сможет
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Опять лохов разводят Охоронці одеського готелю, в якому під час пожежі загинуло 8 осіб та 10 дістали поранення, занадто пізно зателефонували на "101", - поліція - Цензор.НЕТ 6733. Кому они брешут? В центре Одессы среди бела дня горит здание!!! Таки на всю Одессу у одних охранников один телефон и один на всех Охоронці одеського готелю, в якому під час пожежі загинуло 8 осіб та 10 дістали поранення, занадто пізно зателефонували на "101", - поліція - Цензор.НЕТ 6198 ? Да там жители соседних домов в "набат били". Жалкая попытка отмазать очередных гнид а-ля Фучиджи. Похоже этот Бех сам сепар !!!

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совок совком - не хотели "выносить сор из отеля", так как владелец влетел бы на штраф(=они бы влетели), если бы незначительное возгорание было. так что можно и рискнуть и самим попробовать потушить, может косточку кинут и потреплют за ушко.
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там такой контингент обитает,в этом так называемом отеле,что вынести их сор -себе дороже...поэтому и тянули,чтобы постояльцы успели разбежаться...Вот только как там англичане,французы и американцы затесались - вопрос,может проститутки привели,но должно же быть чувство самосохранения,тем более в чужой стране
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За поджог и захват здания никакой владелец отвечать не будет. Ни одна пожарная экспертиза не докажет, что в момент захвата здания владельцем были нарушены какие-то ППБ. Это равносильно что пираты Сомали жаловались бы ЛЛойду, что на захваченном им судне было мало виски
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"Отель" стоит на магистрали с беспрерывным круглосуточным траффиком. За углом Привоз и автостанция с тучей людей, ******, грузчиков и таксистов. Пожарная часть. В 200 метрах! Даже ближе, чем от сгоревшего Дома профсоюзов. Но вот охранники поздно позвонили.
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