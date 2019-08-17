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 Политика Украины
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 Оценочная миссия Евросоюза по интеграции с единым цифровым рынком ЕС начала работу в Украине, - Офис президента

В Офисе Президента Украины прошла встреча советника Главы государства Михаила Федорова с оценочной миссией Европейского Союза при участии представителей DG Connect Европейской комиссии. Целью миссии является оценка готовности телекоммуникационной сферы Украины к интеграции с единым цифровым рынком ЕС (EU Digital Single Market – DSM).

"Команда Президента четко понимает, что дальнейшее ускорение экономического и социального развития возможно лишь при условии цифровых преобразований. Мы хотим и готовы быстро выполнить все условия, чтобы стать частью инициативы ЕС по созданию единого цифрового рынка. Для Украины это – сверхмощные цифровые и экономические перспективы", – подчеркнул Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Стратегия DSM сейчас успешно реализуется в Европе. По мнению европейских экспертов, единый цифровой рынок может принести объединенной Европе дополнительные 415 млрд евро ежегодно и обеспечить создание сотен тысяч рабочих мест.

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Стратегия опирается на европейские ценности справедливой и открытой конкуренции, открытого и безопасного Интернета, который обеспечивает свободный поток информации.

Особое внимание было уделено вопросам защиты данных, конфиденциальности и кибербезопасности, включительно с вопросами управления Интернетом.

"Законопроект "Об электронных коммуникациях" внесен в перечень приоритетных для первоочередного рассмотрения и принятия. Депутаты из будущего Комитета цифровых трансформаций Верховной Рады Украины уже активно работают над ним", – добавил советник Президента Украины.

Сегодня DSM рассматривается как основной актив Европы, направленный на адаптацию европейского общества, бизнес-среды к новым условиям ведения деятельности на международной арене. Европейцы стремятся обеспечить эффективное развитие различных секторов экономики, использующих цифровые технологии для инноваций, чтобы они оставались конкурентоспособными на глобальном уровне.

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Представители миссии ЕС акцентировали внимание на необходимости обеспечения независимости и эффективности регулятора в сфере телекоммуникаций.

Источник: https://censor.net.ua/n3143380
 
 
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"интеграция с единым цифровым рынком ЕС" это хорошо, но как быть с внутренним не "цифровым" рынком, а свободным рынком, который душат монополии олигархов и налоги? Что там с деолигархизацией? И где же та "страна та мечты", где обещанное "брата, свата не протаскивать на гос.должности"? Где конец эпохи бедности?
Одни понты, и самопиар, расчитанный на наивных людей.
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Пітер-раси ехоху гідності вже не побачать,бо негідник має мету-реванш до корита.Назви хоч одного депутата ВР,який би загинув на фронті за 5-ть років війни!Жодного!А спекулювати смертями народних Героїв вилупкам-мародерам-це як вампірові кров виссати,бо вишиванку оділо,прийшло під ГБР і патякає язиком агресора,бо воно вилупок Пороха.Умора з вас,цинічні Пітер-раси.Ковтати ще довго вам прийдеться ту шмарклю довгу,яку видули на український народ,поки нею й не подавитесь.
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не на часі...оп, давай вєсті с полєй, як там жнива, хліб у полі не згноїте чи вже укрзалізницю винуватою назначили?
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