 Оценочная миссия Евросоюза по интеграции с единым цифровым рынком ЕС начала работу в Украине, - Офис президента

"Команда Президента четко понимает, что дальнейшее ускорение экономического и социального развития возможно лишь при условии цифровых преобразований. Мы хотим и готовы быстро выполнить все условия, чтобы стать частью инициативы ЕС по созданию единого цифрового рынка. Для Украины это – сверхмощные цифровые и экономические перспективы", – подчеркнул Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Стратегия DSM сейчас успешно реализуется в Европе. По мнению европейских экспертов, единый цифровой рынок может принести объединенной Европе дополнительные 415 млрд евро ежегодно и обеспечить создание сотен тысяч рабочих мест.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ларек с шаурмой и парламентский зал с пингвинами: Зеленский лично выбрал картины для Офиса Президента. ФОТОрепортаж

Стратегия опирается на европейские ценности справедливой и открытой конкуренции, открытого и безопасного Интернета, который обеспечивает свободный поток информации.

Особое внимание было уделено вопросам защиты данных, конфиденциальности и кибербезопасности, включительно с вопросами управления Интернетом.

"Законопроект "Об электронных коммуникациях" внесен в перечень приоритетных для первоочередного рассмотрения и принятия. Депутаты из будущего Комитета цифровых трансформаций Верховной Рады Украины уже активно работают над ним", – добавил советник Президента Украины.

Сегодня DSM рассматривается как основной актив Европы, направленный на адаптацию европейского общества, бизнес-среды к новым условиям ведения деятельности на международной арене. Европейцы стремятся обеспечить эффективное развитие различных секторов экономики, использующих цифровые технологии для инноваций, чтобы они оставались конкурентоспособными на глобальном уровне.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Цензор.НЕТ и еще 13 украинских информационных сайтов заблокированы в оккупированном РФ Крыму, - правозащитники

Представители миссии ЕС акцентировали внимание на необходимости обеспечения независимости и эффективности регулятора в сфере телекоммуникаций.