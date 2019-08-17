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Все про:взрыв (4327) радиация (226) Россия (73634)

 В организме врача, лечившего пострадавших при взрыве ракеты на полигоне в РФ, обнаружили радиоактивный нуклид цезий-137, - The Moscow Times

Около 60 сотрудников Архангельской областной больницы, в которую доставили троих пострадавших при взрыве ракеты, отправят в Москву на медобследование. В организме одного из них нашли цезий-137.

Врачей не предупредили о том, что пострадавшие при взрыве ракеты на полигоне были облучены радиацией. Об этом пишет газета The Moscow Times, информирует Цензор.НЕТ.

Трое пострадавших были доставлены в больницу 8 августа обнаженными и завернутыми в прозрачные пластиковые мешки, отмечает газета. Они были в тяжелом состоянии, но медики не знали об обстоятельствах получения ими травм — им было известно только, что на военном объекте 8 августа произошел взрыв. Их пытались эвакуировать в Москву, но двое умерли по дороге в аэропорт, утверждают источники издания.​

Врачи подозревали, что доставленные пациенты могли быть подвергнуты облучению, но их опасения никто не подтвердил. По данным агентства "Северные новости", позднее доктора, контактирующие с пациентами, получили свинцовые фартуки, но это нельзя считать надежной защитой.

Читайте на Цензор.НЕТ: Росатом заявил о гибели 5 своих сотрудников на полигоне под Архангельском. В районе взрыва замечен танкер для сбора радиоактивных отходов

"Персонал был шокирован", — сказал один из врачей корреспонденту Moscow Times. Он отметил, что больница, куда привезли пострадавших, является государственной, а не военным госпиталем. Собеседница "Северных новостей" утверждает, что из-за радиоактивной пыли на несколько дней было закрыто приемное отделение больницы и операционный блок. Источники издания "Медуза" утверждало, что палаты, где лежали пострадавшие от взрыва, обработали от радиоактивного заражения.

Напомним, через два дня после информации об инциденте, российская государственная корпорация "Росатом" подтвердила гибель пяти и ранения трех своих сотрудников на военном полигоне в Архангельской области в России. Взрыв произошел при испытании реактивной жидкостной установки во время "работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания".

Также на Цензор.НЕТ: Часть Белого моря закрыли для судов после взрыва ракетного двигателя во время военных учений армии РФ. Был зафиксирован выброс радиации

Источник: https://censor.net.ua/n3143379
 
   
 Топ комментарии
 
"Врачей не предупредили о том, что пострадавшие при взрыве ракеты на полигоне были облучены радиацией. " - Класс, чисто по рашенски. Люди ничто, расходный материал. Секретность превыше всего.
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это хароший нуклид и время полураспада у него отличное, и как его варят известно ) гробы счастливым его обладателям должны быть даже не из бетона, а из свинца.
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Это ж сколько получили на полигоне, что от их радиоактивных тел облучились врачи?
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То что погибшие были без одежды, не означает что при них не было зараженных предметов. Да и привезли тоже не марсиане. Так что врачей этой больнички подвели под монастырь изначально.
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Про Чернобыль-2 разведки не просто так пишут. Толи еще будет.
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это хароший нуклид и время полураспада у него отличное, и как его варят известно ) гробы счастливым его обладателям должны быть даже не из бетона, а из свинца.
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Викид цезію-137 в навколишнє середовище відбувається в основному в результаті ядерних випробувань і аварій на підприємствах атомної енергетики.
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А чего они возмущаются?
Будете радиоактивными рабами В организме врача, лечившего пострадавших при взрыве ракеты на полигоне в РФ, обнаружили радиоактивный нуклид цезий-137, - The Moscow Times - Цензор.НЕТ 7668
Хоть как-то будете отличаться от остальных рабов В организме врача, лечившего пострадавших при взрыве ракеты на полигоне в РФ, обнаружили радиоактивный нуклид цезий-137, - The Moscow Times - Цензор.НЕТ 7668
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Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет Буревестник, черной молнии подобный. (c)
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Какой министр обороны, такие у него и спецы, такой у него и "Буревестник"

В організмі лікаря, який лікував постраждалих під час вибуху ракети на полігоні в РФ, виявили радіоактивний нуклід цезій-137, - The Moscow Times - Цензор.НЕТ 5380
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Подружжя київських лікарів-токсикологів (швидка допомога) у перші дні після аварії на ЧАЕС теж нахапали радіації коли обробляли постраждалих у київській лікарні. Ніхто їх тоді не інструктував про специфічні заходи безпеки. У 1992 подружжя виїхало на ПМЖ до Ізраїлю і лише там їхнє здоров'я привели до ладу. Досі живі. Дай Бог їм здоров'я.
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В москалів ще одна хромосома приросте В организме врача, лечившего пострадавших при взрыве ракеты на полигоне в РФ, обнаружили радиоактивный нуклид цезий-137, - The Moscow Times - Цензор.НЕТ 5247
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"Врачей не предупредили о том, что пострадавшие при взрыве ракеты на полигоне были облучены радиацией. " - Класс, чисто по рашенски. Люди ничто, расходный материал. Секретность превыше всего.
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Зато мы "запустили гагааарина у космоооссс", "зато у нас ядреная бомбаааа" а "вы за колбасу продались Омерикееее"
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ВВП хвастался что у них есть ракеты с "непредсказуемой траекторией". Оказалось что это не "утка", а правда. Вот первая уже "прилетела", хотя точнее "не долетела" до назначения 55 градусов 45 . 07 северной широты и 77 градусов 36 .59 восточной долготы как раз координаты окна кремлевского кабинета ВВП. Пристрелка одним словом по "непредсказуемой траектории"
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Врачи точно за Пукина голосовали....пусть пожинают плоды... В організмі лікаря, який лікував постраждалих під час вибуху ракети на полігоні в РФ, виявили радіоактивний нуклід цезій-137, - The Moscow Times - Цензор.НЕТ 5124
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Просматривается фирменный стиль СССР-все засекретить и везде врать, а особенно где касается безопасности людей
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Оно всегда так: по первым смертничкам - много пишут, потом, как пойдет вал больных, затем трупов из местных - будет засекреченная статистика. Не повезло им родиться на расие, не выехали - повезет и сдохнуть на расие.
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Даже лепила засветился! Это ж сколько эти пациенты хапнули?
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Похоже, тот же чернобыль, только жертв раза в 3 меньше.
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Как раньше стебались над совковыми (потом кацапскими) новостями: "Жертв и разрушений не найдено".
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У 1986 році в Києві ходив такий жарт: "Міняю новий Шарп (магнітолу) на поШАРПаний дозиметр". Усі дозиметри та радіометри з кабінетів цивільної оборони "контора" наказала сховати у сейфи. У магазинах "Юний Технік" та "Учтехприлад" миттєво вилучили датчики СТС та СБМ, які раніш лежали по рублю штука і ніхто їх не купував. На вулицяю та на ринках користуватися радіометрами було стрьомно, мали місце випадки "гражданін, пройдьомтє".
Ось так совок "дбав" про здоров'я своїх рабів. Між іншим, аварія на ЧАЕС була не останньою причиною "увімкнення мізків" гомосовєтікусів на шляху до розвалу совка.
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Честно говоря пох сколько там россиян умерло от взрыва этого чуда науки и пох сколько умрет. Это их крест и им его нести
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