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 Политика Украины
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 Началось заседание суда по исправлению ошибок в постановлении о взятии под стражу Гримчака, - адвокат

Заседание по рассмотрению ходатайства прокуроров об исправлении технических ошибок в определении Деснянского районного суда Чернигова об аресте заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Гримчака (с альтернативой залога), назначенное на 10 утра субботы, вовремя не началось из-за отсутствия следственного судьи Натальи Лямзиной.

"На 10 часов было назначено заседание, на котором судья должна была рассмотреть ходатайство об исправлении технических ошибок. Но пока что заседания нет, так как судья не пришла", - рассказала "Интерфакс-Украина" адвокат Гримчака Татьяна Матяш, передает Цензор.НЕТ.

Она добавила, что все участники процесса находятся на месте, в том числе Гримчак.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Это человеческий фактор, техническая описка, - судья о 5 ошибках в постановлении о взятии под стражу Гримчака

По словам адвоката, ее подзащитный провел часть ночи в суде, а потом был доставлен в изолятор временного содержания (ИВС), откуда его и привезли снова в суд.

Что касается рассмотрения ходатайства об отводе судьи Лямзиной, то, по словам адвоката, решения по отводу еще нет.

По состоянию на 12.10 судья прибыла в зал заседания, началось судебное слушание.

Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник задержаны за вымогательство взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".

Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц заявило о том, что задержание Гримчака не касается деятельности министерства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как замминистра. В министерстве уточнили, что сообщения о задержании "помощника замминистра" не является корректным, поскольку в штатном расписании МинВОТа нет должности "помощник заместителя министра".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дело Гримчака является барометром, как правоохранительные органы собираются бороться с коррупцией при президенте Зеленском, - Бутусов

16 августа ГПУ направила в Деснянский райсуд Чернигова ходатайство об избрании заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку и его "помощнику" Игорю Овдиенко мер в виде ареста с возможностью внесения залога - обоим в размере $510 тыс.

В итоге, Гримчака отправили под арест с правом выйти под залог в 6 млн грн. Однако оказалось суд арестовал не того Гримчака, допустив 5 ошибок в постановлении о взятии под стражу Гримчака.

Источник: https://censor.net.ua/n3143378
 
 
 Топ комментарии
 
При исправлении 5 старых ошибок сделают 10 новых.
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Люди «топят» за Україну, Мову, Армію, НАТО, ЄС і подалі від москви.
А не за Порошенка.
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При исправлении 5 старых ошибок сделают 10 новых.
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Еще удивляются, что дела разваливаются в судах. Если в центральных аппаратах допускают столько косяков, то что говорить о рядовых.
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18c49ed2
Еще
удивляются, что дела разваливаются в судах. Если в центральных
аппаратах допускают столько косяков, то что говорить о рядовых.
Почалося засідання суду щодо виправлення помилок в ухвалі про взяття під варту Гримчака, - адвокат - Цензор.НЕТ 6491

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Це взагалі морок.
Взяли ОДНОФАМІЛЬЦЯ не подивившись на те, що по батькові, один Миколайович, а другий Михайлович.
Та й те можна сказати, трохи переграли, коли стали пропускати звичну для українців форму наявності імені батька.
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Взяли того, кого нужно. Просто судья (случайно или намеренно) ошиблась с отчеством в постановлении об аресте. А адвокат использовала этот косяк.
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Как там Грымчак, всё еще за Петю топит, или уже попустило? ааахаха))))))))))
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Люди «топят» за Україну, Мову, Армію, НАТО, ЄС і подалі від москви.
А не за Порошенка.
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З тих 73.22 %, там 13% пастухів, які все це розуміють прекрасно.
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яка падла котєйку в клєтку посадила?!?!?!?!
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Та якийсь зЄбіл....у них же манєчка: «всєх пєрєсажать !»
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котам свободу! Кіт сам вибирайє хазяїна, інакше буде погано всім. Навіть якшо ви кота купили, чи вам його подарили, чи ви йо' підібрали - погодуйте, нопоїте, спать уложитє - але дайте йому можливість підти від вас. Якшо ваша "аура" йому підходе, він сам лишиця, а несумісність мучатиме вас всіх!!!! СВОБОДА САМОЦІННА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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НУ, ЦЕ ВЖЕ ********** НІ У ЯКІ ВОРОТА !!!!!!!!!


«Как передает Громадське, судья Наталья Лямзина перепутала отчество Грымчака.
Вместо Юрия Николаевича судья объявила об аресте Юрия Михайловича.»
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два часа уламывали судью..))))) похоже все там такая липа..))))))
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Похоже,зелёная власть взяла себе девиз:"Цирк во всем".
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Шо тільки не придумають, щоб затягти час, ссуки...
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Юрий Николаевич сутки отсидел за какого-то левого чувака, а теперь еще и за себя будет.. Почалося засідання суду щодо виправлення помилок в ухвалі про взяття під варту Гримчака, - адвокат - Цензор.НЕТ 7371
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Лямзина слямзилась!
Билет Киев - Панама на 16.08.2019г.

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Позорище! Безграмотные судья, прокуроры, вся власть безграмотная. Народ безграмотный. А кто виноват? Конечно Порошенко!
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Звичайно,а на додачу Порох ще й сере регулярно кожному зебілу в штани.
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Технологія підставляння двійників опрацьована була ще на виборах.
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В омериці чуваку при задєржанії не зачитали права - суд відпустив його попри реальний злочин
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Сказки такие своим внукам рассказывай. Если что то подобное и было, его тут же арестовали бы второй раз, но уже с зачитыванием всех прав
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Дядя, второй раз судить за одно и то же даже у нас не будут, а уж в Америке- тем более !
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Дєло Ернеста Мірандо - всі його показання, добуті поліцаями, суд відкинув
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Таку чесну людину хотят посадить)))Это палитические преследования,все на майдан,защищать сою)))
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Сои реально 3% , но она надувается на все 8 . На самом деле она только в интернете на подработке гадит .
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Мало того, что судья (уже похоже, что намеренно) ошиблась в постановлении, так еще и ошибку исправлять не хочет. Это намеренное затягивание дела. Откровенный саботаж. С такими судьями никогда не будет справедливости. Почалося засідання суду щодо виправлення помилок в ухвалі про взяття під варту Гримчака, - адвокат - Цензор.НЕТ 2514
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адвокат Гримчака сообщил, что "предприниматель", якобы давший ему на лапу 1 млн.долл.,имеет большую задолженность по кредитам
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