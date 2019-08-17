 Началось заседание суда по исправлению ошибок в постановлении о взятии под стражу Гримчака, - адвокат

"На 10 часов было назначено заседание, на котором судья должна была рассмотреть ходатайство об исправлении технических ошибок. Но пока что заседания нет, так как судья не пришла", - рассказала "Интерфакс-Украина" адвокат Гримчака Татьяна Матяш, передает Цензор.НЕТ.

Она добавила, что все участники процесса находятся на месте, в том числе Гримчак.

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По словам адвоката, ее подзащитный провел часть ночи в суде, а потом был доставлен в изолятор временного содержания (ИВС), откуда его и привезли снова в суд.

Что касается рассмотрения ходатайства об отводе судьи Лямзиной, то, по словам адвоката, решения по отводу еще нет.

По состоянию на 12.10 судья прибыла в зал заседания, началось судебное слушание.

Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник задержаны за вымогательство взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".

Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц заявило о том, что задержание Гримчака не касается деятельности министерства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как замминистра. В министерстве уточнили, что сообщения о задержании "помощника замминистра" не является корректным, поскольку в штатном расписании МинВОТа нет должности "помощник заместителя министра".

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16 августа ГПУ направила в Деснянский райсуд Чернигова ходатайство об избрании заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку и его "помощнику" Игорю Овдиенко мер в виде ареста с возможностью внесения залога - обоим в размере $510 тыс.

В итоге, Гримчака отправили под арест с правом выйти под залог в 6 млн грн. Однако оказалось суд арестовал не того Гримчака, допустив 5 ошибок в постановлении о взятии под стражу Гримчака.