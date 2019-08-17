EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Пожар в отеле в Одессе Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Происшествия
  5180  46
Материалы по теме:
Все про:Одесса (5586) пожар (3622)

 "Мы будем нести полную ответственность", - хозяин сгоревшего в Одессе отеля Черный

Собственник отеля "Токио Стар" в Одессе, при пожаре в котором погибли 8 человек и 10 попали в больницы, прокомментировал случившееся.

Вадим Черный заявил, что готов нести ответственность за пожар в отеле. Об этом он сказал в комментарии "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Произошла катастрофа. Если будет установлена ​​любая вина с нашей стороны, мы будем нести полную ответственность, я в первую очередь", - сказал Черный.

Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар", в результате чего погибли восемь человек, пострадали 10 человек. По факту пожара в Одессе открыто уголовное производство. Полиция рассматривает три версии пожара в одесской гостинице, в том числе поджог с целью сокрытия убийства. В ГСЧС сообщили, что в июле была запланирована проверка гостиницы, но была изменена форма собственности, и представителей Госслужбы не допустили к проверке.

Также на Цензор.НЕТ: В полиции показали, как сейчас выглядит изнутри сгоревший отель в Одессе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Президент Зеленский, комментируя трагедию, заявил: "Будут отвечать не только непосредственные виновники пожара. Будет отвечать Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости".

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил начать масштабные проверки одесских гостиниц и санаториев. "Владельцы и руководители таких объектов должны нести полную ответственность за безопасность людей", - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3143376
 
   
 Топ комментарии
 
Яких "петяних", зебіл. Це трамвайне депо було викуплено і перебудовано ще за часи овоча
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
390-730 грн бронируйте по самой низкой цене .
 показать весь комментарий
 
Вадим Чорний це бандюган з 90-х який прославився тим що публічно по телебаченню показував 20 тис. доларів і замовляв за ці гроші вбивство своїх ворогів і його за це не посадили і навіть не притягнули до відповідальності! Вадим Чорний це зіц-председатель, реальні власники це одеська мафія, судді, прокурори, менти, сбушники, тому Чорний такий сміливий, бо знає що його не посадять, а якщо посадять то будуть утримувати в гарних умовах за гроші реальних власників майна.
 показать весь комментарий
 
 
Сказал что будет нести, но я сомневаюсь что донесет.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Баканову пусть зеля позвонит!
 показать весь комментарий
 
 
Це все результат петяних "реформ" - анархія мать порядку
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
проверку не провели при зеле
 показать весь комментарий
 
 
я вообще считаю ошибка попередника была в том, что убрали функцию надзора за соблюдением законов у прокуратуры. У нас не настолько правовое государство чтоб идти на такие радикальные меры. Раньше люди могли в прокуратуру написать и пожаловаться а сейчас нет
 показать весь комментарий
 
Жаловаться надо в те учреждения, которые должны контролировать тот или иной вопрос.
А общий надзор у прокуратуры означал только одно - дикую коррупцию в самой прокуратуре благодаря их безграничным полномочиям.

Прокуратура должна заниматься только одним - быть адвокатом государства в уголовных делах. И ВСЁ !!!

Так что не "зря убрали общий надзор", а "ещё надо убрать у прокуратуры представительство в судах по гражданских / хозяйственных / административных делах". И сократить их штат в 2 раза минимум, а то и в 3, введя их в штат управлений юстиции в областях. Само назнание "прокуратура, прокурор" ликвидировать - оставить "Министерство юстиции, государственный обвинитель".
 показать весь комментарий
 
 
А ти підеш головним звинувачем в таких справах .
 показать весь комментарий
 
Когда-то взорвался Чернобыль, утонул "Нахимов", упал самолет на головы людей и т.д. Все это тоже результат действий Порошенко? Огласи весь список, чтобы понимать, где результат "петяных реформ", а где нет. Чтобы не только ты, но и мы понимали, о чем речь.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
вот ты ходишь в сраных штанах, тоже порох тебе в штаны наложил?))
 показать весь комментарий
 
 
ты сначала у себя в доме и в своей голове порядок наведи а потом за страну думай)))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
дурак никогда не скажет что он дурак)))
 показать весь комментарий
 
 
за попередников было 5 или 6 взрывов складов боеприпасов. Кто нибудь понес уголовную ответственность. Был хоть один суд. Беря даже последний взрыв в Ичне. Вам известно кто виноват за взрыв в Ичне? Это все результат анархии и вседозволенности
 показать весь комментарий
 
 
а почему ты не пишешь что папередникам досталась армия в 5 тыщ человек и пару танков а отдала она армию с 200 тыщ и тыщами танков? я же тебе дал диагноз, зебил, идиот)))
 показать весь комментарий
 
 
Я завжди реготав коли риги з трибуни ВР гучно заявляли : " Ми бьєрьом на сєбя атвєтствєнность " . Особливо було смішно коли таке гнав борянкалєсніков
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Яких "петяних", зебіл. Це трамвайне депо було викуплено і перебудовано ще за часи овоча
 показать весь комментарий
 
 
Так у зебілів ще 5 років буде Петро винний "Ми будемо нести повну відповідальність", - власник згорілого в Одесі готелю Чорний - Цензор.НЕТ 3039
 показать весь комментарий
 
 
8 человек погибли , какую бы он ответственность не нёс бы , их уже не вернуть . Даже если отель Чёрного , отдать Белому .
 показать весь комментарий
 
 
а тут местечковые "антилектуалы" не различают двух белых. для них, шо руцкий сериальный, шо украинский реальный. им надо в рот наложить, только тогда они могут разжевать ))
 показать весь комментарий
 
Совпадение, не думаю (с.) "Ми будемо нести повну відповідальність", - власник згорілого в Одесі готелю Чорний - Цензор.НЕТ 4281

Вадим Черный

"Ми будемо нести повну відповідальність", - власник згорілого в Одесі готелю Чорний - Цензор.НЕТ 56

Гоша Куценко
"Ми будемо нести повну відповідальність", - власник згорілого в Одесі готелю Чорний - Цензор.НЕТ 9533

 показать весь комментарий
 
кто угодновиноват только не зеленсий
 показать весь комментарий
 
 
стрелочник

Если Порошенко пытался решать проблемы, то этот только крайних ищет и кого бы посадить на радость толпе
 показать весь комментарий
 
 
КлоВун з Кривого рога живе на 95-му кварталі в т.н. "муравєйнікє"
 показать весь комментарий
 
 
Грицю, ти хоч попереджай, бо нульовки тебе за свого приймуть!
 показать весь комментарий
 
Я ожидал что будет : "Собственник сбежал, подали в розыск" Значит дело не чисто, или пожег, или , как пишут, заметали следы другого преступления
 показать весь комментарий
 
Теперь понятно почему люди не смогли выбраться с невысокого здания, там самые дешевые номера без окон и они оказались в ловушке.
 показать весь комментарий
 
І знову єврей, для якого гроші набагато важливіші людських життів, особливо якихось гоїв.
 показать весь комментарий
 
Вадим Черный будет нести ответственность? Не смешите мои тапочки!
 показать весь комментарий
 
Коли врахувати як він послав перевіряючих від МЧС , то певно відчував над собою не дах , а моноліт . Тому на сьогодні воно сидить і щось варнякає , а його місце на палі . За такі речі мер негайно іде у відставку , але трухляве падло пересиділо одну вогняну трагедію і пересидить цю . Бо у нас демократія бабла і все вирішують 73% задурманених дупоголових . Україна це там де при владі баблократія і 73% тупої біомаси . .
 показать весь комментарий
 
Столько гвалта из-за отеля , а перед этим из-за Гримчака, чтоб прикрыть гибель 4-х (четырех) военных 15-го числа?
Что-то о них он не проронил ни слова.Тогда как предыдущим пообещал квартиры.
А когда этим выдаст, вернее теперь уже только их родным? ?? А Зеля?
Эти ребята тоже погибли в ваше гребаное перемирие. Из-за того, что "надо просто прекратить стрелять"
Одним значит квартиры с переругу, а о других и вспоминать не надо?
 показать весь комментарий
 
Будут заносить полную ответственность
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх