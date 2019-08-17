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 Происшествия, Общество
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 Полиция рассматривает три версии пожара в одесской гостинице, в том числе поджог с целью сокрытия убийства

Правоохранители рассматривают три версии причины возникновения пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе, в результате которого погибли восемь человек, еще 10 человек пострадали.

Об этом заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех на брифинге в субботу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Первая версия – это возможный факт убийства, … когда затем был поджог с целью сокрытия преступления. Вторая версия – это нарушение правил пожарной безопасности. И третья версия – неосторожное использование огня постояльцами гостиницы", - рассказал Бех.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За пожар в одесском "отеле" будет отвечать владелец Черный. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона, - Зеленский

Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар", в результате чего погибли восемь человек, пострадали 10 человек. По факту пожара в Одессе открыто уголовное производство. В ГСЧС сообщили, что в июле была запланирована проверка гостиницы, но была изменена форма собственности, и представителей Госслужбы не допустили к проверке.

Президент Зеленский, комментируя трагедию, заявил: "Будут отвечать не только непосредственные виновники пожара. Будет отвечать Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости".

Источник: https://censor.net.ua/n3143372
 
 
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Шо только не придумают, что бы выгородить очередного барыгу, мляТЬ...
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ни фигаче себе разлет версий и каким боком владелец повесить которого пригрозил Зеля???!!! Полиция рассматривает три версии пожара в одесской гостинице, в том числе поджог с целью сокрытия убийства - Цензор.НЕТ 9337
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Пожар не мог иметь таких последствий,если были бы соблюдены строительные нормы при реконструкции и было оборудовано системами автоматического пожаротушения.Сейчас даже шиномонтаж кое -где оборудован автоматическим пожаротушением.
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Маларос вогненебезпечний. Нотр Дам вже згорів, готель теж, чекаємо що згорить ще.
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Приходилось останавливаться во многих отелях, самых разных стран. Запомнился один, мальтийский, в Ла-Валетте. Недорогой, три звезды. А запомнился тем, что в нем можно было курить в номере. Во всех остальных- нет. В Одессе, в последние три года, останавливался в трех разных отелях. Курение было запрещено везде.
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Якщо менти заговорили про "підпал з метою приховування вбивства" - то, напевне, щось їм там саме так і показалось...
Яким би не був єврей Чорний хапужником - за вбивство та підпал з масовими жертвами він відповідати не повинен. Хіба що - за неналежний пожежний стан.

Але - зебіл же... Ну, такий він, клован - зебіл. Повний дебіл. Чого воно лізе не в свої справи???
Геть всіх зебілів! Нахер клована!
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