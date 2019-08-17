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 Политика Украины, Происшествия
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 За пожар в одесском "отеле" будет отвечать владелец Черный. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона, - Зеленский

Четверо из пострадавших во время ночного пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе находятся в критическом состоянии.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Одесса. "Токио Стар". Ночью мы потеряли восемь человеческих жизней. Десять человек пострадали, четверо из них - в критическом состоянии. И это не из-за войны и обстрелов. А из-за преступной халатности и игнорирования элементарных норм противопожарной безопасности, из-за пренебрежительного отношения к человеческой жизни. Этому будет положен конец. Будут отвечать не только непосредственные виновники пожара. Будет отвечать Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости. Ведь нельзя ставить собственную прибыль выше человеческих жизней", - заявил Зеленский.

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"Мои искренние соболезнования родным и близким погибших", - добавил он.

"Спасибо спасателям и полиции. Отдельное спасибо одесситу, который приютил спасенных постояльцев этого "отеля", - акцентировал президент.

За пожар в одесском отеле будет отвечать владелец Черный. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона, - Зеленский 01

Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар", в результате чего погибли восемь человек, пострадали 10 человек. По факту пожара в Одессе открыто уголовное производство. В ГСЧС сообщили, что в июле была запланирована проверка гостиницы, но была изменена форма собственности, и представителей Госслужбы не допустили к проверке.

Источник: https://censor.net.ua/n3143371
 
 
 Топ комментарии
 
Вовочке еще не сказали о независимости судебной власти от его божественной воли..

Вроде как корку юриста получил..

Бодя не просветил своего сладенького о трех ветвях власти?
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Ой ти Бозя! Яка грознАя зелена сопелька! Включим режим директрора колгоспу і давай кулачком по столу гамселити!
За пожар в одесском "отеле" будет отвечать владелец Черный. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5202
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Лесник облегчённо вздохнул - внимание генералиссимуса переключилось на очередного фигуранта бардака
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Это ж не Пеца. Тот умел грозно ножкой топать
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За всеми, Зеня, ты не проследишь - сил и времени не хватит. Для этого в государстве существуют дармоеды типа Луценко и Шокина, которые обязаны это делать. Твой предшественник, Порошок, уже следил лично - за расследованием заказух журналистов, за пожар в одесском детском лагере, и тому подобное. Ты ступаешь по тем же граблям. Хрен его знает - или вы дебилы, или ленивые паразиты, которые как ляпать языками ничего не умеете делать.
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Вот за ними, а не за всеми, он и будет следить, а они уже за всеми остальными, под его руководством, будут следить.
Что, вы на курсах ботов это не проходили?
Или ты прогуливал занятия, Астапа?
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в 2015 в этой помойке был Ревизор, и даже тогда на всю страну ведущие просили!!!!!!!! закрыть эту помойку-притон, но видимо всем чиновникам было *****, как и на детский лагерь Виктория который сгорел в 2017м в той же Одессе
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не однозначное заявление, но заявление человека который искренне хочет наказать виновных..заметьте, он не морозится, как делал предыдущий гарант. когда дело касалось горя и жертв..
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Fobos
не однозначное заявление, но заявление человека который искренне хочет наказать виновных... За пожежу в одеському "готелі" відповідатиме власник Чорний. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9280

За пожежу в одеському "готелі" відповідатиме власник Чорний. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4888

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Спасибо все кто вытянул из спама этих недолюдей....
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Все гниды оскорбляющие Президента Украины и украинский народ чтоб вы сдохли, все порохоботы и кремляди несущие раздор в страну, все их кураторы и главпахан путлер-сдохни тварь.
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