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 Происшествия, Общество
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 Данных о детях среди жертв пожара в одесской гостинице нет. Некоторые из 10 пострадавших в тяжелом состоянии, - ГСЧС

Информации о том, есть ли дети среди погибших или пострадавших во время пожара в гостинице "Токио Стар", на данный момент нет, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

На брифинге в ГСЧС в субботу представитель ведомства, отвечая на вопросы журналистов, указал, что нет информации о том, что среди пострадавших есть дети, что касается погибших, то эти данные в настоящее время устанавливаются, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В ГСЧС отметили, что по оперативным данным, пострадали 10 человек – семерых эвакуировали спасатели и передали медикам для транспортировки в больницы, кроме того, позднее самостоятельно в медучреждения обратились еще три человека.

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"Некоторые из 10 пострадавших в тяжелом состоянии", - сообщил представитель ГСЧС.

Он рассказал, что эта гостиница была переоборудована из бывшего трамвайного депо, это двухэтажное здание с 270 комнатами, некоторые без окон. Всего в гостинице находилось около 200 человек, с первого этажа эвакуировали 64 человека, со второго – 72.

По его словам, ситуация с ликвидацией пожара усложнялась распространением огня по конструкциям, а также поздним оповещением о произошедшем.

Во время тушения пожара также обнаружены тела 8 человек, их личные данные в настоящий момент устанавливают.

Кроме того, органы Нацполции проводят следственные действия, в том числе, для установления причин пожара.

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Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар", в результате чего погибли восемь человек, пострадало 10 человек. По факту пожара в Одессе открыто уголовное производство. В ГСЧС сообщили, что в июле была запланирована проверка гостиницы, но была изменена форма собственности, и представителей Госслужбы не допустили к проверке.

Источник: https://censor.net.ua/n3143370
 
 
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если бы амоса сильвера не нашли в умани, его по челюсти опознали бы в числе жертв очередной одесской трагедии...
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Владельцев и их покровителей надо отлавливать.Весь клубок.Виктория-точь в точь.
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Совсем не точь в точь... фанерный привокзальный притон и детский лагерь...
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Паскуди замилюють інформацію . "Пастрадалі 10 чєлавєк" , але виявили 8 тіл . Жахітття !!! Тільки ЛІНЧ ! Це живі люди за смерті яких має відповісти влада , в першу чергу труха . Це друга вогненна трагедія , а народ як отара . 73% це ваша робота .
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