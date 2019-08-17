 Данных о детях среди жертв пожара в одесской гостинице нет. Некоторые из 10 пострадавших в тяжелом состоянии, - ГСЧС

На брифинге в ГСЧС в субботу представитель ведомства, отвечая на вопросы журналистов, указал, что нет информации о том, что среди пострадавших есть дети, что касается погибших, то эти данные в настоящее время устанавливаются, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В ГСЧС отметили, что по оперативным данным, пострадали 10 человек – семерых эвакуировали спасатели и передали медикам для транспортировки в больницы, кроме того, позднее самостоятельно в медучреждения обратились еще три человека.

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"Некоторые из 10 пострадавших в тяжелом состоянии", - сообщил представитель ГСЧС.

Он рассказал, что эта гостиница была переоборудована из бывшего трамвайного депо, это двухэтажное здание с 270 комнатами, некоторые без окон. Всего в гостинице находилось около 200 человек, с первого этажа эвакуировали 64 человека, со второго – 72.

По его словам, ситуация с ликвидацией пожара усложнялась распространением огня по конструкциям, а также поздним оповещением о произошедшем.

Во время тушения пожара также обнаружены тела 8 человек, их личные данные в настоящий момент устанавливают.

Кроме того, органы Нацполции проводят следственные действия, в том числе, для установления причин пожара.

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Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар", в результате чего погибли восемь человек, пострадало 10 человек. По факту пожара в Одессе открыто уголовное производство. В ГСЧС сообщили, что в июле была запланирована проверка гостиницы, но была изменена форма собственности, и представителей Госслужбы не допустили к проверке.