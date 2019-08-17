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 Владелец сгоревшего отеля в Одессе в июле отказался допустить проверяющих, - ГСЧС

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщили, что возгорание в отеле "Токио Стар" в Одессе произошло на втором этаже. Всего в здании 270 комнат. В ликвидации пожара и преодолении его последствий были задействованы более 150 спасателей.

Об этом говорилось во время брифинга руководства Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.

Кроме того, в июле этого года должна была состояться проверка вышеупомянутого отеля. Однако она не состоялась из-за того, что его владелец отказался допустить проверяющих к середине здания отеля, отметили в ГСЧС.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: По факту пожара в Одессе открыто уголовное производство, - МВД. ВИДЕО

Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар", в результате чего погибли восемь человек, пострадало 10 человек. По факту пожара в Одессе открыто уголовное производство.

Источник: https://censor.net.ua/n3143369
 
 
 Топ комментарии
 
Сейчас грозный преЗедент прилетит в Одессу и как заставит Труханова валить в отставку, как топнет ножкой. Но это не точно
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В тюрму паскуду , на пожизненное ! В июле должна была состояться проверка сгоревшей в Одессе гостиницы, но ее владелец отказался допустить проверяющих, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 5144
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Нет. ЗеБеня уже сказал, что во всем винова Вадик Черный, а Геша Трухлявый - белый и пушистый, он платит, ему можно. Да и Палица за Трухлявого мазу тянет
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Сейчас грозный преЗедент прилетит в Одессу и как заставит Труханова валить в отставку, как топнет ножкой. Но это не точно
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Нет. ЗеБеня уже сказал, что во всем винова Вадик Черный, а Геша Трухлявый - белый и пушистый, он платит, ему можно. Да и Палица за Трухлявого мазу тянет
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Жахіття ! Гроші за злочини ніколи не відповідають . Почати з трухлявого . Паскуду на шибенцю не допустиши нашого суду . Тільки Суд Лінча .
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Теперь снести на х ер , а на её месте забубенить сквер. Белых акаций
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Пожар случайность? Недопустил проверяющих.
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судя по фотам, там не 270 комнат, а 270 нумеров. хотя даже киса воробьянинов, вряд ли согласился бы в них пойти ))
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Скорей всего в сезон там море отдыхающих с тощим кошельком.Мои соболезнования..Все места скопления должны быть оборудованы системами автоматического пожаротушения и дымоудаления.
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одни другим не мешают. кому дешёвый отдых, у когото сезон горячей работы.
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МЧС оправдывается.А тут и оправдываться не надо.Надо отлавливать на пожизненное бенефициара.8 трупов -8 пожизненных.Тогда барыги будут сами соблюдать пож правила.
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Владелец отказался допустить проверяющих - и после этого не закрыли гостиницу? Чудесно У липні мала відбутися перевірка згорілого в Одесі готелю, але її власник відмовився допустити перевіряльників, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4937
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была предложена чудесная цена, от которой этот бордель просто не могли закрыть.
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Тут винуватий труха , др.римляни вважали що завжди відповідає старший - "Respondent superior " . Мало минулої пожежі , коли згоріли діти . Відставка і шибениця .
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Чи направило МНС службову записку трухам про недопуск перевірки ? Якщо ні то винуватий труха який не забезпечив дотримання інструкцій МНС в Одесі . Мало згорілих дітей в минулій пожежі ?
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17.08.19 10:50 Владелец сгоревшего отеля в Одессе в июле отказался допустить проверяющих, - ГСЧС-- я аплодирую стоя . Такого бардака нет даже в Зимбабве
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Ну, шо ж, ждем, что скоро няни, фотографы и прочие безработные напринимают "меры против Кости Сапрыкина"
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Кроме того, в июле этого года должна была состояться проверка вышеупомянутого отеля. Однако она не состоялась из-за того, что его владелец отказался допустить проверяющих к середине здания отеля, отметили в ГСЧС.
Шо то курва за Зімбабве ??? Як це власник не пустив перевірку ?? Простохренеть!
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