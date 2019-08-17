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 Политика Украины
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Все про:побег (282) СБУ (13737)

 Задержаны трое сотрудников СБУ, подозреваемые в помощи побегу наркобарона Сильвера во время его экстрадиции

В помощи побегу израильского наркобарона Амоса Дов Сильвера во время его экстрадиции подозреваются сотрудники СБУ.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ передает Цензор.НЕТ.

"При содействии Службы безопасности, Государственного бюро расследований, под процессуальным руководством военной прокуратуры задержаны трое сотрудников СБУ, которые подозреваются в помощи побегу Сильвера из аэропорта "Борисполь" во время экстрадиционных мероприятий", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ задержала сбежавшего во время экстрадиции главаря крупнейшего израильского наркокартеля Сильвера (обновлено)

Задержаны трое сотрудников СБУ, подозреваемые в помощи побегу наркобарона Сильвера во время его экстрадиции 01

Напомним, в пятницу, 16 августа, из аэропорта "Борисполь" во время экстрадиции в Израиль исчез наркобарон Амос Дов Сильвер.

В субботу, 17 августа, СБУ задержала сбежавшего во время экстрадиции главаря крупнейшего израильского наркокартеля Сильвера.

Как сообщалось, в марте текущего года в Киеве был задержан гражданин США и Государства Израиль, разыскиваемый за организацию мощного международного наркокартеля. Израильские правоохранители прислали запрос в прокуратуру Киева с просьбой выдать этого злоумышленника. Гражданин с двойным гражданством разыскивается компетентными органами Израиля по обвинению в управлении мощной преступной организацией, которая наладила массовый сбыт наркотических веществ с использованием популярных мессенджеров и социальных сетей, вовлечении несовершеннолетних к использованию опасных наркотиков и участия в других преступлениях, совершенных преступной организацией.

Источник: https://censor.net.ua/n3143367
 
   
 Топ комментарии
 
Надеюсь Баканов один из трех...?!
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настоящий потомок великой шумерской цивилизации за разумную денюжку с радостью продаст честь, жёпу и Родину
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Походу то что "заработали" - пропало, да еще и сядут. Баканов этим чертям этого так не спустит.
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"блажен, хто вірує" (с, Грибоєдв+Чацький)
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пятаки соевых опять макнули в субстанцию коричневого цвета
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А кто бы сомневался! Я за свою жизнь был поверхностно знаком с десятком СБУ-шников.Они все были бандитами. Все
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Отголоски ЧК, ОГПУ, НКВД, КГБ... Классово близкие...
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Про бандитов это вопрос скользкий
а вот из всех мне знакомых сбушников
90% конченные алкаши, КОНЧЕННЫЕ
а 30% (может больше) голубые

Но за одну озвучку о посадке, респект Баканову
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Да, а за озвучку понизить тарифы - респект гидранта))))
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НИКОГДА наши судьи не посадят человека,который хорошо заработал и готов поделиться.
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при чому тут СБУ? СБУ, як організація спрацювала оперативно та кваліфіковано, і, якщо підтвердиться - то виявило офіцерів, яким довіряти не можна. Вражаюча та блискуча операція СБУ - респект та повага!
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Ну взагалі після такого Баканов мусив написати заяву за власним бажанням! Приймуть її чи ні - це вже інше питання, але заява мала б бути.
Але ні Баканов не писав, ні Аваков після вбивства ментами бухими дитини...
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В Африці будеш поради давати...
Баканов - Зам. Голова - Грицак.
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Взагалі то твій баканов виконувач обов'язків голови СБУ. Навіщо маячню писати?
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Переконав: значить Баканова у відставку а Грицак, після відпустки, продовжує керувати цим звіринцем?
Ти давно Дибіл? Вернись в палату. Там тобі дадуть макаронів з сиром.
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баканову ще й звьоздочку кинуть на погон...зразу майорську
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СБУ - продолжение КГБ. ЭТО не реформируется. Точка.
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Особливо після того, як і так з успадкованою агентурою КГБ-ФСБ, вона попала під безпосереднє керівництво ФСБ при режимі донецької банди Свинохряка. Саме тоді ВСІ бази даних СБУ були передані на Луб*янку. В тому числі і на агентів під прикриттям не тільки в Україні, а і за кордоном. Так що і тепер можна з впевненістю казати, що вся СБУ перебуває "під ковпаком" (с) ФСБ.
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шарій? чи твоя власна зебільна брехня?
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Хорошо что не отмазывают .. Грицак бы уже конференцию давал что виноваты русские ..
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там хоч Баканов,хоч маканов все настільки прогнило корупцієй що треба не один рік аби вичавити СБУ із СБУ
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Вичавлюється за три иісяці:
1. Новий закон про Держ. Безпеку.
2. Новий Орган.
3. Всіх за штат.
4. В Новий Орган лише через тестування на профпридатність та Поліграф.
(Переклнаний, що в Новий орган перейти захочуть не більше 10%.).
5. Після формування Нового Органу Держбезпеки, старий перестає діяти і не фінансується.
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Достатньо зробити раз. Ми тут не перші.
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Типові продажні порохососи.
Ще довго доведеться очищати Україну від цього непотребу.
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Щось мені здається, що зеленосракі не кращі. А, може, ще й гірші.

Затримано трьох співробітників СБУ, підозрюваних у допомозі втечі наркобарона Сільвера під час його екстрадиції - Цензор.НЕТ 8441
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После сдачи Крыма,Луганска слабо верится сказанному .
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Это - да. Твари! При переполненной оружейке 20 сотрудников хватило бы, чтобы накрошить 2-4 тыс дамбаских пидаров. Остальные разбежались бы, напевая гимн Украины
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Ни Баканова, ни Бени, ни прочей Зепо_?_бени не возьмут.
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Наслідки призначення Вофкою Шмарклею "чорта" на посаду голови не примусили себе довго чекати. А що далі буде можна навіть не здогадуватися . І так вже все зрозуміло - Слуги урода "своїх" не здають
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Ти до Ураїни тим самим боком що й сракатий Мародер.
Не торкайся Бога своїми брехливтми губами і гнилими зубами.
Мародер, це ти?
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Шаурми краще поїж і побігай голяком по фонтану. Може тебе хоч трохи відпустить бо день ще довгий 😃
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Ордена им. Спектакль разыгран отменно.
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их шеф, вряд ли щас даже сильно переживает. не сдадут ))
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Дурачьё, нужно было самим первым же рейсом такать из страны.
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не факт что улетел бы. У погранцов наводка была все равно
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Тем кто его "потерял" текать нужно было
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Напоминает один из фильмов про Джеймса Бонда. Там арестованный наркобарон открыто предлагает два лимона за организацию побега. Один из ФБРщиков соглашается
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Большинство СБУшников шагматисты-гроссмейстеры только и думали как кого нагнуть и поиметь денег. Исключение Альфачи которые воевали на востоку.
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Всего трое жалких сотрудников СБУ провернули такую операцию? В аэропорту, где все под камерами? Станиславский бы сказал: "Не верю!"
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Ради денег сотрудники СБУ на самое безумные преступления пойдут.
СБУ-конченая шобла отморозков. Давно там пора децимацию провести.
Каждому десятому-пулю в затылок.
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*****, опять у порохотролей с методичкой напряг сочленяют Петины кошмары с реальностью...это вам дорогие не на бутылку сесть
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