 Задержаны трое сотрудников СБУ, подозреваемые в помощи побегу наркобарона Сильвера во время его экстрадиции

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ передает Цензор.НЕТ.
"При содействии Службы безопасности, Государственного бюро расследований, под процессуальным руководством военной прокуратуры задержаны трое сотрудников СБУ, которые подозреваются в помощи побегу Сильвера из аэропорта "Борисполь" во время экстрадиционных мероприятий", - говорится в сообщении.
Напомним, в пятницу, 16 августа, из аэропорта "Борисполь" во время экстрадиции в Израиль исчез наркобарон Амос Дов Сильвер.
В субботу, 17 августа, СБУ задержала сбежавшего во время экстрадиции главаря крупнейшего израильского наркокартеля Сильвера.
Как сообщалось, в марте текущего года в Киеве был задержан гражданин США и Государства Израиль, разыскиваемый за организацию мощного международного наркокартеля. Израильские правоохранители прислали запрос в прокуратуру Киева с просьбой выдать этого злоумышленника. Гражданин с двойным гражданством разыскивается компетентными органами Израиля по обвинению в управлении мощной преступной организацией, которая наладила массовый сбыт наркотических веществ с использованием популярных мессенджеров и социальных сетей, вовлечении несовершеннолетних к использованию опасных наркотиков и участия в других преступлениях, совершенных преступной организацией.
а вот из всех мне знакомых сбушников
90% конченные алкаши, КОНЧЕННЫЕ
а 30% (может больше) голубые
Но за одну озвучку о посадке, респект Баканову
Але ні Баканов не писав, ні Аваков після вбивства ментами бухими дитини...
Баканов - Зам. Голова - Грицак.
Ти давно Дибіл? Вернись в палату. Там тобі дадуть макаронів з сиром.
1. Новий закон про Держ. Безпеку.
2. Новий Орган.
3. Всіх за штат.
4. В Новий Орган лише через тестування на профпридатність та Поліграф.
(Переклнаний, що в Новий орган перейти захочуть не більше 10%.).
5. Після формування Нового Органу Держбезпеки, старий перестає діяти і не фінансується.
Ще довго доведеться очищати Україну від цього непотребу.
Не торкайся Бога своїми брехливтми губами і гнилими зубами.
Мародер, це ти?
СБУ-конченая шобла отморозков. Давно там пора децимацию провести.
Каждому десятому-пулю в затылок.