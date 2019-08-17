 СБУ задержала сбежавшего во время экстрадиции главаря крупнейшего израильского наркокартеля Сильвера (обновлено)

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Наркоторговец Амос Дов Сильвер в 9.00 задержан СБУ. Его нашли в Умани, сообщают источники Цензор.НЕТ. Беспрецедентные по масштабам поиски, которые провела Служба безопасности, при участии ряда других правоохранительных и специальных органов закончились. Визит Нетаньяху пройдет по плану. Было бы не весело - такое ЧП вызвало большое недоумение израильской стороны", - рассказал он.

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"Вот это да! Сегодня ночью не спали многие руководители в Службе, подняли весь центральный аппарата и многие области. Теперь надо побыстрей узнать результаты расследования внутренней безопасности всех обстоятельств побега Сильвера, сделать правильные выводы. Потрясающая история. Без всяких преувеличений - смыли пятно с международной репутации СБУ и страны в целом. Предатели бывают везде, главное - уметь это исправить. Ну что ж, спасли ситуацию, молодцы! Всем, кто проводил поиски - большое уважение!" -резюмировал Бутусов.

Позже в СБУ сообщили: "В результате принятых неотложных оперативных мероприятий Служба безопасности Украины задержала гражданина Израиля Амоса Дов Сильвера в одной из областей нашей страны. В ближайшее время он будет экстрадирован в соответствии с действующим законодательством".

Напомним, в пятницу, 16 августа, из аэропорта "Борисполь" во время экстрадиции в Израиль исчез наркобарон Амос Дов Сильвер.

Как сообщалось, в марте текущего года в Киеве был задержан гражданин США и Государства Израиль, разыскиваемый за организацию мощного международного наркокартеля. Израильские правоохранители прислали запрос в прокуратуру Киева с просьбой выдать этого злоумышленника. Гражданин с двойным гражданством разыскивается компетентными органами Израиля по обвинению в управлении мощной преступной организацией, которая наладила массовый сбыт наркотических веществ с использованием популярных мессенджеров и социальных сетей, вовлечении несовершеннолетних к использованию опасных наркотиков и участия в других преступлениях, совершенных преступной организацией.