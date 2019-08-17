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 СБУ задержала сбежавшего во время экстрадиции главаря крупнейшего израильского наркокартеля Сильвера (обновлено)

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали гражданина Израиля Амоса Дов Сильвера , который накануне сбежал из международного аэропорта "Борисполь" во время его экстрадиции.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Наркоторговец Амос Дов Сильвер в 9.00 задержан СБУ. Его нашли в Умани, сообщают источники Цензор.НЕТ. Беспрецедентные по масштабам поиски, которые провела Служба безопасности, при участии ряда других правоохранительных и специальных органов закончились. Визит Нетаньяху пройдет по плану. Было бы не весело - такое ЧП вызвало большое недоумение израильской стороны", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задержание наркобарона Сильвера было частью крупнейшей международной операции, экстрадицию в Израиль готовили к визиту Нетаньяху, - Бутусов

"Вот это да! Сегодня ночью не спали многие руководители в Службе, подняли весь центральный аппарата и многие области. Теперь надо побыстрей узнать результаты расследования внутренней безопасности всех обстоятельств побега Сильвера, сделать правильные выводы. Потрясающая история. Без всяких преувеличений - смыли пятно с международной репутации СБУ и страны в целом. Предатели бывают везде, главное - уметь это исправить. Ну что ж, спасли ситуацию, молодцы! Всем, кто проводил поиски - большое уважение!" -резюмировал Бутусов.

СБУ задержала сбежавшего во время экстрадиции главаря крупнейшего израильского наркокартеля Сильвера 01

Позже в СБУ сообщили: "В результате принятых неотложных оперативных мероприятий Служба безопасности Украины задержала гражданина Израиля Амоса Дов Сильвера в одной из областей нашей страны. В ближайшее время он будет экстрадирован в соответствии с действующим законодательством".

Напомним, в пятницу, 16 августа, из аэропорта "Борисполь" во время экстрадиции в Израиль исчез наркобарон Амос Дов Сильвер.

Как сообщалось, в марте текущего года в Киеве был задержан гражданин США и Государства Израиль, разыскиваемый за организацию мощного международного наркокартеля. Израильские правоохранители прислали запрос в прокуратуру Киева с просьбой выдать этого злоумышленника. Гражданин с двойным гражданством разыскивается компетентными органами Израиля по обвинению в управлении мощной преступной организацией, которая наладила массовый сбыт наркотических веществ с использованием популярных мессенджеров и социальных сетей, вовлечении несовершеннолетних к использованию опасных наркотиков и участия в других преступлениях, совершенных преступной организацией.

Источник: https://censor.net.ua/n3143364
 
   
 Топ комментарии
 
и как это так? взяли бабло, дали сбежать, а потом- чисто украинский вариант,опять поймали
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Дали понять, что украинские евреи евреистей еврейских евреев. СБУ затримала ватажка найбільшого ізраїльського наркокартелю, який втік під час екстрадиції - Цензор.НЕТ 8440
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Напомним, в пятницу, 16 августа,Источник: https://censor.net.ua/n3143364

15.08.2019 г. должна была состояться его фактическая передача на запрос компетентных органов иностранного государстваИсточник: https://censor.net.ua/n3143224

Цензор, хватит бухать!
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"Всем, кто проводил поиски - большое уважение!"...та ты с дуба рухнул...какое уважение
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Вскрылись российские кроты в службе, их много. Огрехи в работе СБУ надо быстро исправлять и наказывать виновных.
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" Смыли пятно с международной репутации СБУ"??? А отпускать человека, который причастен к убийствам десятков человек в Мариуполе , это на репутацию спецслужб никак не влияет? Не ту страну назвали Гондурасом.
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что ж ты 4 года сидел молчал, когда дали срок 9 лет и все понимали про закон савченко?)
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Хабатники щемили и продолжают щемить хасидов.
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Жду видео следующей передачи, как должно быть согласно инструкции .
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При Пете такого небыло-сказал:" Михо наркоман"-сразу мордой в лужу,на самолёт в наручниках и в Голландию.
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Порохоботы, представьте как быстро Петьку найдут если надо будет
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теперь на обратке с Нетаньяху полетит домой СБУ затримала ватажка найбільшого ізраїльського наркокартелю Сільвера, який утік під час екстрадиції - Цензор.НЕТ 9852
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ясно, хотел до праздников отсидеться, а там со своими свалить.
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