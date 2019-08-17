 У Путина отказываются участвовать в нормандском формате без "подготовки": Просто так проводить встречу мы не хотели бы

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ыылкой на zn.ua.

По его словам, проводить саммит без тщательной подготовки в России не хотели бы.

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"Просто так проводить встречу без ее тщательной подготовки мы не хотели бы", - заявил Ушаков.

Также он отметил, что французская сторона неоднократно выступала с предложением провести саммит с учетом смены руководства в Украине.

"Как вы знаете, французы неоднократно выступали с предложением о том, чтобы в ближайшей перспективе провести саммит в нормандском формате, в том числе с учетом смены руководства в Украине. Мы эту идею в принципе поддерживаем, но считаем, что если саммит проводить, то он должен быть самым тщательным образом подготовлен, чтобы было ясно, собираясь на этот саммит, что мы выйдем на политически важные результаты", - заявил он.

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Ушаков отметил, что на переговорах 19 августа президентов Российской Федерации и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона будет "обсуждаться украинский конфликт, а также возможные усилия по его урегулированию, в том числе в рамках нормандского формата".