EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Гримчака Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины, За рубежом
  1199  14
Материалы по теме:
Все про:переговоры (3672) Путин (24983) нормандская четверка (614) Макрон (288)

 У Путина отказываются участвовать в нормандском формате без "подготовки": Просто так проводить встречу мы не хотели бы

Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что Российская Федерация не видит смысла в проведении саммита в нормандском формате без тщательной подготовки, которая гарантирует политический результат.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ыылкой на zn.ua.

По его словам, проводить саммит без тщательной подготовки в России не хотели бы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США интересно предложение Зеленского расширить "нормандский формат", - Тейлор

"Просто так проводить встречу без ее тщательной подготовки мы не хотели бы", - заявил Ушаков.

Также он отметил, что французская сторона неоднократно выступала с предложением провести саммит с учетом смены руководства в Украине.

"Как вы знаете, французы неоднократно выступали с предложением о том, чтобы в ближайшей перспективе провести саммит в нормандском формате, в том числе с учетом смены руководства в Украине. Мы эту идею в принципе поддерживаем, но считаем, что если саммит проводить, то он должен быть самым тщательным образом подготовлен, чтобы было ясно, собираясь на этот саммит, что мы выйдем на политически важные результаты", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша поддерживает предложение Зеленского расширить "нормандский формат", - Чапутович

Ушаков отметил, что на переговорах 19 августа президентов Российской Федерации и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона будет "обсуждаться украинский конфликт, а также возможные усилия по его урегулированию, в том числе в рамках нормандского формата".

Источник: https://censor.net.ua/n3143357
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Или какую нибудь спецоперацию, как аргумент на переговорах.
 показать весь комментарий
 
Ці перемовини не дадуть жодного результату. Якщо ми не поступимось, бо фуфло ні за що не відступить і ніхто йооо не змусить.
Ми або воюємо, або підписуємо капітуляцію. Іншого шляху немає.
 показать весь комментарий
 
 
Звичайно, перед кожною зустріччю ***** вводить регулярні частини ВС РФ на територію України та атакує наші території. Цим він вибиває поступки для себе. Звичайно, це потребує підготовки.
 показать весь комментарий
 
 
***** зрозуміло, шо йому звіздюлину) не дадуть от і тягне резину!
 показать весь комментарий
 
Зачем было подписывать и утверждать резолюцией ООН, если не собираемся выполнять. Толку собираться, чтобы просто *********.
 показать весь комментарий
 
К копыту, зебоба -и проси, проси, проси....
 показать весь комментарий
 
 
сама простота (та, шо хуже воровства)
как нападать, так и подготовка особо не нужна, просто потому, шо )(уйло.
а как просто встречу провести - Просто так проводить встречу мы не хотели бы,без "подготовки"....

оно, канешна, и от встречи толку 0, но )(уйло, в своём стиле - стиле )(уйла
 показать весь комментарий
 
если с х ничего не случится, моряки будут 20 лет сидеть.
 показать весь комментарий
 
Сцить Пуйло Зелю,а от з Петром у щелипи лупився взасос.
 показать весь комментарий
 
Единственно, кого-то важного захватить на обмен.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх