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 Политика Украины
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Все про:арест имущества (201) Азаров Алексей (85)

 Суд арестовал 2 виллы в Италии и 10 банковских счетов сына Азарова

Киевский апелляционный суд арестовал 2 виллы в Италии бывшего депутата Верховной Рады, сына экс-премьер-министра Николая Азарова Алексея и передал в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) 3 его дома в Украине.

Об этом говорится в материалах суда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українськi Новини.

Указано, что в начале августа была рассмотрена апелляция Генпрокуратуры на отказ суда первой инстанции арестовать имущество Азарова в рамках уголовного производства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Беглецу Азарову и его сыну сообщили о подозрении в получении 140 млн гривен взятки

Генпрокуратура отметила, что получены доказательства причастности украинского экс-чиновника к иностранным фирмам, чьи счета и имущество просит арестовать следствие.

Апелляционный суд согласился с такой позицией и наложил арест на 10 банковских счетов, открытых в Швейцарии, Люксембурге и Италии компаниями "Sobwell Holdings Limited", "Elterwood Holdings Limited", "Lynnfield Enterprises Limited", "Harborside EstatesLimited", "Sprengen Finanse Limited", "Stragenton Holdings Limited", "Blaxton Investments Limited", "Stichting Depositary Donau Investments Fund".

Также наложен арест на 2 дома и земельные участки, расположенные на территории Италии в муниципалитете Ольбия (Сассари), городок Гольфо Маринелла, которые принадлежат компании AGOSTO 2012 s.r.1.

Кроме того, арестована недвижимость Азарова в Украине: 2 коттеджа, 3 земельных участка, 3 жилых дома, 2 домовладения и гараж.

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При этом жилой дом, 2 домовладения и земучасток Азарова переданы для реализации АРМА.

Решение суда обжалованию не подлежит.

Как сообщали Українськi Новини, в октябре 2018 года Генеральная прокуратура сообщила о подозрении бывшему премьер-министру Николаю Азарову и его сыну экс-депутату Верховной Рады от "Партии регионов" Алексею Азарову в получении 140 млн гривен взятки.

МВД объявило в розыск сына Азарова.

Источник: https://censor.net.ua/n3143356
 
 
 Топ комментарии
 
шо той Зеленський творить? при Петі такої херні не було ! )))
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Это в недалёком обозримом будущем. Суд арестовал 2 виллы в Италии и 10 банковских счетов сына Азарова - Цензор.НЕТ 3362
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Самый одарённый помощничек это петя. Поговаривают, на лету всё хватал...
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шо той Зеленський творить? при Петі такої херні не було ! )))
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А шо, апелляционный суд Италии подчиняется так называемому президенту Зе? Суд арестовал 2 виллы в Италии и 10 банковских счетов сына Азарова - Цензор.НЕТ 1446
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Внимательно проверьте все слова в судебном решении. А то может по ошибке виллу Зеленского в Италии арестовали.
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Или фамилии перепутали и виллы сына Авакова арестовали...
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Вот все говорят Азаров, Азиров. С этой тварью всем всё понятно. Но он же не лично всем заправлял грабя нас. Были у него помощники и референты. А кто знает перечень его помощников? Вот мне интересно, сколько бабла они у нас украли.
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Самый одарённый помощничек это петя. Поговаривают, на лету всё хватал...
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Петручо зато в ЕС хотел очень сильно. Но это не точно.
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Топ-чиновники, их отпрыски и даже те кто за "руssкий мир" с "таможенным союзом", давно уже в Европке обосновались при чем за наворованные у украинцев бабки...
Кому и зачем мы, граждане, платили и платим высочайшие налоги?
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А,что у нас есть неподконтрольные портянкину суды?Странно.
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Теперь еще итальянцы должны признать решение укр.суда и переоформить во временное владение АРМА.
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