 В одесской гостинице произошел пожар: 8 человек погибли, 10 - пострадали, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

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"17 августа в 01:34 в г. Одесса по ул. Водопроводная, 1-а в гостинице "Токио Стар" на втором этаже возник пожар на площади 1000 м. кв", - говорится в сообщении.

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Пожар был ликвидирован в 04:32 утра.

К тушению пожара были привлечены 65 спасателей и 13 единиц техники.

По данным ГСЧС, в результате инцидента погибли 8 человек, еще 10 человек пострадали.























