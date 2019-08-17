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Все про:Одесса (5586) пожар (3622) ГСЧС (2219)

 В одесской гостинице произошел пожар: 8 человек погибли, 10 - пострадали, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на 17 августа в отеле "Токио Стар" в городе Одесса произошел масштабный пожар.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

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"17 августа в 01:34 в г. Одесса по ул. Водопроводная, 1-а в гостинице "Токио Стар" на втором этаже возник пожар на площади 1000 м. кв", - говорится в сообщении.

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Пожар был ликвидирован в 04:32 утра.

К тушению пожара были привлечены 65 спасателей и 13 единиц техники.

По данным ГСЧС, в результате инцидента погибли 8 человек, еще 10 человек пострадали.

В одесской гостинице произошел пожар: 8 человек погибли, 10 - пострадали, - ГСЧС 01
В одесской гостинице произошел пожар: 8 человек погибли, 10 - пострадали, - ГСЧС 02
В одесской гостинице произошел пожар: 8 человек погибли, 10 - пострадали, - ГСЧС 03
В одесской гостинице произошел пожар: 8 человек погибли, 10 - пострадали, - ГСЧС 04
В одесской гостинице произошел пожар: 8 человек погибли, 10 - пострадали, - ГСЧС 05
В одесской гостинице произошел пожар: 8 человек погибли, 10 - пострадали, - ГСЧС 06
В одесской гостинице произошел пожар: 8 человек погибли, 10 - пострадали, - ГСЧС 07
В одесской гостинице произошел пожар: 8 человек погибли, 10 - пострадали, - ГСЧС 08
В одесской гостинице произошел пожар: 8 человек погибли, 10 - пострадали, - ГСЧС 09
В одесской гостинице произошел пожар: 8 человек погибли, 10 - пострадали, - ГСЧС 10
В одесской гостинице произошел пожар: 8 человек погибли, 10 - пострадали, - ГСЧС 11
В одесской гостинице произошел пожар: 8 человек погибли, 10 - пострадали, - ГСЧС 12

Источник: https://censor.net.ua/n3143353
 
 
 Топ комментарии
 
Наліпили курятників без пожежного виходу.
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Ну если у гидранта гибель бойцов - инцидент, то что?
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" в результате инцидента погибли 8 человек"?
Пожар- это инцендент?
Админ, откуда берете журналистов ?
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Наліпили курятників без пожежного виходу.
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Этому курятнику уже лет 100, а может и больше, похоже какие то склады были при советах, и куча дерева внутри - горит как свечка.
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Так и подумал что на трамвайное депо похоже
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Отель для проституток. Понятно, что и уровень пожарной безопасности соответствует контингенту.
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" в результате инцидента погибли 8 человек"?
Пожар- это инцендент?
Админ, откуда берете журналистов ?
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Из понаехавших, им можно меньше платить, какая оплата - такая работа!
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Ну если у гидранта гибель бойцов - инцидент, то что?
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Да они учились там же, где и ты, коза неграмотная. "инцендент".. В школу ходила?
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Сам ты козел . Я тебе хамила? Потому иди по стрелочке
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Не увиливай! В школу ходила? Зачем наехала на неграмотных журналистов? Чем они хуже тебя?
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Справедливости ради... Вы в одном слове две ошибки сделали.
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Да, не гуманитарий я . Ошибки делаю . Но ведь в журналисты и не рвусь.
Но на несоответствие смысла текста обращаю внимание. Пожар - жто трагедия, а никак не инцендент
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Еще небось из воспламеняющегося материала, но пожарная инспекция как всегда слепа!
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Даже не сомневайтесь. Там отель как одна сплошная одноразовая тарелка.
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В некоторых номерах нет окон. А где есть, как правило, забиты наглухо.
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Да там такой "отель"-собачья будка добротней
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Наверное, добре пыхнуло, если даже до окна не добежали. Так-то, со второго этажа могли бы и спрыгнуть.
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Дешевая забегаловка, всего 1 этаж, непонятно как получилось что люди не смогли выбраться, решетки там что-ли на окнах.
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читать умеете? Загорелось на втором этаже.
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Ага, на окнах. Это соты. Для уединения с феями или как альтернатива для командировочных на одну ночь.
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Уявляю, що там за повітря. Яке там кондиціонування...
Чому би не зупинитися на добу-другу в "Альянсі"?
Годину їхати, але практично біля моря. Лузанівка.
І ціна лише вполовину більша.
І пишу про цей готельний комплекс не тому, що рекламую, а тому що там конкретно непогано.
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Этажей там не 1, а как мин 2. Написано: пожар на втором этаже. И окон там нет. Во всяком случае, в тех номерах, где погибли люди окон скорее всего НЕ БЫЛО!
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Бордель Черного...Кстати о птичках где это чучело ??? не слышно с 14 года....
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Одна з будівель трамвайного депо.
Де ще так приємно переночуєш?
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Там такой "отель", как "маршрутка", из грузового "бусика"... "Приспособленное помещение", а не "гостиница"...
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Главное, что это нечто, все органы и службы разрешили эксплуатировать! В одеському готелі сталася пожежа: 8 людей загинули, 10 - постраждали, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4943
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Видно, были "очень весомые аргументы"... "Хрустящие прямоугольники, зелёного цвета..."
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Это гостиница одного очень хитрожопого одесского таки-да гешефтмахера, который прославился постоянным нарушением строительных норм и абсолютно непонятным происхождением капиталов.
Кстати, он изуродовал одну из главных одесских площадей - строил подземный паркинг, который потом превратился в торговый центр. При этом он оказался на метр выше тротуара - теперь там горб.
Но ему все сходит с рук - ибо при Пете началось время гешефтмахеров.
А сейчас - и подавно.
Думаю, мальчик уже в пути. В Израиль...
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При Пете? Слушайте, вы уже в своей ненависти совсем с катушек съехали. До Пети, видимо, вообще жизни в Украине не было, ага.
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пафосно - Токіо Стар ))) 350 гр. за номер ))) Арігато!
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Це не один такий "Стар". Ще є готель "Зірка" - у минулому кінотеатр.
Можете собі уявити, скільки там вікон на ту кількість готельних покоїв, які відгороджені одне одного гіпсокартоном. Це легко. Їх практично немає.
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В тій Одесі постійно щось горить, то цілі бази відпочинку випалюють, то ринки, то фермерські господарства. Що забули "Вікторію" з 8 дітьми ? "Власть не должна кошмарить бизнес" (с). Нехай ліплять картонні курятники хоч посеред дороги, на ринках нехай хоч сплять і серуть в контейнерах. Главноє "Перєміріє достігнуто, давлєніє на бізнес умєньшилось". Ще треба запхати государство в смартфон і перенести офіс президента і все буде квартал.
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Это не отель, а БУДКИ без окон. Там в номерах НЕТ ОКОН!!! Таких номеров МНОГО! Погуглите, прежде чем обвинять пострадавших. Да, они сэкономили, но не для того, чтобы умереть.
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Я б ніколи в такий курятник не поселився.
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А кто открывал эту будку? Не парашенка ли со своими уродами?
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Оккрывали рашарыгозеуроды -так что гибель на совести твоей шоблы, ну и на тебе как выборца, рашарыгозебил)
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да, лично сам порошенко ленточку перерезал.

Сразу после того, как в 80 раз разбагател и везде всех купил и продал...
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УВАГА! Горiлки тут нема! Намалювались тролі з фсб. мутований - «повар путина». Кожен день працює по 8 годин i залишае лайно на Цензоре.НЕТ.
Увага! На цю сторінку приходять «до вітру» тролі ФСБ Пригожина з Пітера, яка розташована за новою адресою: бізнес-центр «Лахта-2» на вулиці Оптика 4, корп.3 і залишають тут своє лайно.
Розділ коментарiв на «Цензор.Нет» перетворився в россійську помийну яму з нечистотами. Без респіратора сюди неможливо заходити.
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Кто это отелем назвал... Странно, что оно до сих пор до тла не выгорело
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Приехала из Греции . Город - курорт в который езжу с 2001 года на глазах разрастается. Гостиницы все частные 3-5 этажные. То есть улицы только из гостиниц состоят. Архитектура выдержана в одном стиле ( никаких китайских пагод), все чинно и пристойно. Тратуары, заборчики , широкие улицы , цветы, стиральная чистота , много ресторанчиков вдоль моря и в городке.
Городок называется ПАРАЛИЯ ( берег) КАТАРИНИ. От Салоников час езды.
Почему об этом пишу. Гостиницы и рестораны в Паралии работают только курортный сезон ( до конца сентября ). Потом большая часть жтого бизнеса закрывается . А владельцы на заработанные за сезон деньги спокойно достраивают свои отели и строят новые.
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Так вот - греки бандеровцы. Говорят только по гречески, свои национальные танцы танцуют,свою национальную одежду носят , И СТРОЯТ ДОБРОТНО ДЛЯ СЕБЯ .
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Пока в Адесе мером будет хфантомас, будут пажары
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"Отель" громко сказано,хотя и не удивлюсь,что по одесским меркам у него 5 звез, плюс зведа мишлен у "ресотрана"
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