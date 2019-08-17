 В одесской гостинице произошел пожар: 8 человек погибли, 10 - пострадали, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.
p>
"17 августа в 01:34 в г. Одесса по ул. Водопроводная, 1-а в гостинице "Токио Стар" на втором этаже возник пожар на площади 1000 м. кв", - говорится в сообщении.
Пожар был ликвидирован в 04:32 утра.
К тушению пожара были привлечены 65 спасателей и 13 единиц техники.
По данным ГСЧС, в результате инцидента погибли 8 человек, еще 10 человек пострадали.
Пожар- это инцендент?
Админ, откуда берете журналистов ?
Но на несоответствие смысла текста обращаю внимание. Пожар - жто трагедия, а никак не инцендент
Чому би не зупинитися на добу-другу в "Альянсі"?
Годину їхати, але практично біля моря. Лузанівка.
І ціна лише вполовину більша.
І пишу про цей готельний комплекс не тому, що рекламую, а тому що там конкретно непогано.
Де ще так приємно переночуєш?
Кстати, он изуродовал одну из главных одесских площадей - строил подземный паркинг, который потом превратился в торговый центр. При этом он оказался на метр выше тротуара - теперь там горб.
Но ему все сходит с рук - ибо при Пете началось время гешефтмахеров.
А сейчас - и подавно.
Думаю, мальчик уже в пути. В Израиль...
Можете собі уявити, скільки там вікон на ту кількість готельних покоїв, які відгороджені одне одного гіпсокартоном. Це легко. Їх практично немає.
Сразу после того, как в 80 раз разбагател и везде всех купил и продал...
Увага! На цю сторінку приходять «до вітру» тролі ФСБ Пригожина з Пітера, яка розташована за новою адресою: бізнес-центр «Лахта-2» на вулиці Оптика 4, корп.3 і залишають тут своє лайно.
Розділ коментарiв на «Цензор.Нет» перетворився в россійську помийну яму з нечистотами. Без респіратора сюди неможливо заходити.
Городок называется ПАРАЛИЯ ( берег) КАТАРИНИ. От Салоников час езды.
Почему об этом пишу. Гостиницы и рестораны в Паралии работают только курортный сезон ( до конца сентября ). Потом большая часть жтого бизнеса закрывается . А владельцы на заработанные за сезон деньги спокойно достраивают свои отели и строят новые.