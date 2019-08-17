 Наемники РФ за сутки 12 раз обстреляли наши позиции на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр ООС

Об этом говорится в сводке пресс-центра операции Объединенных сил по состоянию на 7:00 17 августа, передает Цензор.НЕТ.
"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил девять обстрелов позиций Объединенных сил:
четыре раза неподалеку Леединского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
четыре раза вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
вблизи Марьинки - из стрелкового оружия", - говорится в сводке.
"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил:
неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
вблизи Зайцево - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
в районе Крымского - из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - добавили в пресс-центре ООС.
За минувшие сутки потери в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.
"С начала текущих суток противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК":
неподалеку Павлополя - из автоматического гранатомета", - констатировали в штабе ООС.
З приходом Хомчака віри таким ранковим зведенням уже немає.
Доверия нет уже...
Вчера тоже писали зе-подонки с ген.штаба... - потерь нет...
І їздять вини виключно за пенсіями.
Я 5 років пишу що треба припиняти таку політику. Нехай відчують що таке справжня блокада, яка була у Берліні в 1947 р. Гірше вже не буде, все одне зливні бачки булькотять про хунту, фашистів.
Кому потрібен той непотріб, що ви пишете?
Але адмін на таких ранкових темах про війну все зайве видаляє.
спасибо что живые!!!
при Зеле и Хомчаке начали врать похлеще Сливных Бачков!
Хватить брехати!
Сейчас бывает под 30 в месяц. *********** войну остановили, спасибо Кучминому перемирию.