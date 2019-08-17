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Темы дня: Задержание Гримчака Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Общество
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 Наемники РФ за сутки 12 раз обстреляли наши позиции на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр ООС

16 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом говорится в сводке пресс-центра операции Объединенных сил по состоянию на 7:00 17 августа, передает Цензор.НЕТ.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил девять обстрелов позиций Объединенных сил:
четыре раза неподалеку Леединского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
четыре раза вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
вблизи Марьинки - из стрелкового оружия", - говорится в сводке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С начала суток 16 августа враг 5 раз нарушил перемирие. Потерь нет, - штаб ООС

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил:
неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
вблизи Зайцево - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
в районе Крымского - из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - добавили в пресс-центре ООС.

За минувшие сутки потери в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

"С начала текущих суток противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК":
неподалеку Павлополя - из автоматического гранатомета", - констатировали в штабе ООС.

Наемники РФ за сутки 12 раз обстреляли наши позиции на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр ООС 01
Наемники РФ за сутки 12 раз обстреляли наши позиции на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр ООС 02

Источник: https://censor.net.ua/n3143352
 
 
 Топ комментарии
 
если потерь нет это отлично...., но нужно подождать что напишут с нуля....
Доверия нет уже...
Вчера тоже писали зе-подонки с ген.штаба... - потерь нет...
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Перемирьє закінчиться коли сєпари обстріляють із Градів Харьков?
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Точно нема, чи після розголосу в соцмережах знову цілу добу по одному з'являтимуться?
З приходом Хомчака віри таким ранковим зведенням уже немає.
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Перемирьє закінчиться коли сєпари обстріляють із Градів Харьков?
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нет. Там будет устойчивое перемирие, потому что главная задача Зеленского не допустить гибель русскоговорящих оккупантов.
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Нет. Когда с Левобережки обстреляют Печерск. Договаривались ведь по середине, то есть по Днепру.
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Стріляли. У відповідь, а при сциклі ні.
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Точно нема, чи після розголосу в соцмережах знову цілу добу по одному з'являтимуться?
З приходом Хомчака віри таким ранковим зведенням уже немає.
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Почекаємо до обіду. Як 15 серпня. Зведення зі штабу ООС - "потєрі - 1 загиблий". Під обід незалежні медіа - 4 загиблих. І ще. Почитайте уважно кількість обстрілів - не більше 12 кожен день. Напевне рахувати вміють лише до 12. Або, дорахувавши до 12, рахувати далі припиняють.
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если потерь нет это отлично...., но нужно подождать что напишут с нуля....
Доверия нет уже...
Вчера тоже писали зе-подонки с ген.штаба... - потерь нет...
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А наша зелена влада просто копіює Кремль з його ;іх там нєту;.
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неужели нельзя на время прекратить всякий контакт с этими территориями? перекрыть все кпп рубануть свет газ воду по линии размежевания все заминировать укрепиться и развивать экономику страны. только так можно предотвратить обстрелы и гибель наших воинов. все мински это западня придуманная пуйлом для вечной дестабилизации Украины.
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Куди накажеш відвести ВСУ, щоб російські снаряди не долітали?
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я не знаю но нужно кардинально что то менять и пока ведется политика " там наши люди" ничего хорошего нас не ждет.
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Там «нашим людям» зроблені комфортні умови для перетину лінії розмежування. Навіть кінчена вата у захваті що на українському посту затримуються на 15 хвилин а дирівський можуть і за день не встигнути. І умови незрівнянні.
І їздять вини виключно за пенсіями.

Я 5 років пишу що треба припиняти таку політику. Нехай відчують що таке справжня блокада, яка була у Берліні в 1947 р. Гірше вже не буде, все одне зливні бачки булькотять про хунту, фашистів.
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Гнилий трольна повинні бути в спамі.
Кому потрібен той непотріб, що ви пишете?
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То є гарна новина.
Але адмін на таких ранкових темах про війну все зайве видаляє.
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Вогонь у відповідь відкривали? Ні? Так для чого наших військових там тримають? Мішенями для орків?
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Для тебе це буде шоком, але такий стан речей з "не відкривати вогонь у відповідь" там ще з 2014-го - з часу першого "перємирія", за час яких загинули сотні хлопців з ВСУ і добробатів.
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бо Педро все робив правильно а Зеленський все робить неправильно )))
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Для того, что бы ты пиво пил спокойно, спал хорошо, шаурму ел и хрень всякую писал
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дуже обережно і виважено скажу - хай слова "потерь нет!" - будуть істиною..
спасибо что живые!!!
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Пресс-центру ООС - веры НЕТ!
при Зеле и Хомчаке начали врать похлеще Сливных Бачков!

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по чому сепари стріляють? по деревах?
Хватить брехати!
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верніть Петра ! при ньому ні один воїн не загинув
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Таки да. При ньому сепари гинули теж, а при Зельцмані почувають себе королями становища.
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в петіних котлах тисячі хлопців загинуло
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Не з"їжджай з теми. Мова про одностороннє перемиріє від командуючого по роялю.
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**** ты тупая, кофеек. Приходи 24 августа на Крещатик, часикам к 11, мы тебе там расскажем и за котлы, и за перемирие.
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Мудачек, у нас за 2018г, средние потери 10 чел в месяц (119 за год по моему).
Сейчас бывает под 30 в месяц. *********** войну остановили, спасибо Кучминому перемирию.
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так перемир"я при Петрові почались, чи не так?
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На російських клавіатурах нема апострофу?...ой бяда...
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А завтра,уогда волонтеры поднимут хай и расскажут,то выяснится,что погибшие или раненые есть,как получилось пару дней назад.Еще три месяца назад и подумать не мог,что эти сводки с фронта могут быть такими лживыми.МО,при новом гидранте,превращается в МЛ(министерство лжи).Ну очень они хотят показать,что перемирие ЕСТЬ.Но сколько обезьяна не хитрит,но попа,все равно,голая.Так и МО.
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