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 Киевские новости
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Все про:велосипед (107) КГГА (2222) Киев (17814)

 Между Парковым мостом и мостом Патона в Киеве построят веломагистраль, - КГГА

В Киеве, вдоль Набережного шоссе построят новый веломаршрут длиной ориентировочно 4,8 км.


Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на КК "Киевавтодор".

Веломагистраль построят между Почтовой площадью и мостом Патона вдоль зеленой зоны на месте демонтированного трамвайного пути.

"Кроме самой велодорожки, которую выполнят из асфальтобетона, там появятся велопарковки, навигация, LED-освещение. Предлагается, что светодиодные указатели направления движения будут выполнены по технологии LED-камней. Это будет один из наймасштабнишних проектов создания велоинфраструктуры в столице", - рассказал генеральный директор КК "Киевавтодор" Александр Густелев.

Вдоль веломаршрута установят площадки для отдыха с тенью, обустроят пешеходную прогулочную зону, которая будет отделена от велочасти. Тротуар будет выполнено с ФЭМ-мощения. Если транспорт повредится - велосипедист сможет его самостоятельно починить, поскольку на велодорожке устроят укомплектованную "уличную мастерскую" (станцию ​​ремонта).

Работы по проектированию выполнять ООО "Институт проектирования инфраструктуры транспорта" (г.. Харьков). Компания стала победителем тендера в системе ProZorro. Рабочий проект в полном объеме должен быть выполнен проектантом в апреле 2020 года.

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Источник: https://censor.net.ua/n3143351
 
 
 Топ комментарии
 
Для начала мост Патона отремонтируйте. А то скоро не будет "между чем" строить "веломагистраль". Между Парковым мостом и мостом Патона в Киеве построят веломагистраль, - КГГА - Цензор.НЕТ 7913
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Не давайте, пожалуйста, Виталику денег. Строитель, как видно, он ещё тот
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Да оно то и хорошо.. могло бы быть. Но раньше Виталя пиарился на находящейся рядом Почтовой площади. И что в итоге? Там на набережной, со стороны "церкви на воде" заезд авто организован - кто хочет гулять среди вечно паркующихся авто - вэлком. Далее идут кальящинщики, вперемешку с чебуречными, из набережной где-то метра 1,5 в ширину оставлено. Ну а далее (к метро Днепр) на набережной, прям на брусчатке десятки авто (видимо, авто тех, кто на кальян приехал). Так что я опасаюсь за эту велосипедную дорожку - она может превратиться в дорожку шаурмы и МАФов.
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Для начала мост Патона отремонтируйте. А то скоро не будет "между чем" строить "веломагистраль". Между Парковым мостом и мостом Патона в Киеве построят веломагистраль, - КГГА - Цензор.НЕТ 7913
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Не давайте, пожалуйста, Виталику денег. Строитель, как видно, он ещё тот
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Велодорожку вообще о надо построить от " дома на Грушевского" до офиса президента. А то скоро 100 дней, а он ни разу на велике по Печерску не проехал . Только Кличко за него отдувается
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Да оно то и хорошо.. могло бы быть. Но раньше Виталя пиарился на находящейся рядом Почтовой площади. И что в итоге? Там на набережной, со стороны "церкви на воде" заезд авто организован - кто хочет гулять среди вечно паркующихся авто - вэлком. Далее идут кальящинщики, вперемешку с чебуречными, из набережной где-то метра 1,5 в ширину оставлено. Ну а далее (к метро Днепр) на набережной, прям на брусчатке десятки авто (видимо, авто тех, кто на кальян приехал). Так что я опасаюсь за эту велосипедную дорожку - она может превратиться в дорожку шаурмы и МАФов.
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Не богохульствуй. Шаурма - символ Киева.... Тебе с хумусом?
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Что вам, зеленая мадам, не понравилось? Шаурма, хумус или, собственно, факт моего существования?
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не отлепилась от вас еще?
жевачка в волосах - тут тока налысо
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Возле Паркового моста уже более года дорожку делают (подъем к Мариинскому парку, в сторону метро "Днепр") Ну сколько там.. ну метров 250 может быть.. 300... А сколько велодорожку делать будут (длина 4,8 км) - 10 или 15 лет?
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Макс привет
Так что мост Витальки стоит закрытый? Недолго музыка играла
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Простой вопрос- на.уя? Сколько в год проезжает лисопедистов с Троещины до Крещатика по разрекламированному маршруту. Подозревая, что на Троещине может кто-то ездит, насквозь - никто. Кто оценивал потребность в этом веломаршруте? Кто там вообще ездит в принципе и куда?
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Не вижу смысла строить веломагистраль. Зюзя ездит на бронированных меринах, а Голобородька - это выдуманный персонаж.
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