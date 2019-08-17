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Все про:медицина (1840) Супрун Ульяна (558)

 Минздрав никогда не выдавал лицензии для "золотых пирамидок", - Супрун

Министерство здравоохранения Украины никогда не выдавало лицензии для "золотых пирамидок".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун

"Эти пирамидки были внесены в Государственный реестр медицинской техники и изделий медицинского назначения и разрешены для применения на территории Украины приказом Государственной службы лекарственных средств и изделий медицинского назначения от 31.03.2006 № 132 (срок действия свидетельства о государственной регистрации до 31.03.2011) за подписью первого заместителя председателя Государственной службы Инны Демченко", - написала Супрун.

По ее словам, Гослекслужба привлекала экспертные учреждения для проведения необходимых экспертиз и испытаний медицинских изделий и выдавала заявителю соответствующие направления. Выбор экспертных учреждений осуществлял заявитель с учетом профиля экспертного учреждения и в соответствии с перечнем, который формировался и утверждался Гослекслужбой, рассказала Супрун.

Также читайте: Супрун рассказала о встрече с Зеленским, на которой обсуждалось продолжение реформы медицины

Источник: https://censor.net.ua/n3143349
 
 
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Это ещё шо за прикол??? Золотые пирамидки.(с) Так, короче... с меня хватит, на сегодня. Какой-то денек странный. Суд с прибамбахом, теперь пирамидки... Всем- спокойной ночи.
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то знаменитые ГоНдоновские пирамидки.
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Золотые пирамидки - это не мы, мы - только подорожник
И.о. Супрун
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Отлично, Супрун. А нельзя было написать месяц назад, когда Смешко от Димы-Пирамидки в Раду шел? А когда Порошенко посадят, Супрун тоже что то против него напишет?
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Многа ви панємаєтє соєвиє..маратьори..Для чого ліцензія на лайно яке зе бізяни жруть і вимагають добавки???
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Багато хто в це вірить,так само як і у відмовляння,екстрасенсів,магію і тд.Люди,звертайтеся до лікарів,а не до різних шахраїв.
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Верят люди в состоянии отчаяния, неизлечимо больные, которым официальная медицина помочь не может
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Лалала Лалалала 6478e8b9 Так вони спочатку звертаються до шахраїв і запускають хвороби.А ще своїх дітей,якщо ті хворі ведуть до цих шахраїв.
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Почему эта "великая врачиха" не вылечила себе бесплодие? Сколько же абортов она сделала в молодости, что несмотря на деньги, связи и хоть какой-то медицинский опыт так и осталась бездетной? Как она может быть министром здравоохранения, если даже не смогла стать матерью?
Гнать ее нах. Ее максимум - передачи на ТВ по типу Малышевой в России.
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