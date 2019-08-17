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Все про:Портнов (427) государственная измена (304)

 СБУ закрыла дело о государственной измене, где упоминался Портнов

Служба безопасности закрыла уголовное производство о государственной измене, в которой упоминался бывший советник Виктора Януковича Андрей Портнов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграм-канале Портнов. 

В сообщении отмеается: "Фейковые усилия Порошенко привязать меня к делу о госизмене и якобы мое участие в оккупации Крыма получили свое процессуальное завершения. Уголовное дело закрыто".

В качестве подтверждения своих слов Портнов привел ссылки на письма из прокуратуры АР Крым и СБУ.

В письме прокуратуры АРК адвокату Портнова сообщается, что 15 августа уголовное производство по признакам совершения уголовного преступления по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса (государственная измена) закрыто в связи с отсутствием в деянии состава уголовного преступления.

Кроме того, у прокуратуры нет производств, в которых Портнов имеет процессуальный статус подозреваемого или обвиняемого.

В свою очередь письмо СБУ адвокату Портнова свидетельствует о том, что о подозрении Портнову не сообщали и в розыск его не объявляли.

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Источник: https://censor.net.ua/n3143348
 
 
 Топ комментарии
 
Кто-то позвонил Баканову и приказал "унять чертей" (следователей).
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Так СБУ было занято отмыванием Портнова, шо потеряло израильского преступника. 😀😀😀
Баканову пора в отставку
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Кто бы сомневался.... Для ЗЕкоМанды Портнов с рашисткой сворой - друг товарищ и брат, а Порошенко с патриотами Украины - злейшие враги
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Соевый свинарчук ты сядешь в тюрягу вместе с Петей.
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По словам Свинарчуків Свинарчуки Свинарчуків Свинарчукіли та не висвинарчукили.
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Вот и пошли реальные действия ЗЕкоманды, главное погромче визжать про Петю и паперЭдников пока новая банда ЗЕсепаров будет уничтожать Украину. Значит Портнов у ЗЕбилов уже свой в доску парень..ясно...ЗЕкловун так понимаю не против и поддерживает такую политику, шо там его Баканов??
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