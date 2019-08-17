 Это человеческий фактор, техническая описка, - судья о 5 ошибках в постановлении о взятии под стражу Гримчака

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське, вопрос о том, теперь действительно ли постановление о взятии под стражу Гримчака должен решить другой судья, которого определит автораспределение. Сейчас Юрий Гримчак до сих пор находится в суде. Его постоянно сопровождают детективы и работники специальных операций НАБУ.

"В этом постановлении 5 ошибок. Эта судья всегда удовлетворяет ходатайство Генеральной прокуратуры", - комментирует адвокат Гримчака Татьяна Матяш.

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По ее словам, в постановлении также неравильно указанный защитник: вместо Матяш в нем фигурирует другой адвокат Грымчака Дмитрий Мельник.

"Это человеческий фактор. Техническая описка", - пояснила судья, и показала журналистам обложку ходатайство ГПУ, в котором отчество Грымчака тоже указанное неправильно.

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Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник задержаны за вымогательство взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".

Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц заявило о том, что задержание Гримчака не касается деятельности министерства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как замминистра. В министерстве уточнили, что сообщения о задержании "помощника замминистра" не является корректным, поскольку в штатном расписании МинВОТа нет должности "помощник заместителя министра".

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16 августа ГПУ направила в Деснянский райсуд Чернигова ходатайство об избрании заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку и его "помощнику" Игорю Овдиенко мер в виде ареста с возможностью внесения залога - обоим в размере $510 тыс.