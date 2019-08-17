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 Это человеческий фактор, техническая описка, - судья о 5 ошибках в постановлении о взятии под стражу Гримчака

Подозреваемый в мошенничестве заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак до сих пор находится в Деснянском суде Чернигова из-за ошибки в определении о взятии его под стражу. Судья Наталья Лямзина перепутала отчество Грымчака, назвав его Юрием Михайловичем, а не Николаевичем.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське, вопрос о том, теперь действительно ли  постановление о взятии под стражу Гримчака должен решить другой судья, которого определит автораспределение. Сейчас Юрий Гримчак до сих пор находится в суде. Его постоянно сопровождают детективы и работники специальных операций НАБУ.

"В этом постановлении 5 ошибок. Эта судья всегда удовлетворяет ходатайство Генеральной прокуратуры", - комментирует адвокат Гримчака Татьяна Матяш.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд арестовал не того Гримчака, - адвокат. ДОКУМЕНТ

По ее словам, в постановлении также неравильно указанный защитник: вместо Матяш в нем фигурирует другой адвокат Грымчака Дмитрий Мельник.

"Это человеческий фактор. Техническая описка", - пояснила судья, и показала журналистам обложку ходатайство ГПУ, в котором отчество Грымчака тоже указанное неправильно.

Также читайте: Гримчака отправили под арест с правом выйти под залог в 6 млн гривен

Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник задержаны за вымогательство взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".

Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц заявило о том, что задержание Гримчака не касается деятельности министерства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как замминистра. В министерстве уточнили, что сообщения о задержании "помощника замминистра" не является корректным, поскольку в штатном расписании МинВОТа нет должности "помощник заместителя министра".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дело Гримчака является барометром, как правоохранительные органы собираются бороться с коррупцией при президенте Зеленском, - Бутусов

16 августа ГПУ направила в Деснянский райсуд Чернигова ходатайство об избрании заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку и его "помощнику" Игорю Овдиенко мер в виде ареста с возможностью внесения залога - обоим в размере $510 тыс.

Источник: https://censor.net.ua/n3143347
 
 
 Топ комментарии
 
А все началось с ошибки в анализах ЗЕ 😀😀😀
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Потом не выдержал Собор Парижской Богоматери
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Потом на Меркель напала трясучка
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А все началось с ошибки в анализах ЗЕ 😀😀😀
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Потом не выдержал Собор Парижской Богоматери
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ага и потом грымчак начал брать взятки календариками...
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А потом сбежал международный преступник, которого ловила вся Европа
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Ще в Одесі обвалився берег після його приїзду.
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Ну хоть дали сое порадоваться несколько часов Это человеческий фактор, техническая описка, - судья о 5 ошибках в постановлении о взятии под стражу Гримчака - Цензор.НЕТ 2080
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это не радость, это "испанский стыд". И он длится почти постоянно, а не "несколько часов"
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Петикам надо учиться стыдиться. Сколько еще впереди!
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Вот зедебилам все похер. С обоссанными рылами лыбятся в монитор. Девиз зедебилов "Обосрались - радуемся. Со временем отсохнет и само отпадет"
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Это человеческий фактор, техническая описка (c)
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Помните, как у Форреста Гампа: «Дерьмо случается».
Просто перефразировала.
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Вузьке коло цих революціонерів. Страшно далекі вони від народу Это человеческий фактор, техническая описка, - судья о 5 ошибках в постановлении о взятии под стражу Гримчака - Цензор.НЕТ 2482
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Техническая описка что тебя вменяемой признали
Ошибки природы, а не судьи с прокурорами
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Как я и сказал, банальная опечатка из-за спешки. А петики аж слюной заходятся, как павловские подопытные собачки на звонок.
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Меня разбирает любопытство, какой такой вселенский вопрос на миллион решал Гримчак если ему через пару месяцев уходить?
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Это не ошибка, это фокус такой-цирк жыж.
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А вот это уже как-то ПОФИГ!
Это документ, а не какая-то писулька.
По этому Ю.Н.Гримчак на данный момент удерживается под стражей НЕЗАКОННО!

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так и под стражу не его брать должны....В нормальной стране эти описявшиеся и подписавшие эти описьки назавта б стояли на бирже труда...в дворники и не выше..
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"также неправильно указанный защитник: вместо Матяш в нем фигурирует другой адвокат Грымчака Дмитрий Мельник."(с) Ставлю 100 баксов против 1 гривны, что всё это- чей-то прикол. Тока надо было написать не Мельник, а Матиос. Так было бы ещё смешнее и, кстати- более неуязвимо, для критики. Типо- описка.
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Моя дружина дивилася цей сюжет по ящику. Їй здалося що суддя піддата або стимульована чимось іншим.
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А чем судья хуже преЗЕдента наркомана?
Если торчок может править страной, то и судить сможет
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Легко. В 1989-м, в Константиновке, я, в компании, выпивал в кабинете народного судьи. Было уничтожено совершенно огромное количество коньяка. Вдруг, бухой в пополам хозяин кабинета сказал следующее:"Йооп вашу мать, у меня ж процесс!!! Сидите тут, я скоро..." С этими словами, он напялил темные очки, схватил какое-то "Дело" и свалил. Отсутствовал недолго. Вернувшись, сказал, одному из присутствующих: "Ну, как и говорили- пятёрка!" И мы продолжили пьянку. Оказалось, что он действительно осудил какого-то чудика на пять лет общего режима.
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"Було б смішно, якби не було б так сумно"-черговий зе-пшик,смердить на всю країну.
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А где ЗЕботы? Как корова языком слизала Это человеческий фактор, техническая описка, - судья о 5 ошибках в постановлении о взятии под стражу Гримчака - Цензор.НЕТ 9904
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Да нет... им новые чипы вставляют в одно естественное отверстие..
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Зеботи?
Та їхні куратори навіть постанову (підставу Гримчака) толком не можуть поставити - облажалися. Тепер зеботи очікують нових методичок; але тепер для кураторів методички - не першочергова проблема.
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Это ж сколько календариков отсыпали судье за такую ошибку, ещё и постфактум
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А ты у доблестных Баклановцев спроси, которые дело из зеленого говна слепили. Странно почему ошиблись только в отчестве. Могли ошибиться в нолях залога, в валюте, да и ваще мало ли х.йни можно спьяну написать.
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Да-да оклеветали коллекционера
Я верю конечно 😂
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когда абитуриент поступает в ВУЗ, за 3 ошибки он улетает НАХ. если судья делает 5 ошибок, это техническая описка.
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А скільки їх ще буде таких помилок-Пітер в рясі не встигатиме кадилом нечисту силу з купюр виганяти!
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Так давайте шосту помилку - визнайте, що Гримчак пожартував.
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и ета описка сейчас - Президент Украины...

nice!
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Соевые скоро ваш барыга рядом сядет с этим взяточником за грабеж и мародерство... Это человеческий фактор, техническая описка, - судья о 5 ошибках в постановлении о взятии под стражу Гримчака - Цензор.НЕТ 5231 сушите сухари пахана и шобло кормить.
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верю!

ето мне зомби тока шо ответил, которому интересно Это человеческий фактор, техническая описка, - судья о 5 ошибках в постановлении о взятии под стражу Гримчака - Цензор.НЕТ 735
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Данный персонаж существовал на Цензоре ещё до Майдана, поддерживала Януковича. Потом решила начать заново, завела новый аккаунт с легонца изменённым ником, пыталась удалить старый, даже админа просила. Вот на том акке и фигурировал Жданов как место рождения.
😄
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А ну-ка ссылку на мои домайданные комментарии
Ну хоть на один дай
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Ты, проплаченный бот, считаешь, что мыть унитазы и этим себе зарабатывать на жизнь, стыдно?

Проституткой соевой на форуме быть - позор. А работать уборщицей вообще не стыдно:
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Унитазы мыть не стыдно. Стыдно быть больше ни на что не способным, имея все конечности и голову. я не видел ни одного гордящегося тем, что моет унитазы. Но видел мойщиков унитазов за кордоном, которые считают себя очень умными, потому что уже уехали, и пытаются учить жизни тех , кто в Украине остался. Вот так, бесплатная подстилка.
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Бесполезный случай всеобщего кацапизма. Мозг уничтожен. Курице показана полная утилизация. Но из гуманизма, пусть пока моет унитазы.
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Спасибо дядя Наполеон 😂😂

Попрошу чтобы в вашу палату принесли немного шоколадок 🍫
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тетка в разнос пошла - она при слове соевые или
там щеколадные возбуждается шо ховайся - мабуть диабет
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Че-то много ей медалек. Если на шею наденет , то у нее передние лапы будут цеплятся и гавкать не сможет.
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їх тут троє: Василь Калюжний c771ba2e; Василь Петренко d2e40803; Василь Петров c7da21cf - але схоже, всі з одним ІР ...
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вы знаете - не открывал вашу ссыслку.
почему то есть подозрюха, шо вы, проня прокоповна, сволочь.
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помилку виправлять а сєпарський порохобот Гримчак все одно буде сидіти ! Это человеческий фактор, техническая описка, - судья о 5 ошибках в постановлении о взятии под стражу Гримчака - Цензор.НЕТ 4550
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Ты уже все доказал утроенный? А если нет, то может сам сначала сядешь? Посидишь в камере с удовольствиями,УК почитаешь, Конституцию, глядишь и тебе мозги вправят.
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За ошибку во взрослой жизни бьют шибко.А у нас в Украины все думают,что в детском саду живут. Если ошибся сотрудник в суде, пускай потом ошибается в другом месте. В суде ошибаться НЕЛЬЗЯ!
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"Человеческий фактор" - по пьяне, чтоли?
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Несколько лет назад из-за такой "описьки" в судебном решении мне пришлось потратить полгода жизни на принятие этим-же судом другого решения, в котором написано, что в предыдущем решении описька, и нужно указанную там дату читать не так как там написано, а так как написано в другом решении. И пришлось дальше ходить по инстанциям уже с двумя этими бумажками, потому что всем чиновникам обязательно хотелось посмотреть именно первую опиську. Мудаки.
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Если бы в деле какого-нибудь сепара было столько ошибок, судья бы вздохнула обреченно и сказала, типа а что я могу поделать, "закон есть закон", мы не можем задержать его.
Моторола и Гиви имели все шансы попасть в нынешнюю верховную раду, т.к. ни один суд не смог бы до них доколупаться.
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***, нравятся мне "технические ошибки" в решении суда. Завтра она в залоге нолей с ошибкой дорисует, послезавтра срок в приговоре напишет с ошибкой лет на 10. Я хочу посмотреть как она отнесется к технической ошибке в ведомости на зарплату, когда ее забудут внести.
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