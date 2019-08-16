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Все про:отставка (2441) Нацполиция (9910) Бушуев (21)

 Замглавы Нацполиции Бушуев ушел в отставку

Заместитель главы Национальной полиции Украины Константин Бушуев подал в отставку.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Бушуев рассказал, что 20 лет прослужил в милиции и четыре года в Нацполиции.

Он отметил, что работа в правоохранительных органах заняла в его жизни большую часть, однако этот этап закончился.

Бушуев сообщил, что верит в философию, которую заложила Хатия Деканоидзе в построение новой полиции. "Спасибо всем, с кем имел честь служить. Полиция - это сервисная служба для общества, и никак иначе. Желаю команде Национальной полиции Украины оправдать ожидания общества", - написал Бушуев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 20 тысяч должностей в Нацполиции остаются вакантными, - Бушуев

Источник: https://censor.net.ua/n3143344
 
 
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Получил право на пенсию? Теперь новая жизень!!!!
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Ну, а чего еще, Саакашвили взял под крылышко- норм, на жизнь хватит... Прнимает, что тут в корыто не насыпят ..
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Напевне знає, що для достойного майбутнього від сьогоднішньої влади потрібно триматися якнайдалі
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З такими виборцями які обирають таку владу його не буде. Кожна нова влада гірше попередньої. Доведено Україною.
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ты бы себя спросил.
если завтра выборы - ты же опять самое дерьмо найдешь и голоснешь за него.
а потом за "а воно є? майбутнє?" других будешь спрашивать...
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Если это тот костя бушуев, который в 90-х был нач розыска Ворошиловского РОВД Донецка, то на нем клейма негде ставить
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СБУ закрила справу про держзраду, де згадувався Портнов
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Зрозумів що з кварталом йому не по дорозі.
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А чому ж пішов? Не та філософія у авакова?
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