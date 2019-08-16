 На округе №210 на Черниговщине победил самовыдвиженец Приходько, - ЦИК

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Сегодня на заседании ЦИК приняла постановление "О фактах нарушения избирательного законодательства окружной избирательной комиссией по выборам народных депутатов Украины одномандатного избирательного округа № 210 на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года".

Также во время заседания на основании протоколов участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей в ОИО № 210, в том числе уточненных, а также протоколов окружной избирательной комиссии ОИО № 210 комиссия установила итоги голосования в этом округе, о чем составила соответствующий протокол. Таким образом, ЦИК признала избранным народным депутатом в округе №210 самовыдвиженца Бориса Приходько.

Также на Цензор.НЕТ: ЦИК прекратил полномочия ОИК №210, поскольку не предоставили уточненный протокол