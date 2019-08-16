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 На округе №210 на Черниговщине победил самовыдвиженец Приходько, - ЦИК

Центральная избирательная комиссия установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины на последнем мажоритарном округе - ОИК № 210.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Сегодня на заседании ЦИК приняла постановление "О фактах нарушения избирательного законодательства окружной избирательной комиссией по выборам народных депутатов Украины одномандатного избирательного округа № 210 на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года".

Также во время заседания на основании протоколов участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей в ОИО № 210, в том числе уточненных, а также протоколов окружной избирательной комиссии ОИО № 210 комиссия установила итоги голосования в этом округе, о чем составила соответствующий протокол. Таким образом, ЦИК признала избранным народным депутатом в округе №210 самовыдвиженца Бориса Приходько.

Также на Цензор.НЕТ: ЦИК прекратил полномочия ОИК №210, поскольку не предоставили уточненный протокол

Источник: https://censor.net.ua/n3143343
 
 
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а вот мышебратья в августе начали дуть уже даже на воду ))
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Немов знущаючись над збереженням державності і територіальної цілісності України продажні представники "Слуги народу зрозуміло що не українського" злочинно вирішили запросити на стартове засідання вже видно що антиукраїнської ВР дев'ятого скликання ворожих нам представників Парламентської асамблеї Ради Європи, яка наполегливо допомагає російським окупантам зняти санкції.
До такого злочинного рішенням більшістю голосів прийшли члени депутатської групи продажних ЗЕбілів українофобів з підготовки першого засідання, і вже добре видно що антиукраїнського парламенту. Чи будуть в складі запрошених агенти ворожої нам Росії пока невідомо, але напевно так.
Ось і перший яких ще буде багато гіркий результат виборів по приколу капітулянтів продажних слуг ЗЕбілів!
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потом окажется ето был не тот Приходько - перепроверить бы нужно.
може и зеленый не он, а красный?
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