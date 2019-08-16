 "Укрзализныця" запустила четыре дополнительных поезда ко Дню Независимости

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 16 августа сообщила пресс-служба компании.

"Ко Дню Независимости Украины Укрзализныця назначила 4 дополнительных поезда. В частности, дополнительный поезд №755/756 Киев - Львов будет курсировать 23, 26 августа из Львова и 24, 27 августа из Киева. Дополнительный поезд №205 Покровск - Харьков осуществит рейсы 24 и 26 августа в обоих направлениях. А поезда №237 Киев-Днепр и №779/780 Сумы-Винница будут курсировать туда и обратно 23 и 26 августа", - говорится в сообщении.

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