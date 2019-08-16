 Суд арестовал не того Гримчака, - адвокат. ДОКУМЕНТ

Ошибку допустил прокурор, а следом за ним - и судья. Об этом на своей странице в Facebook написала адвокат Гримчака Татьяна Матяш, информирует Цензор.НЕТ.
"Суд установил, что Юрий Грымчак обоснованно подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 190, то есть, завладении чужим имуществом неустановленного следствием лица путем обмана неустановленного следствием лица. Это трэш. Правда, это не мой подзащитный. Поскольку судья принимает решение в отношении Юрия Михайловича, родившегося в Днепропетровске. Это уровень генпрокуратуры", - написала Матяш.
Позднее она опубликовала фотографии решения суда. Речь в них идет о Гримчаке Юрии Михайловиче, 30.10.1965 года рождения. Кроме того, вместо Татьяны Матяш в качестве защитника Гримчака в решении суда указан Дмитрий Мельник.
"Вот что бывает, когда прокуроры приносят на флэшке решение для судьи, а она его просто не глядя подмахивает. Я стала Мельником", - написала Матяш.
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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в пятницу, 16 августа Деснянский районный суд Чернигова принял решение отправить Юрия Гримчака под арест с альтернативой внесения залога в сумме 6 млн грн.
Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник задержаны за вымогательство взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".
Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".
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Пы.Сы. Брат жены хоть настоящий? Его отпускать не надо! Пусть за казённый счёт немного похарчуется.
А ось гроші або "календарики" вилучили саме в того Миколайовича, і дружина саме того Миколайовича волала на весь світ що вони не мають коштів, і всі їх заощадження це10к. грн. і вони такі бідні, що без зарплатні Юрія Миколайовича голодатимуть. А як подивитись в декларацію, так Миколайович власноруч туди за цей рік зробив допис про володіння 45000 $.
Так шо юристка посто створює галас на порожньму місці
Как какашку не назови, она съедобной не станет....хотя порохоботы могут поспорить...
Тут може бути цілий букет статей, наприклад
Стаття 369-2. Зловживання впливом
2. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, або пропозиція чи обіцянка здійснити вплив за надання такої вигоди -
караються штрафом від семисот п'ятдесяти до однієї тисячі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
Ці наприватизують.
Её хоть предупредили, чтобы она Грымчаку такое не говорила? Генпрокуратура - это ж детище Гениального, а за Гениального Грымчак может и глаза лишить!!!