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Темы дня: Задержание Гримчака Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
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 Суд арестовал не того Гримчака, - адвокат. ДОКУМЕНТ

Деснянский райсуд Чернигова принял решение об аресте Юрия Михайловича Гримчака, в то время как заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины (МинВОТ) - Юрий Николаевич Гримчак.

Ошибку допустил прокурор, а следом за ним - и судья. Об этом на своей странице в Facebook написала адвокат Гримчака Татьяна Матяш, информирует Цензор.НЕТ.

"Суд установил, что Юрий Грымчак обоснованно подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 190, то есть, завладении чужим имуществом неустановленного следствием лица путем обмана неустановленного следствием лица. Это трэш. Правда, это не мой подзащитный. Поскольку судья принимает решение в отношении Юрия Михайловича, родившегося в Днепропетровске. Это уровень генпрокуратуры", - написала Матяш.

Суд арестовал не того Гримчака, - адвокат 01

Позднее она опубликовала фотографии решения суда. Речь в них идет о Гримчаке Юрии Михайловиче, 30.10.1965 года рождения. Кроме того, вместо Татьяны Матяш в качестве защитника Гримчака в решении суда указан Дмитрий Мельник.

Суд арестовал не того Гримчака, - адвокат 02
Суд арестовал не того Гримчака, - адвокат 03
Суд арестовал не того Гримчака, - адвокат 04

"Вот что бывает, когда прокуроры приносят на флэшке решение для судьи, а она его просто не глядя подмахивает. Я стала Мельником", - написала Матяш.

Суд арестовал не того Гримчака, - адвокат 05

Читайте на Цензор.НЕТ: Гримчак заявил, что не собирается скрываться от следствия и хочет ходить на работу в министерстве

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в пятницу, 16 августа Деснянский районный суд Чернигова принял решение отправить Юрия Гримчака под арест с альтернативой внесения залога в сумме 6 млн грн.

Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник задержаны за вымогательство взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".

Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дело Гримчака является барометром, как правоохранительные органы собираются бороться с коррупцией при президенте Зеленском, - Бутусов



Источник: https://censor.net.ua/n3143341
 
   
 Топ комментарии
 
у шмаркли провал за провалом.. то наркоторговец сбежит, то "взятка на 1.1 млн.долларов" - оказавшаяся ... "мошеничеством": завладении чужим имуществом неустановленного следствием лица путем обмана неустановленного следствием лица(с)

а заявитель, то бишь - кто "взятку-то" принес?Суд арестовал не того Гримчака, - адвокат - Цензор.НЕТ 6228
...В общем, первая попытка "кого то посадить" закончилась грандиозной демонстрацией на всю страну полной бездарности режима Зеленского.
Обвинение за день съехало с взятки в 1.1 млн. долларов на мошенничество в объеме 90 тысяч. Действующие лица обещавшие пресс-конференцию побоялись даже ее провести.(с)
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Зєбіли вони таки і є справжні зєбіли 😁😁😁😁😁😁
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Щас у ЗЕбильных троллей начнется оргия Суд арестовал не того Гримчака, - адвокат - Цензор.НЕТ 8688 Наблюдаем
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Зі сміху. Тримай копійчину на ліверку і йди звідси, жебраче.
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С фигали нам желчью давиться? А вот вам, зебилам, в самый раз)))
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Почему когда в Украине лажают, всегда виноват СРСР?
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Бгг) и это строчит тот зебил, который "желчью не давится"))))
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Ну всё, ясно было изначально, что Грымчак не виноват! Отдайте ему 30 тыщ долларов и пусть домой идёт, и пусть поторопится - там родственники уже с голоду пухнуть начинают!

Пы.Сы. Брат жены хоть настоящий? Его отпускать не надо! Пусть за казённый счёт немного похарчуется.
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Узеленські перетворюють країну в шапіто.
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Михайлович та Миколайович - це технічна помилка.
А ось гроші або "календарики" вилучили саме в того Миколайовича, і дружина саме того Миколайовича волала на весь світ що вони не мають коштів, і всі їх заощадження це10к. грн. і вони такі бідні, що без зарплатні Юрія Миколайовича голодатимуть. А як подивитись в декларацію, так Миколайович власноруч туди за цей рік зробив допис про володіння 45000 $.
Так шо юристка посто створює галас на порожньму місці
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А у этого, нового Грымчака, хотя бы машина есть? Наверное, у него таки есть 6 лямов, для залога. Потому- его и арестовали! С того взять нечего, жена честно сказала. Нашли такого, с которого снимут необходимое. И фсё.
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интересно растолковал, ошибка не не чайная а для срубления залога, а то с голодранца и нечего с драть.
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Кацапы, вам шо, ***** своего мало, шо вы еще и за соплю топите, позорники тупые.
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Вообще то кацапы топят исключительно за липецкого
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Рафик неувинават Суд заарештував не того Гримчака, - адвокат - Цензор.НЕТ 4796 надо выпускать!

Как какашку не назови, она съедобной не станет....хотя порохоботы могут поспорить...
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Соевые возбудились - забыли что судьи это составляющая часть барыжного шобло... Суд заарештував не того Гримчака, - адвокат - Цензор.НЕТ 5479
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Тут ты мимо таза кацапчег, они часть Украинского общества, а вы ходите строем, вам ещё тысяча лет эволюции...
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Какая эволюция в тупиковой ветви? Зачем их так обнадеживать?
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Надежда умирает последней, хотя вы правы, доктор сказал в морг, значит в морг...
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зеленский судей уже переназначил часть, а кроме того, зеленский уже презедент, что ж он ничего не делает? Мне вот что странно.
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Давайте истчо, шоу должно продолжаться, верните Фреди!!!
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Хоч добре що шоу безкоштовне. Так і Зе Квартал збанкрутувати може з безкоштовними білетами Суд заарештував не того Гримчака, - адвокат - Цензор.НЕТ 2656
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Не скажите, кто то им дал 120 лямов на рекламу, и это только официально, транжиры...
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Пакуйте всех грычаков вкупе с кличками и порошенками!
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цікавий поворот....справа ледве розпочавшись - починає сипатися в напівживій судовій системі.
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ага, сыпется... так сыпется, что взяточник и коррупционер Грымчак уже на нарах парится Суд заарештував не того Гримчака, - адвокат - Цензор.НЕТ 3117
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справа в тому, що орган виконання судових рішень не мав права за таких обставин приймати під арешт Гримчака, оскільки його ініціали не співпадають з судовим рішенням.
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Я уже запутался. Обьясните кто-то вкратце,что это за история с Грымчаком? Его поймали на взятке или нет?
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справа в тому, що виходячи зі всіх обставин , його дії неправильно кваліфіковані. Або щось не повідомлено. Його підозрюють в щахрайстві, але обставини свідчать про інший склад злочину. Але важко судити виходячи з поверхової інформації.
Тут може бути цілий букет статей, наприклад

Стаття 369-2. Зловживання впливом

2. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, або пропозиція чи обіцянка здійснити вплив за надання такої вигоди -
караються штрафом від семисот п'ятдесяти до однієї тисячі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
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А вони ще зібрались землю приватизувати.
Ці наприватизують.
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Ржака! Следующей новостью будет то что оба Грымчака, и Юриевич и Михаилович были граждане Японии. И в связи с тем что они оба имели эпикантусы, не могут подпадать под действующее законодательство Украины. Так как служба проводившая видеослежение, зафиксировала при передаче валюты,(то есть календариков) двух негров.
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Как же мало порохоботам для счастья нужно, получив в табло услышать "пшол валянок"...возрадоваться: "меня просто с кем то спутали, я то Пенёк по пачпорту"
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отрыжки рошеновских реформ. Каждый день очередное дно!
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"Це рiвень генпрокуратури."
Её хоть предупредили, чтобы она Грымчаку такое не говорила? Генпрокуратура - это ж детище Гениального, а за Гениального Грымчак может и глаза лишить!!! Суд заарештував не того Гримчака, - адвокат - Цензор.НЕТ 5969
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