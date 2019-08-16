EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Гримчака Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Происшествия, Фоторепортаж
  1468  19
Материалы по теме:
Все про:взятка (4679) Киев (17814) Нацполиция (9910) врачи (639)

 В Национальном институте рака группа врачей продавала пациентам бесплатные лекарства и получала откаты при закупке медпрепаратов, - Нацполиция. ФОТО

16 августа правоохранители провели санкционированные обыски у служебных лиц Национального института рака Минздрава Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

В Национальном институте рака группа врачей продавала пациентам бесплатные лекарства и получала откаты при закупке медпрепаратов, - Нацполиция 01

Во время проведения следственно-оперативных мероприятий правоохранители задокументировали факты вымогательства и получения врачами взяток от граждан, которые лечатся от онкологических заболеваний, а также от субъектов хозяйствования за победу в процедурах конкурсных торгов по закупке лекарств и медикаментов для нужд медучреждения.

Суммы взяток за назначение и выдачу бесплатных медицинских препаратов онкобольным гражданам, закупленных для института за государственные средства, колебались от 3 до 70 тыс. гривен. Суммы "откатов" за победу в тендере составляли 15- 20% от общей стоимости заключенных сделок.

Также смотрите: В Харькове врач торговал рецептами на наркотики, - прокуратура. ФОТОрепортаж

В Национальном институте рака группа врачей продавала пациентам бесплатные лекарства и получала откаты при закупке медпрепаратов, - Нацполиция 02

Во время проведения санкционированных обысков в служебных помещениях Национального института рака и по месту жительства фигурантов была изъята документация, подтверждающая причастность врачей к противоправной деятельности. Кроме того, в служебном кабинете одного из фигурантов оперативники полиции изъяли 20 тыс. гривен.

В Национальном институте рака группа врачей продавала пациентам бесплатные лекарства и получала откаты при закупке медпрепаратов, - Нацполиция 03

Также смотрите: Правоохранители разоблачили во Львове врача, требовавшую взятку от матери ребенка с инвалидностью. Свою "помощь" она оценила в $500, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сейчас решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3143340
 
   
 Топ комментарии
 
А ще є багато кримінальних схем на онкохворих, але сама паскудна схема це тестування нових ліків на хворих, ліків які ще не є ліками і лише проходять випробування! Західні фармкомпанії, щоб зекономити гроші на досліди на тваринах, проводять досліди на українських пацієнтах! З українськими говнолікарями підписують угоди і ті дають ці ліки онкохворим і слідкують за динамікою розвитку захворювання! Для чистоти експерименту інших справжніх ліків хворим не дають і ті гарантовано помирають, але говнолікарі встигають отримати результати досліджень і відзвітувати замовникам! А щоб отримувати прибуток не тільки від фармкомпаній а й додатково, це тварини-говнолікарі продають своїм пацієнтам ті ліки які дають їм західні фармкомпанії безкоштовно для проведення досліджень! Продають за тисячі доларів! Ось так дурять лохів наші говнолікарі онкологи! Я думаю що вішати це буде замале покарання, пропоную повернути для лікарів таку річ як спалення на кострі.
 показать весь комментарий
 
Наживатися на таких страшних хворобах ...Дно ....В цій країні залишилися хоч якісь небудь ЛЮДИ на посадах ??? Чи усi кінчені кондоми?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А ще є багато кримінальних схем на онкохворих, але сама паскудна схема це тестування нових ліків на хворих, ліків які ще не є ліками і лише проходять випробування! Західні фармкомпанії, щоб зекономити гроші на досліди на тваринах, проводять досліди на українських пацієнтах! З українськими говнолікарями підписують угоди і ті дають ці ліки онкохворим і слідкують за динамікою розвитку захворювання! Для чистоти експерименту інших справжніх ліків хворим не дають і ті гарантовано помирають, але говнолікарі встигають отримати результати досліджень і відзвітувати замовникам! А щоб отримувати прибуток не тільки від фармкомпаній а й додатково, це тварини-говнолікарі продають своїм пацієнтам ті ліки які дають їм західні фармкомпанії безкоштовно для проведення досліджень! Продають за тисячі доларів! Ось так дурять лохів наші говнолікарі онкологи! Я думаю що вішати це буде замале покарання, пропоную повернути для лікарів таку річ як спалення на кострі.
 показать весь комментарий
 
 
Как же теперь лечить будут, -лекарство бесплатно .
 показать весь комментарий
 
Наживатися на таких страшних хворобах ...Дно ....В цій країні залишилися хоч якісь небудь ЛЮДИ на посадах ??? Чи усi кінчені кондоми?
 показать весь комментарий
 
 
Ну за 20тыщ гр в кабинете можно было и не сообщать -не сильно и сумма солидная, которая могла просто у чела быть -то что это взятка не сказано
 показать весь комментарий
 
Все начинается с главврача! А главврач заносит "кусочек" выше.
 показать весь комментарий
 
 
очень страшно... и противно...
а все потому что человек напуган, раздавлен и брошен сам на сам с такой смертельно опасной болезнью... и не знает что некоторые лекарства бывают бесплатными... боится узнать, спросить, побеспокоить...
 показать весь комментарий
 
 
Такие уроды естественно будут против медицинской реформы! Это же последователи сукибогомолец.
 показать весь комментарий
 
 
Вірно . страшно і противно. 80% так званих ******** лікарів тупі нікчемні заробітчани з купленими дипломами .правильно робить Супрун , що проводить атестації та скорочення .гнати поганою мітлою треба таких спеціалістів без права поновлення на посаді
 показать весь комментарий
 
 
Я вожу своего старика в областную онкобольницу. Там тупо берут деньги за всё. За бесплатную биопсию 2000 грн, за укол у уролога 2000, причём намекает, что такой препарат в аптеке стоит 6000. Медики и церковь самая коррумпированная.
 показать весь комментарий
 
 
Ха. Тоже мне новость. Купол *********** наживающихся во главе со своим боссом на человеческом горе. Они ещё и при крысиные засветились. Мозгов то нет.
 показать весь комментарий
 
А ну геть лапи від прекрасних спеціаллістівв!! ВОни Янінку лікували хіматурою та опромінюванням, а вона в той час знімалась в купі передач. Це навіть в США не снилось нікому.
 показать весь комментарий
 
 
Вот эта вся кодла из руководства госклинник, просто ненавидит Супрун.
 показать весь комментарий
 
Мед. картельщицу и.о. Супрун в отставку! Пинок, билет на самолет и пусть не возвращается!
 показать весь комментарий
 
За диализ возмитесь. Там вообще отжимает Кличковская братия..
 показать весь комментарий
 
У отчима покойного был рак,доктор продавал Трамадол и потом морфий по рецепту через аптеку, написали заяву в прокуратуру, сразу все бесплатно домой привозила скорая
 показать весь комментарий
 
Супрун вообще умничка! Пробила продажу по льготным ценам лекарств, в замену на испытания оных на больных в украинских психбольницах и обычных граждан! У Національному інституті раку група лікарів продавала пацієнтам безкоштовні ліки й отримувала відкати під час закупівлі медпрепаратів, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1462
 показать весь комментарий
 
Тут нічого дивног немає,ці хоча би ліки продавали.А є ті,хто різну нетрадиційну фігню продають.Наприклад,пірамідки,примови,відмолювання в храмах і тд.А це ще набагато гірше.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх