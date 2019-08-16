 В Национальном институте рака группа врачей продавала пациентам бесплатные лекарства и получала откаты при закупке медпрепаратов, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Во время проведения следственно-оперативных мероприятий правоохранители задокументировали факты вымогательства и получения врачами взяток от граждан, которые лечатся от онкологических заболеваний, а также от субъектов хозяйствования за победу в процедурах конкурсных торгов по закупке лекарств и медикаментов для нужд медучреждения.

Суммы взяток за назначение и выдачу бесплатных медицинских препаратов онкобольным гражданам, закупленных для института за государственные средства, колебались от 3 до 70 тыс. гривен. Суммы "откатов" за победу в тендере составляли 15- 20% от общей стоимости заключенных сделок.

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Во время проведения санкционированных обысков в служебных помещениях Национального института рака и по месту жительства фигурантов была изъята документация, подтверждающая причастность врачей к противоправной деятельности. Кроме того, в служебном кабинете одного из фигурантов оперативники полиции изъяли 20 тыс. гривен.

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Сейчас решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.