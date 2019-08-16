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 Прокуратура заочно объявила о подозрении воевавшему на стороне террористов итальянцу

Прокуратура Донецкой области заочно объявила о подозрении итальянцу, который в 2015 году воевал на стороне террористов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Донецкой области, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Украинские новости.

Согласно сообщению, прокуратура подозревает иностранца по ч. 2 ст. 260 (участие в непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях) Уголовного кодекса.

В ходе досудебного расследования прокуратура установила, что в начале 2015 года 27-летний гражданин Италии, представитель зарубежных СМИ прибыл на территорию Донецкой области для добровольной службы в составе одного из незаконных вооруженных формирований боевиков.

Он выполнял обязанности военного журналиста СМИ так называемой "Донецкой народной республики", чем противоречил международным правовым регламентациям ведения журналистской деятельности в зоне ведения боевых действий.

Также итальянец неоднократно выезжал в военной форме боевиков в село Гольмовское Никитинского района и в Горловку Донецкой области с автоматом Калашникова, пистолетом и боеприпасами.

В ближайшее время прокуратура обратится в суд за разрешением на задержание подозреваемого.

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Источник: https://censor.net.ua/n3143339
 
   
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ловите и на 20 лет в тюрьму, пока нашего не отпустят.
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ловите и на 20 лет в тюрьму, пока нашего не отпустят.
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В МИД копию , вызвать посла Италии- и ознакомить .
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мощный ответ на арест и посадку нашего бойца..... италяьнцы привезут в кандалах сюда , ждите ... пшик в никуда от югика на прощанье !
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Прізвище його часом на Михайліно Гримчакіно Прокуратура заочно оголосила про підозру італійцеві, який воював на стороні терористів - Цензор.НЕТ 5406
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Если грамотно все раскрутить это может быть серьезный аргумент в аппеляции Маркива.
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ТАК ВОООТ они какие--Итальянсские журнаГлисты ..????
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От пид0зечникова научились ???
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