 Гримчака отправили под арест с правом выйти под залог в 6 млн грн

Такое решение принял суд в пятницу вечером, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Адвокат Гримчака Татьяна Матяш после оглашения решения заявила, что следственный судья Наталья Лямзина во время оглашения ему меры пресечения называла его Юрием Михайловичем, хотя отчество ее подзащитного – Николаевич. Таким образом, по словам адвоката, суд назначил арест другому Гримчаку, а ее подзащитный меры пресечения не имеет.
Татьяна Матяш настаивает на том, что для исправления технических ошибок в решении суда нужно проводить новое судебное заседание.
Прокуроры просили суд избрать Гримчаку и его помощнику Игорю Овдиенко меру пресечения в виде ареста с правом залога в размере 6690 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.
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Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник задержаны за вымогательство взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".
Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".
Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц заявило о том, что задержание Гримчака не касается деятельности министерства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как замминистра. В министерстве уточнили, что сообщения о задержании "помощника замминистра" не является корректным, поскольку в штатном расписании МинВОТа нет должности "помощник заместителя министра".
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16 августа ГПУ направила в Деснянский райсуд Чернигова ходатайство об избрании заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку и его "помощнику" Игорю Овдиенко мер в виде ареста с возможностью внесения залога - обоим в размере $510 тыс.
Без слез невозможно слушать жену Грымчака. Там такое:
• из драгоценностей в семье - лишь обручальные кольца супругов. Из денежных накоплений - лишь 10 тысяч гривен;
• жена после принятия душа использует халат мужа, так как на два халата в семье просто не хватало денег;
• в семье нет автомобиля, а потому за арбузом муж в тот злосчастный день пошёл пешком;
• если завтра Юрий не получит зарплату, то несколько семей будут голодать, а его жена Юлия вынуждена будет впервые за 30 лет устраиваться на работу, что сложно представить;
• Юрий настолько честный, а соседи его настолько сильно уважают, что, будучи понятыми во время обысков в его квартире, они «бросались на оперативников»...
Слёзы мешают писáть. Больше не могу...
PS
А завтра с утра прибегут с 6 лимонами скажут в огороде нашли и пойдет Грымчак на свободу с легким карманом
Но у ЗЕбилов логика отсутствует напрочь.
Любые решения посадовця продолжают действовать независимо от того на должности он или будет скоро уволен. Это раз. Вон кабмин и минтопэнерго перед уходом пачками клепают такие лоббисткие решения по раздаче жирных кусков, что за голову берешься.
А по поводу грымчака так он еще интереснее сделал, он за бабки взялся решить вопрос в другом министерстве к которому де юре не имел отношения. Потому и статья 190 мошенничество и завладение средствам
3 hours ago
Без слез невозможно слушать жену Грымчака. Там такое:
• из драгоценностей в семье - лишь обручальные кольца супругов. Из денежных накоплений - лишь 10 тысяч гривен;
• жена после принятия душа использует халат мужа, так как на два халата в семье просто не хватало денег;
• если завтра Юрий не получит зарплату, то несколько семей будут голодать, а его жена Юлия вынуждена будет впервые за 30 лет устраиваться на работу, что сложно представить...
Слёзы мешают писáть. Больше не могу... ....................
ВЫ ПОЗОРНИКИ !!! ВЫ ДАЖЕ ЗА НЕБЕСНУЮ СОТНЮ НЕ СМОГЛИ ОТОМСТИТЬ , ВАШ ПРЕЗИДЕНТ НА ВАШЕЙ КРОВИ БАБЛО РУБИЛ , КАК ИСТИННЫЙ МАРОДЁР , А ВАМ ВСЁ ПО ХЕР !!!