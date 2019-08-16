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 Гримчака отправили под арест с правом выйти под залог в 6 млн грн

Деснянский районный суд г.Чернигова избрал заместителю министра по вопросам оккупированных территорий Украины (МинВОТ) Юрию Гримчаку меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 6 млн грн.

Такое решение принял суд в пятницу вечером, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Адвокат Гримчака Татьяна Матяш после оглашения решения заявила, что следственный судья Наталья Лямзина во время оглашения ему меры пресечения называла его Юрием Михайловичем, хотя отчество ее подзащитного – Николаевич. Таким образом, по словам адвоката, суд назначил арест другому Гримчаку, а ее подзащитный меры пресечения не имеет.

Татьяна Матяш настаивает на том, что для исправления технических ошибок в решении суда нужно проводить новое судебное заседание.

Прокуроры просили суд избрать Гримчаку и его помощнику Игорю Овдиенко меру пресечения в виде ареста с правом залога в размере 6690 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Читайте на Цензор.НЕТ: Гримчак заявил, что не собирается скрываться от следствия и хочет ходить на работу в министерстве

Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник задержаны за вымогательство взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".

Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц заявило о том, что задержание Гримчака не касается деятельности министерства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как замминистра. В министерстве уточнили, что сообщения о задержании "помощника замминистра" не является корректным, поскольку в штатном расписании МинВОТа нет должности "помощник заместителя министра".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дело Гримчака является барометром, как правоохранительные органы собираются бороться с коррупцией при президенте Зеленском, - Бутусов

16 августа ГПУ направила в Деснянский райсуд Чернигова ходатайство об избрании заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку и его "помощнику" Игорю Овдиенко мер в виде ареста с возможностью внесения залога - обоим в размере $510 тыс.

Источник: https://censor.net.ua/n3143338
 
 
 Топ комментарии
 
Sergey Naumovich с Sergii Naumovych.

Без слез невозможно слушать жену Грымчака. Там такое:
• из драгоценностей в семье - лишь обручальные кольца супругов. Из денежных накоплений - лишь 10 тысяч гривен;
• жена после принятия душа использует халат мужа, так как на два халата в семье просто не хватало денег;
• в семье нет автомобиля, а потому за арбузом муж в тот злосчастный день пошёл пешком;
• если завтра Юрий не получит зарплату, то несколько семей будут голодать, а его жена Юлия вынуждена будет впервые за 30 лет устраиваться на работу, что сложно представить;
• Юрий настолько честный, а соседи его настолько сильно уважают, что, будучи понятыми во время обысков в его квартире, они «бросались на оперативников»...
Слёзы мешают писáть. Больше не могу...
PS
А завтра с утра прибегут с 6 лимонами скажут в огороде нашли и пойдет Грымчак на свободу с легким карманом
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Всю шоколадную мерзость на нары!! только так с ними.
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Соевый ушлепок решил поискать логику в поведении мелкой сволочи Грымчака Гримчака відправили під арешт із правом вийти під заставу в 6 млн гривень - Цензор.НЕТ 2091 логики "после нас хоть потоп" тебе мало?
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Как же жонка столько грошей назбирае)))Вона ж з ним зубожили)))Петюня поможет)))
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якщо буде багато розповідати - можуть і "самогубство" йому влаштувати , як Сєсєтову ..))
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Топорно работаешь, троллятина тупорылая. Делай хоть передышки между своими кучами дерьма
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Sergey Naumovich с Sergii Naumovych.

Без слез невозможно слушать жену Грымчака. Там такое:
• из драгоценностей в семье - лишь обручальные кольца супругов. Из денежных накоплений - лишь 10 тысяч гривен;
• жена после принятия душа использует халат мужа, так как на два халата в семье просто не хватало денег;
• в семье нет автомобиля, а потому за арбузом муж в тот злосчастный день пошёл пешком;
• если завтра Юрий не получит зарплату, то несколько семей будут голодать, а его жена Юлия вынуждена будет впервые за 30 лет устраиваться на работу, что сложно представить;
• Юрий настолько честный, а соседи его настолько сильно уважают, что, будучи понятыми во время обысков в его квартире, они «бросались на оперативников»...
Слёзы мешают писáть. Больше не могу...
PS
А завтра с утра прибегут с 6 лимонами скажут в огороде нашли и пойдет Грымчак на свободу с легким карманом
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указанные часы Bregeut в декларации продаст и как раз на залог хватит
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бедная юлька грымчачка, сегодня уже на панель пошла, деньги зарабатывать, чтобы мужа с кичи вызволять
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В общем, ухвалы по Грымчаку Миколайовичу нет. Его взяли пид арешт вместо Михайловича.
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А кто такой Мыхайловыч?Новая фамилия Вальцмана?Тогда Грымчаку надо колоться.Нечего за Вальцмана нары греть.
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Слава 144 Петиным рехформам,особенно судебной.Слава неподкупному Черниговскому судье.Даешь работу антикоррупционного суда,да побыстрее.Хочется зрелишь,да побольше.
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Добро пожаловать в реальность- суд первой инстанции местного разлива, где каждая особь с канцелярии - вершитель судьбы, а судьи- небожители .
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А Петя буде Гранчака провідувати чи на сусідній койці хропіти? )))
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Пальцы сотрешь, ананист клавиатурный, вместе со своей ЗЕшлюхой Wolf Larsen 95a6ff16
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На пару с Югой.Да и женку Юги главное не забыть.Будет зэчкой третьего тысячилетия.
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Окажется что Петро не Порошенко ,а Порошенков. И все,не чипайте його.
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Все таки отрубленные головы семьи харьковского судьи - самый лучший аргумент для принятия решений судьями. Портнов действительно злой гений.
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Ну шо, зебильчики, как думаете завтра к обеду Грымчак дома будет или уже к утру?зешобла даже тупее чем казалась -выбрали сакральную жертву и так обдристались, что даже подкупленный суд не смог сильно помочь))))
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Всю шоколадную мерзость на нары!! только так с ними.
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Информация для любителей шаурмы - шоколад полезен для здоровья, а мясо в шаурме- главная причина онкологии.
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Краще "шоколадная мерзость", ніж ЗЕЛАЙНО. Оце треба на лопату і подалі.
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Тест на логику. Зачем предлагать 1 млн. дол. посадовцю, который будет уволен через пару недель, он же ничего уже не решит.
Но у ЗЕбилов логика отсутствует напрочь.
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Соевый ушлепок решил поискать логику в поведении мелкой сволочи Грымчака Гримчака відправили під арешт із правом вийти під заставу в 6 млн гривень - Цензор.НЕТ 2091 логики "после нас хоть потоп" тебе мало?
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Повторяю повторно. Зачем предпренимателям нести деньги человеку, которого через 2 недели уволят, он же ничего не успеет решить?
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Понимаю, что Святой Дух христианский, иудет с Днепра не переносят. Но за распятие Христа придется отвечать.
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Точно. У зелених така собі стратегія і тактика -- "Мьі пришли на один срок, нагадим и после нас хоть потоп"
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Судя по тексту у Вас логики тоже в обрез.
Любые решения посадовця продолжают действовать независимо от того на должности он или будет скоро уволен. Это раз. Вон кабмин и минтопэнерго перед уходом пачками клепают такие лоббисткие решения по раздаче жирных кусков, что за голову берешься.
А по поводу грымчака так он еще интереснее сделал, он за бабки взялся решить вопрос в другом министерстве к которому де юре не имел отношения. Потому и статья 190 мошенничество и завладение средствам
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Яка там "статья". Пограбують і випустять. Це називається "вор у вора украл". така юриспруденція.
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Детей жалко Гримчака відправили під арешт із правом вийти під заставу в 6 млн гривень - Цензор.НЕТ 2479 на органы пойдут чтоб папка на работу мог ходить...
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Sergey Naumovich
3 hours ago
Без слез невозможно слушать жену Грымчака. Там такое:

• из драгоценностей в семье - лишь обручальные кольца супругов. Из денежных накоплений - лишь 10 тысяч гривен;
• жена после принятия душа использует халат мужа, так как на два халата в семье просто не хватало денег;
• если завтра Юрий не получит зарплату, то несколько семей будут голодать, а его жена Юлия вынуждена будет впервые за 30 лет устраиваться на работу, что сложно представить...

Слёзы мешают писáть. Больше не могу... Гримчака відправили під арешт із правом вийти під заставу в 6 млн гривень - Цензор.НЕТ 4396....................
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Украинцы ! Жить Вам в дерьме пока Свинарчуки , Нассалики , Насралики , Шуфричи , Бойки , Грымчаки и много много других Мразей , по которым давно тюрьма плачет , будут выходить под залог смешной суммы , относительно украденного у народа !!!
ВЫ ПОЗОРНИКИ !!! ВЫ ДАЖЕ ЗА НЕБЕСНУЮ СОТНЮ НЕ СМОГЛИ ОТОМСТИТЬ , ВАШ ПРЕЗИДЕНТ НА ВАШЕЙ КРОВИ БАБЛО РУБИЛ , КАК ИСТИННЫЙ МАРОДЁР , А ВАМ ВСЁ ПО ХЕР !!!
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Сущность охлократии "Искажением" демократии является охлократия, чье название дословно с греческого языка переводится как "власть толпы", которая действует в интересах лишь части общества, а конкретно: низов социума.
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Скоро в элитных районах Лондона появится новый житель.
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можно отлистать календарями? теперь вся Украина-виртуальное цирковое пространство, с непонятными денежными обязательствами.
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хороший бизнес...: взял 26 лямов грн взятки, 6 лямов отдал залога и гуляй себе на остальные 20 как душа пожелает...
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вже пора якусь спецзону будувати для посадовців, - до фіга їх буде сидіти
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