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Темы дня: Задержание Гримчака Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
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 Гримчака отправили под арест с правом выйти под залог в 6 млн гривен

Деснянский районный суд г.Чернигова избрал заместителю министра по вопросам оккупированных территорий Украины (МинВОТ) Юрию Гримчаку меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 6 млн грн.

Такое решение принял суд в пятницу вечером, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Адвокат Гримчака Татьяна Матяш после оглашения решения заявила, что следственный судья Наталья Лямзина во время оглашения ему меры пресечения называла его Юрием Михайловичем, хотя отчество ее подзащитного – Николаевич. Таким образом, по словам адвоката, суд назначил арест другому Гримчаку, а ее подзащитный меры пресечения не имеет.

Татьяна Матяш настаивает на том, что для исправления технических ошибок в решении суда нужно проводить новое судебное заседание.

Прокуроры просили суд избрать Гримчаку и его помощнику Игорю Овдиенко меру пресечения в виде ареста с правом залога в размере 6690 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Читайте на Цензор.НЕТ: Гримчак заявил, что не собирается скрываться от следствия и хочет ходить на работу в министерстве

Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник задержаны за вымогательство взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".

Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц заявило о том, что задержание Гримчака не касается деятельности министерства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как замминистра. В министерстве уточнили, что сообщения о задержании "помощника замминистра" не является корректным, поскольку в штатном расписании МинВОТа нет должности "помощник заместителя министра".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дело Гримчака является барометром, как правоохранительные органы собираются бороться с коррупцией при президенте Зеленском, - Бутусов

16 августа ГПУ направила в Деснянский райсуд Чернигова ходатайство об избрании заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку и его "помощнику" Игорю Овдиенко мер в виде ареста с возможностью внесения залога - обоим в размере $510 тыс.

Источник: https://censor.net.ua/n3143338
 
 
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«Немецкая газета Süddeutsche Zeitung приобрела Панамские документы, которые были распространены в воскресенье Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) вместе с Проектом по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Ни один из счетов, связанных с офшорной фирмой Порошенко, не имел более $3080.. Использование офшорных компаний полностью законно, и такая практика не является редкостью, особенно в России, Украине и других странах бывшего Советского Союза. »
Источник: https://news.online.ua/739017/stanut-li-panamskie-dokumenty-kontsom-dlya-ukrainskogo-shokoladnogo-korolya/
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В той же статье дальше написано что эти 3000 номинала укрывают многомиллионные суммы неуплаты налогов
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за дорогими арбузами
(гросина баржа только на выходные должна то ли приплыть...то ли поплыть))))
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Молодец Порох , нечего ЗЕбилов кормить, пусть их Коломойский кормит как накормил свой футбольный клуб Днепр.
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Вы считаете Пете мало обвинений, ему ещё надо госизмену под воровство подвести? 😁
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А вони ж навіть офіс на "Шулявці" собі зняли... Гримчака отправили под арест с правом выйти под залог в 6 млн гривен - Цензор.НЕТ 9708
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ось так малята. якщо красти, то красти треба багато, щоб вистачило на прокурорів, суддів, адвокатів, і собі залишилось.
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Слава соевой реформе судов Гримчака отправили под арест с правом выйти под залог в 6 млн гривен - Цензор.НЕТ 4271 Соевые радуйтесь Гримчака отправили под арест с правом выйти под залог в 6 млн гривен - Цензор.НЕТ 4271 Слава Слава Слава !!! Гримчака отправили под арест с правом выйти под залог в 6 млн гривен - Цензор.НЕТ 4271
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Гуляю сам по собі))‏ @sis1962 9 часов назад

Публика заждалась. Зачем Зеленскому срочно понадобилась жертва в виде Грымчака ...Справа Гримчака все більше стає схожою на "кіно", яке намагаються прокрутити для піпла, який чекає зрєліщ і доказів злочинності попередньої влади.
http://www.dsnews.ua/politics/publika-zazhdalas-zhertv-zachem-zelenskomu-srochno-ponadobilsya-15082019220000
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Шеф ЗЕбилов Портнов щас курирует все суды в Украине. Грымчака выпустят так как он свой для ЗЕКобанды..Щас Портнов кумир всех зебиков подсуетица, проверяйте. Завтра будет новость что Грымчак вышел на свободу внеся залог. А фигли ему, если только одна взятка у него была пол ляма..это уже больше 6 млн гр. При ЗЕкоманде беспредел только стал ещё сильнее и будет расти дальше. Натсоящая мафия пришла курируемая с Кремля..думаю все адекватные уже поняли что это гебнявый проэкт плешивого карлика *****.
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