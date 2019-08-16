 Харьковская экоинспекция оказала материальную помощь центру помощи бездомных животных

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В день защиты животных в центр "Порятунок тварин Харків" от коллектива Госэкоинспекции области было передано 50 пакетов корма для котят и щенков, 8 лежаков для животных, лекарства и чистящие средства.

Центр "Порятунок тварин Харків" появился четыре года назад. Волонтеры вспоминают, что первым вызовом стала помощь котенку, который застрял на дереве. С тех пор центр стал местом спасения, помощи и новой жизни для кошек, собак, птиц и других животных: сбитых, раненых, в ямах, под асфальтом, в колодце, трубе, стене, на дереве, крыше, в воде, потерянных.

В центре работают 20 волонтеров, находятся 30 собак и кошек, 9 голубей и несколько котят и щенков. Многие харьковчане помогают центру - берут животных к себе.

По словам руководителя Государственной экологической инспекции в Харьковской области Евгения Оберемка Украина входит в Топ-10 стран мира по наибольшему количеству животных, в том числе бездомных.

Справка. Всемирный день бездомных животных отмечается в третью субботу августа. Проведение мероприятий началось еще с 1992 года при поддержке некоммерческой организации - Международного общества по правам животных (WSPA). С тех пор во всем мире в этот день организуют благотворительные акции.