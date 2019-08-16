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 Общество
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 Финская броня для БТР - качественная, Зеленского обманывают, - "Укроборонпром". ДОКУМЕНТ

Государственный концерн "Укроборонпром" заявляет, что ООО "Лозовской кузнечно-механический завод" вводит в заблуждение общество и верховного главнокомандующего ВСУ в вопросе изготовления корпусов для БТР-4.

Текст соответствующего заявления размещен на сайте госконцерна, информирует Цензор.НЕТ.

"Информация, распространенная этим предприятием, о том, что использование финской бронестали, из которой изготавливают бронетехнику НАТО, будто бы приводит к повышению цены на 1 млн грн. за один корпус, не соответствует действительности и является проявлением недобросовестной конкуренции", - сказано в сообщении.

"Укроборонпром" опубликовал расчет стоимости корпусов для БТР-4 производства "ЛКМЗ" и изготовленного из импортной стали на ГП "ХКБМ им. Морозова". Согласно этим данным, каждый корпус, произведенный Харьковским конструкторским бюро из импортной бронестали, почти на 400 тыс. грн. дешевле аналога из отечественной стали.

Финская броня для БТР - качественная, Зеленского обманывают, - Укроборонпром 01

"В то же время отмечаем, что из-за позиции 85-го военного представительства Минобороны пока заблокировано использование импортной брони, а следовательно - и производство БТР-4. Потому что реальные мощности "ЛКМЗ" - 1,5 корпуса в месяц, что было засвидетельствовано же военными", - добавили в "Укроборонпроме".

Финская броня для БТР - качественная, Зеленского обманывают, - Укроборонпром 02

Читайте на Цензор.НЕТ: Укроборонпром обвинил Минобороны в попытке уничтожить Харьковское конструкторское бюро

В концерне предполагают, что военная приемка №85 Минобороны сговорилась с частным производителем. " Подчеркиваем, что только в этом году "ЛКЗМ" повысило цены на изготовлении корпуса в 1,5 раза", - сказано в сообщении.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Министерство обороны забраковало сталь из стран ЕС и НАТО для производства БТР-4. БТР-4 и БТР-3 должны были заменить имеющиеся сейчас в ВСУ бронетранспортеры советского производства.

Также на Цензор.НЕТ: Минобороны отвергает обвинения в попытке уничтожить Харьковское конструкторское бюро

Источник: https://censor.net.ua/n3143335
 
 
 Топ комментарии
 
Ах, обмануть его не сложно,
Он дураком и сам быть рад...
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І взагалі Фінську зброю поважають у всьому світі.
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Скоро в нас взагалі ніякої броні не буде.Народ думає,що все це так легко виготовляти,як кажуть говорящі голови з тв.
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І взагалі Фінську зброю поважають у всьому світі.
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А ти і тут експерт?)
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Моя винтовочка SAKO TRG попадает в яблочко с расстояния 300-400 м. на более дальние не пробовал. Одна из лучших в своём классе🤔
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как ета зєлєнскава можна абмануть??...да зєлєнскій сам каво угодна абманєт!
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Просьба не закрывать как спам, врага нужно знать и его аргументы тоже.
по написанному- в иске вашего "правдивого" По, указан ответчик- Держказначество Украины.

И решение не выданное Бутусовым, а находится в реестре судебных решений.
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Ну опять же дадут сцаной тряпкой по кацапскому иплу😂😂🌷
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Скоро в нас взагалі ніякої броні не буде.Народ думає,що все це так легко виготовляти,як кажуть говорящі голови з тв.
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Ах, обмануть его не сложно,
Он дураком и сам быть рад...
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Скоро новые свинарчуки от Зе команды появятся.
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Хочет прикол?
Пам'ятаєте пару днів назад "Зеленський влаштував рознос поліції Житомирщини" і вимагав, щоб голова поліції області Печененко пішов у відставку?
Тільки що дзвонив до них у прес-службу, виявляється Печененко і далі працює головою області.
Понти для приєжджіх від ЗЕ
(C)
@perepelUA
😳🤔
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я бы не говорил с Президентом на военные темы.
бо головной командувач, не косивший ни разу, знает все лучше всех.
как и положено генераллисимусу....
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три - пятнадцать
я бы не говорил с Президентом на военные темы.
бо головной командувач, не косивший ни разу, знает все лучше всех.
как и положено генераллисимусу....
Финская броня для БТР - качественная, Зеленского обманывают, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 3202

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помним помним в синей рубашке на передке
кацснайпер тока потому не стрельнул, шо обуел от такой наглости и выпал в осадок на пол часа....
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Вопрос стоит не так! Говорил бы с тобой, йолопом, Презедент? И это главное почему ты не будешь говорить с ним...
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Презедент? - немедленно в Трускавец на пересдачу и аленя искать Финская броня для БТР - качественная, Зеленского обманывают, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 8251
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А с каким украинским президентом ты бы говорил на военные темы?Кто из них был компетентен в военных вопросах?Ты вообще курсе,что должность "Верховный главнокомандующий" не обязывает склоняться над картой и планировать операции.Она-техническая.Или ты чисто обос"ать?Вопрос риторический.
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Цензор, удали ВСЕХ! Финская броня для БТР - качественная, Зеленского обманывают, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 4799
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А кто-то реально сомневался, что финская броня качественная? А если она еще и дешевле при одинаковых характеристиках, то должны быть заведены уголовные дела. Остановка производства военной техники в данное время нельзя называть просто "проявлением необросовестной конкуренции (с)". Когда у нас уже за ложь, наносящую реальный ущерб государству, начнут давать реальные сроки?
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сталь нада пакупать у ахмєтова і вопросов нє будєт.
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