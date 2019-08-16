 Финская броня для БТР - качественная, Зеленского обманывают, - "Укроборонпром". ДОКУМЕНТ

Текст соответствующего заявления размещен на сайте госконцерна, информирует Цензор.НЕТ.

"Информация, распространенная этим предприятием, о том, что использование финской бронестали, из которой изготавливают бронетехнику НАТО, будто бы приводит к повышению цены на 1 млн грн. за один корпус, не соответствует действительности и является проявлением недобросовестной конкуренции", - сказано в сообщении.

"Укроборонпром" опубликовал расчет стоимости корпусов для БТР-4 производства "ЛКМЗ" и изготовленного из импортной стали на ГП "ХКБМ им. Морозова". Согласно этим данным, каждый корпус, произведенный Харьковским конструкторским бюро из импортной бронестали, почти на 400 тыс. грн. дешевле аналога из отечественной стали.

"В то же время отмечаем, что из-за позиции 85-го военного представительства Минобороны пока заблокировано использование импортной брони, а следовательно - и производство БТР-4. Потому что реальные мощности "ЛКМЗ" - 1,5 корпуса в месяц, что было засвидетельствовано же военными", - добавили в "Укроборонпроме".

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В концерне предполагают, что военная приемка №85 Минобороны сговорилась с частным производителем. " Подчеркиваем, что только в этом году "ЛКЗМ" повысило цены на изготовлении корпуса в 1,5 раза", - сказано в сообщении.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Министерство обороны забраковало сталь из стран ЕС и НАТО для производства БТР-4. БТР-4 и БТР-3 должны были заменить имеющиеся сейчас в ВСУ бронетранспортеры советского производства.

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