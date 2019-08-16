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 Происшествия
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 Завтра на Кировоградщине простятся с погибшим в зоне ООС воином 72-й ОМБр Василием Евстегнеевым

Завтра, 17 августа, в пгт Вильшанка Кировоградской области в 12.00 начнется церемония прощания с Василием Евстегнеевым, 1980 года рождения, уроженцем села Дорожинка Вильшанского района, командиром отделения 72-й отдельной механизированной бригады.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Евстегнеев погиб в ночь с 14 на 15 августа в районе хуторе Вильный (город Золотое) Попаснянского района Луганской области в результате смертельного осколочного ранения, полученого во время обстрела наемниками РФ нашего взводного опорного пункта из станковых противотанковых гранатометив и крупнокалиберных пулеметов.

Читайте: Воин 72-й ОМБр Василий Евстегнеев погиб в ночь на 15 августа в районе Золотого

Похоронят Героя в родном селе. У него остались две дочери.

Источник: https://censor.net.ua/n3143334
 
 
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Слава Герою
и память о нем

У нас перемирие а похороны наших солдат каждый день так может это просто очередной убой захисників
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Зелечмо,.ауу мир давай !!! Каждый день гибнут наши воины за твоё грёбаное перемирие Думал ты самое умное , а ты самое безумное
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А що, він один?
А ті 73,22%, хай теж думають.
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Царство Небесне і нехай земля буде пухом всім загиблим воїнам.

І нехай будуть прокляті всі ті, хто привів до влади цю зелену чуму "слуг урода"
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А в Станице Луганской электрокар запустили, что б возить ублюдков из лугандона в Украину. Возможно и ублюдка, который убил этого парня тоже электрокаром катать будут...
Какой стыд....
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Герої умерають, якщо, "...надо просто прекратить стрелять...", це, зелене ********, доведе до біди.... Завтра на Кіровоградщині попрощаються з загиблим у зоні ООС воїном 72-ї ОМБр Василем Євстегнєєвим - Цензор.НЕТ 4192
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