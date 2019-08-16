 Завтра на Кировоградщине простятся с погибшим в зоне ООС воином 72-й ОМБр Василием Евстегнеевым

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Евстегнеев погиб в ночь с 14 на 15 августа в районе хуторе Вильный (город Золотое) Попаснянского района Луганской области в результате смертельного осколочного ранения, полученого во время обстрела наемниками РФ нашего взводного опорного пункта из станковых противотанковых гранатометив и крупнокалиберных пулеметов.

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Похоронят Героя в родном селе. У него остались две дочери.