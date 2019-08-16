 Завтра на Кировоградщине простятся с погибшим в зоне ООС воином 72-й ОМБр Василием Евстегнеевым

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Евстегнеев погиб в ночь с 14 на 15 августа в районе хуторе Вильный (город Золотое) Попаснянского района Луганской области в результате смертельного осколочного ранения, полученого во время обстрела наемниками РФ нашего взводного опорного пункта из станковых противотанковых гранатометив и крупнокалиберных пулеметов.
Похоронят Героя в родном селе. У него остались две дочери.
Пошана Батькам!
и память о нем
У нас перемирие а похороны наших солдат каждый день так может это просто очередной убой захисників
А ті 73,22%, хай теж думають.
І нехай будуть прокляті всі ті, хто привів до влади цю зелену чуму "слуг урода"
Какой стыд....
Герої не вмирають!
(допоки ми їх пам"ятаємо)