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 Путин дал гражданство РФ бывшему замглавы МВД Украины Вороне

Экс-заместитель главы МВД Украины времен Януковича Дмитрий Ворона получил гражданство России.

Об этом сообщается на сайте правовой информации России, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

В 2010 году, занимая должность заместителя министра внутренних дел Украины, Дмитрий Ворона был уволен и назначен на должность председателя Государственной миграционной службы.

В 2011 году тогдашний президент Украины Виктор Янукович назначил Ворону на должность замглавы МВД, руководящего работой аппарата министерства. В 2012 году Ворона был назначен заместителем министра юстиции.

После Революции достоинства Ворона скрылся в оккупированном Россией Крыму.

Также на Цензор.НЕТ: Экс-командир киевского "Беркута" Кусюк разгоняет демонстрации в Москве. ВИДЕО

В 2018 году севастопольское издание "Примечания" со ссылкой на источники в оккупационном "правительстве" Крыма сообщало, что Ворона может стать новым "вице-премьером" полуострова по ЖКХ, энергетике и транспорту.

Кроме того, севастопольский "Форпост" писал, что глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов создал рабочую группу для отбора земельного участка, на котором будет размещена игорная зона. В рабочую группу вошел Дмитрий Ворона, которого СМИ назвало "внештатным советником" Аксенова.

Читайте на Цензор.НЕТ: Горбатюк до сих пор не начал заочное осуждение Кусюка, хотя имеет подтверждение его гражданства РФ и разрешение суда, - Сарган

Источник: https://censor.net.ua/n3143331
 
 
 Топ комментарии
 
Тю дурак а мог бы вернуца назад в Украину как друзья ЗЕкловуна и спокойно плевать в рожу всем украинцам, так же как сейчас делает кореш ЗЕкоманды Портнов.
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дуже багато хто з тих, що займають вищі посади в державі Україна через деякий час поселяються за кордоном на постійне місце проживання або отримають навіть громадянство інших країн.
Це свідчить про відсутність національної українською еліти, української національної і відповідальної патріотичної буржуазії. Тому і відносяться до нашої держави відповідно. То ж і результати відповідні - стагнація, занепад, корупція і безвідповідальність на всіх рівнях.
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Скоро и пэте даст ... Путин дал гражданство РФ бывшему замглавы МВД Украины Вороне - Цензор.НЕТ 270
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А мо быть уже и дал....
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ПОЖАРЫ НА РОССИИ

Как упоительны пожары на России!
Они идут сплошною чередой.
И в летний зной, и зимнею порой
Как упоительны пожары на России!

Лесной пожар как рок неумолимый,
Огонь идет стеною за стеной.
Лишь вертолеты брызжут пеной мимо.
Как упоительны пожары над тайгой!

Горит Москва, хоть город сей столичный.
Вновь над заводом дым стоит горой.
То полыхнет на севере, в Мытищах.
Как упоительны пожары под Москвой!

Простор российский несравним по шири,
Всегда найдется место для огня.
И дым отечества согреет россиян.
Как упоительны пожары на России
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це не смішно - від пожеж в лісах Росії страждає все людство - радіти тут не доводиться.
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Давал команду расстреливать украинцев?
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Тю дурак а мог бы вернуца назад в Украину как друзья ЗЕкловуна и спокойно плевать в рожу всем украинцам, так же как сейчас делает кореш ЗЕкоманды Портнов.
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Скоро ворона прилетит в Украину. Политическая погода благоволит перелёту ворон. Путин дал гражданство РФ бывшему замглавы МВД Украины Вороне - Цензор.НЕТ 1402
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дуже багато хто з тих, що займають вищі посади в державі Україна через деякий час поселяються за кордоном на постійне місце проживання або отримають навіть громадянство інших країн.
Це свідчить про відсутність національної українською еліти, української національної і відповідальної патріотичної буржуазії. Тому і відносяться до нашої держави відповідно. То ж і результати відповідні - стагнація, занепад, корупція і безвідповідальність на всіх рівнях.
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Скоро порохоботы побегут на рассею просить политическое убежите от "зеленой чумы" Путин дал гражданство РФ бывшему замглавы МВД Украины Вороне - Цензор.НЕТ 8462
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К сожалению да.. Зебилы тупые дорвались, но посмотрим, как будет: как Янук Зебил уже не сбежит!
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Мы ещё из "острых" свынят щербатых сделаем!
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с нетерпением ждем возвращения етой твари в Украину - уже можна - тут понавыбирали немнога.....
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на до бы скоту зарплату за 5 лет в "изгнании" выплатить...
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