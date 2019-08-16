Об этом сообщается на сайте правовой информации России, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
В 2010 году, занимая должность заместителя министра внутренних дел Украины, Дмитрий Ворона был уволен и назначен на должность председателя Государственной миграционной службы.
В 2011 году тогдашний президент Украины Виктор Янукович назначил Ворону на должность замглавы МВД, руководящего работой аппарата министерства. В 2012 году Ворона был назначен заместителем министра юстиции.
После Революции достоинства Ворона скрылся в оккупированном Россией Крыму.
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В 2018 году севастопольское издание "Примечания" со ссылкой на источники в оккупационном "правительстве" Крыма сообщало, что Ворона может стать новым "вице-премьером" полуострова по ЖКХ, энергетике и транспорту.
Кроме того, севастопольский "Форпост" писал, что глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов создал рабочую группу для отбора земельного участка, на котором будет размещена игорная зона. В рабочую группу вошел Дмитрий Ворона, которого СМИ назвало "внештатным советником" Аксенова.
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Как упоительны пожары на России!
Они идут сплошною чередой.
И в летний зной, и зимнею порой
Как упоительны пожары на России!
Лесной пожар как рок неумолимый,
Огонь идет стеною за стеной.
Лишь вертолеты брызжут пеной мимо.
Как упоительны пожары над тайгой!
Горит Москва, хоть город сей столичный.
Вновь над заводом дым стоит горой.
То полыхнет на севере, в Мытищах.
Как упоительны пожары под Москвой!
Простор российский несравним по шири,
Всегда найдется место для огня.
И дым отечества согреет россиян.
Как упоительны пожары на России
Це свідчить про відсутність національної українською еліти, української національної і відповідальної патріотичної буржуазії. Тому і відносяться до нашої держави відповідно. То ж і результати відповідні - стагнація, занепад, корупція і безвідповідальність на всіх рівнях.