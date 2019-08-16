 Путин дал гражданство РФ бывшему замглавы МВД Украины Вороне

Об этом сообщается на сайте правовой информации России, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

В 2010 году, занимая должность заместителя министра внутренних дел Украины, Дмитрий Ворона был уволен и назначен на должность председателя Государственной миграционной службы.

В 2011 году тогдашний президент Украины Виктор Янукович назначил Ворону на должность замглавы МВД, руководящего работой аппарата министерства. В 2012 году Ворона был назначен заместителем министра юстиции.

После Революции достоинства Ворона скрылся в оккупированном Россией Крыму.

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В 2018 году севастопольское издание "Примечания" со ссылкой на источники в оккупационном "правительстве" Крыма сообщало, что Ворона может стать новым "вице-премьером" полуострова по ЖКХ, энергетике и транспорту.

Кроме того, севастопольский "Форпост" писал, что глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов создал рабочую группу для отбора земельного участка, на котором будет размещена игорная зона. В рабочую группу вошел Дмитрий Ворона, которого СМИ назвало "внештатным советником" Аксенова.

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