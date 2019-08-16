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 Гримчак заявил, что не собирается скрываться от следствия и хочет ходить на работу в министерстве

Суд в Чернигове избирает меру пресечения заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Юрию Гримчаку и его помощнику Игорю Овдиенко. Гримчак заявил в зале суда, что не собирается скрываться и будет доказывать свою невиновность.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Гримчак утверждает, что не намерен никуда убегать и будет выполнять все требования следствия, в том числе являться на вызовы прокуроров и следователей.

"Я готов защищать себя всеми законными средствами. Я буду собирать доказательства, я буду объяснять что то, что они (прокуроры. – Ред.) интерпретируют как незаконную деятельность – это политическая позиция. Я готов гарантировать, что я не буду встречаться с людьми, которые есть в этом уголовном производстве: для того, чтобы обеспечить свою невиновность мне это не нужно. Я готов и дальше ходить на работу или пребывать... хотя я все-таки хотел бы дойти до конца работы, потому что тут осталось немногим больше месяца, и в любом случае ее потеряю, потому что просто закончится срок", - сказал Гримчак в зале в Деснянского районного суда г.Чернигова в пятницу.

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Он заявил, что не собирается скрываться, и намерен являться к прокурорам и следователю.

"Я не собираюсь никуда убегать, я не собираюсь прятаться от прокуроров и следователей, потому что я не вижу в этом смысла. Как только ты делаешь шаг к тому, что надо куда-то убежать или спрятаться, – ты уже признал свои вину… Я буду защищать себя и свою семью. Я готов гарантировать, что я будут в любой момент выполнять все требования следствия", - добавил он.

Гримчак также заявил, что не имеет больших средств, в то время в ходатайстве прокуроров предусмотрен большой залог.

"Я не имею больших средств, у меня на счету – я не знаю, надо у жены спросить – я не имею огромных особняков. У меня обычная трехкомнатная квартира 70 или 66 кв.м. Мое достояние – это мои дети, моя семья, и у меня есть еще одна вещь, которая, тяжело исчисляется средствами – это репутация. У меня больше ничего нет", - сказал замминистра.

В пятницу Деснянский районный суд г.Чернигова избирает меру пресечения заместителю министра по вопросам оккупированных территорий Юрию Гримчаку и его помощнику Игорю Овдиенко. В данный момент следственный судья Наталья Лямзина удалилась в совещательную комнату.

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Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник задержаны за вымогательство взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".

Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц заявило о том, что задержание Гримчака не касается деятельности министерства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как замминистра. В министерстве уточнили, что сообщения о задержании "помощника замминистра" не является корректным, поскольку в штатном расписании МинВОТа нет должности "помощник заместителя министра".

16 августа ГПУ направила в Деснянский райсуд Чернигова ходатайство об избрании заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку и его "помощнику" Игорю Овдиенко мер в виде ареста с возможностью внесения залога - обоим в размере $510 тыс.

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Источник: https://censor.net.ua/n3143330
 
 
 Топ комментарии
 
Хочет ходить на работу и дальше брать взятки Гримчак заявил, что не собирается скрываться от следствия и хочет ходить на работу в министерстве - Цензор.НЕТ 6192
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на работу в министерство... И пофиг, что он погорел на взятке, и пофиг, что его министерство через месяц ликвидируют... ему пофиг... главное ходить в министерство и брать взятки... ему можно всё
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эсли эту циничную падлюку не посадят- народ вообще падет духом
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Хочет ходить на работу и дальше брать взятки Гримчак заявил, что не собирается скрываться от следствия и хочет ходить на работу в министерстве - Цензор.НЕТ 6192
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Па-новому) На День Незалежності ОП(Г) привезе бюджетників з регіонів до Києва державним коштом. Хто там валав, що на зустріч із Порохом бюджетників звозять? - Жрі.Тє.

Гримчак заявил, что не собирается скрываться от следствия и хочет ходить на работу в министерстве - Цензор.НЕТ 5073
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так вот что возбуждает твой "моСх")) созерцание подобных картинок, да, кацапкО?))
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кацапа из лахти легко узнать - в каждом посте у лишенхромосомных тема "сосания" Гримчак заявил, что не собирается скрываться от следствия и хочет ходить на работу в министерстве - Цензор.НЕТ 5215 Гримчак заявил, что не собирается скрываться от следствия и хочет ходить на работу в министерстве - Цензор.НЕТ 7791
Эдакая проекция "бытия" кацапа - определяет твоё "сознание"
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Ты нормальный вообще сравнивать государственный праздник и встречи Пети с лохторатом.
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т.е. шмаркля делает всё то же, но "по-добраму"? Гримчак заявил, что не собирается скрываться от следствия и хочет ходить на работу в министерстве - Цензор.НЕТ 161
зебилы.. вам же парад отменили - зачем свозить "денлегации".. как в расеи?))
Похоже, "узеленского" боятся что на "парад" шмаркли - никто НЕ придет, все пойдут в 11 - на Марш ветеранов и бойцов ВСУ?))
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яке відношення твій тупий флуд має до даної теми ?
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а шо дєлать? пенсія маленька, жінка молода, до зарплати в сусідів позичає )))
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Зеліл,так Гримчака звинувачують у хабарництві,чи у шахрайстві.
Зелебобіки і ольгінці, долучайтесь.
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на работу в министерство... И пофиг, что он погорел на взятке, и пофиг, что его министерство через месяц ликвидируют... ему пофиг... главное ходить в министерство и брать взятки... ему можно всё
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даже зебилы уже НЕ орут что была взятка Гримчак заявил, что не собирается скрываться от следствия и хочет ходить на работу в министерстве - Цензор.НЕТ 2198
Над кандидатурой на должность генерального прокурора Рябошапкой, который негласно курирует процесс Гримчака , начинают сомневаться у Зеленского. Дело в том, что заявление Черновол поданное ей в ГБР по поводу "создание преступной группировки", встреченное у Зеленского презрительными комментариями и улыбками, неожиданно стало предметом пристального внимания США. Видимо где то в Вашингтоне, в сознании некоторых очень влиятельных людей, перейдена критическая черта того вала негативной информации который обрушился по поводу деятельности Зеленского. Посольству США и представителям министерства юстиции США поручено провести встречу с Татьяной Черновол для выяснения обстоятельств изложенных в ее подаче. Тейлору поручено разъяснить Зеленскому важность замены генерального прокурора политически нейтральной и приемлемой кандидатурой.
В общем, первая попытка "кого то посадить" закончилась грандиозной демонстрацией на всю страну полной бездарности режима Зеленского. Обвинение за день съехало с взятки в 1.1 млн. долларов на мошенничество в объеме 90 тысяч. Действующие лица обещавшие пресс-конференцию побоялись даже ее провести.
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Гуляю сам по собі))‏ @sis1962 9 часов назад

Публика заждалась. Зачем Зеленскому срочно понадобилась жертва в виде Грымчака ...Справа Гримчака все більше стає схожою на "кіно", яке намагаються прокрутити для піпла, який чекає зрєліщ і доказів злочинності попередньої влади.
http://www.dsnews.ua/politics/publika-zazhdalas-zhertv-zachem-zelenskomu-srochno-ponadobilsya-15082019220000
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Обісрався Зеленський з тою справою про ;хабар;, аж США сморід почули.
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а на раз, вдруг не все? возьмут да посадя вот тогда народ порвет все баяны
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эсли эту циничную падлюку не посадят- народ вообще падет духом
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начни садить с Бени коломойского.. А то - "киоск покрасить" - обещался, да всё никак не соберется.. миллиардов 10 гривен на это дело УЖЕ получил, а даже краски еще не купил Гримчак заявил, что не собирается скрываться от следствия и хочет ходить на работу в министерстве - Цензор.НЕТ 7780

Гримчак заявил, что не собирается скрываться от следствия и хочет ходить на работу в министерстве - Цензор.НЕТ 1987
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Нищета, нужно еще его родственников проверить, и заодно узнать откуда у него указанные в декларации несколько дорогущих часов стоимостью по машине.
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он очень богатый человек , а показная бедность ? Просто человек на шифре . в угоду времени .
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При ЗЕкоманде беспредел и сюрреализм ситуации бьёт все рекорды. Не удивлюсь если шеф ЗЕбилов сепар Портнов который щас курирует все суды в Украине отпустит этого бандюка, он же свой для ЗЕкоманды..
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Грымчак же за Порошенко задницу свою рвал... Вот и дорвался
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просто починають шмагати ТОП-порохофілів , як повчання для інших ... Гримчак заявив, що не має наміру ховатися від слідства і хоче ходити на роботу в міністерстві - Цензор.НЕТ 4127
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Какую нафиг работу... Сидеть и долго на нарах крыса!!!
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Гвозди би делать из таких людей...его у тУрму тянут, а он кричит : "Працювати бажаю..."
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Тут недавно один наркобарон тоже не собирался никуда бежать!
Гримчак заявил, что не собирается скрываться от следствия и хочет ходить на работу в министерстве - Цензор.НЕТ 5390

Чем всё закончилось помним?
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тут тюрьма на носу но у чела своя реальность он не может поверить и хочет на работу ,там где деньги , там где дают .
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працьовитий дядько, на зоні таких треба )
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Хватит гнать эту пургу ,лучше давай про то, как классно живут украинцы и про то сколько жратвы в мусорных баках ..
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Справа Гримчака шита білими нитками. І попри всі заяви та звинувачення дотичних до неї організаторів та виконавців передбачити фінал цієї провокації не складно. Так що, всі головні події цього цирку Зєпіто ще попереду .
А пару Юрію хочеться побажати лише витримки і спокою.
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Бажаєш йому витримки, щоби він ще більше хабарів брав, більші суми
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Тема "хабарів Гримчака" може існувати лише в головах розумово відсталих пацієнтів дурки та шанувальників "слуг урода ". Але це вже клініка 😕
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Уже даже видео показали с гримчаком и его адвокат подтвердила это, но да гримчак ни виноват для секты 8% ведь для них норма брать взятки.
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А може це було не "відео", а просто чиїсь галюцинації ? 😕
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Пару Юрию ты правильно побажав.Только кого в пару?Порошенко или Луценко.Да че там мелочиться-обох давай сразу,что б на зоне нескучно было.
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Я то попилю,а Грымчак посидит два месяца,если шесть лямов гривен залога не внесет.А если внесет,посмотрим откель взял(женка плакалась,что кушать нечего будет,дюже бедные они).Как то так,бог не фрайер,он действительно с нами.
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Это не я- это суд в Чернигове уже так решил.А адвокатик Мятиш- обхезалась,впрочем как и все порохоботы.Так что придется Грымчаку понервничать и побажать "приятного" припроваждения в камере.На работу будет на зоне теперь ходить,фуфайки и варежки шить.
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Скоро будет на работе в ЗЕкоманде в админис..ах да простите зебилы конечно же в охвисе преЗЕдента, рыгам Разумкову, Богданичку, Портнову, Шефиру такие люди нужны..
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Узнаю эти лица - Портнов, Разумков, Богданчик, Бабломойский, Шефир, Комарницкий, а вон та жирная свинья наверно Зюзик народный депутат Слуги Урода..
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Бывшим комсомольцам , - отдельный проход .
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ти, зовсім зебіл, забув, що в Гримчака - окрема власна квартира в Донецьку. І не одна: його і батьківська.
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Квартал зе-95 -Імпотентні потуги блазнів та ватників ,підставити та посадити патріота України.
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Гримчак заявил, что хочет ходить на работу в министерстве

А я хочу 10 млн евро и квартиру в Ванкувере.
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воно тобі нада - міняти євро на канадські долари?
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Переведу в слепой траст, поеду отмою их на Мальдивы под именем Макс Инкогнито, а потом сразу в Канаду!
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В тюрьме ему сделают министерство возле параши - будет ходить на работу.
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+100%.А вместо доларесов подсрачники от сокамерников получать будет.
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Укакался! А при пэти стрелять хотел Украинцев, которые не дадут ему воровать.
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А после увольнения как будет содержать семью. Наверняка заначка на работе.
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******, доведеться тепер зебілів ділити на адекватних і зовсім ********.
Тут, на цій гілці, серуть зебіли, які "зовсім".
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А почему-бы не в министерство, а на завод или на рынок кавунами торговать, а? Гримчак заявил, что не собирается скрываться от следствия и хочет ходить на работу в министерстве - Цензор.НЕТ 6838
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Адвокат заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака Тетяна Матяш вважає, що підстав для тримання під вартою її підзахисного немає. Про це вона заявила в інтерв'ю "Прямому".

Поясність, будь ласка, вашу сторону. Чому ви все ж таки не вважаєте обґрунтованою цю підозру?
- Як я зазначила в суді, підозра є повністю необґрунтованою, оскільки в підозрі не зазначено головне. 190 - це злочин проти власності особи юридичної або фізичної. Тобто це проти власності. Тобто в такому разі має бути потерпіла людина, якій завдано шкоду в гривнях. І КПК вимагає, що підозра має бути прописана чітко і має бути чітко прописані самі дії, сам злочин, який нібито вчинила особа. Відповідно до підозри, про яку вчора повідомила сторона обвинувачення підозрюваному, в ній відсутній потерпілий, в ній відсутня сума злочину і в ній відсутня шкода матеріальна. Тобто відсутність шкоди позбавляє взагалі підстав говорити про шахрайські дії. Оскільки без шкоди власності немає і злочину про власність. І на питання судді вони також зазначили, що в них немає потерпілого від цього злочину. Таким чином, про що ми говоримо, про які шахрайські дії, якщо немає потерпілого?

Тобто, чи є шанс того, що після нарадчої кімнати суддя вирішить, що підозра була необґрунтованою, і справу закриють?
- Чесно кажучи, шанси дуже малі. Бо ця суддя задовольняє будь-які клопотання саме цього управління спецрозслідувань Генпрокуратури України. Вона розглядає клопотання вже кілька місяців, не тільки у нашому кримінальному провадженні. У нашому кримінальному провадженні вона розглянула і ухвалила три ухвали безпідставних на обшуки, на вилучення майна - навіть те, яке не передбачено КПК. Більше того, суддя не зазначила, хто має проводити обшук. Тобто фактично на підставі такої ухвали проводити обшук могла будь-яка особа, яка навіть не є правоохоронною. Це також є порушенням КПК.
І, чесно, сподівань на те, що вона почує доводи, побачить безпідставність підозри, відсутність підозри фактично, тобто відсутність складу злочину в діях особи, відсутність шкоди матеріальної у матеріальному злочині, - це є відсутність підозри… А за відсутності підозри не можна говорити про запобіжний захід.

Якщо врешті суддя вирішить застосовувати запобіжний захід, то який ви вважаєте за потрібне?
- Я би вважала, що достатнім буде особисте зобов'язання. Цього достатньо, і про це казав пан Гримчак. Він людина, яка має сталі сімейні, родинні стосунки в місті Києві. В нього багато дітей, в нього родина, в нього мати, дружина, родичі в нього є, робота врешті-решт. У нас ім'я, честь і гідність, які він пообіцяв відстоювати в цьому процесі і довести свою невинуватість.

https://prm.ua/grimchaku-obirayut-zapobizhniy-zahid-advokat-zayavila-pro-neogruntovannist-pidozri-prokuroriv/
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ага честь, достоинство и берет взятки.
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Короче: міру призначили: два місяці арешту з альтернативною застави в шість млн. Але в суддя в рішенні зробила помилку: в ухвалі по-батькові написала "Михайлович" замість "Миколайович". Пішла виправляти.
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Если она сейчас перепишет ухвалу, то Грымчака выпустят в апеляционном суде, а судью посадют.
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Гримчак заявил, что не собирается скрываться от следствия и хочет ходить на работу в министерстве... А походити на роботу в швейну майстерню де шиють робочі рукавички під конвоєм він не хоче?
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22:07 Адвокат заявила, что прокуратура заранее подготовила ухвалу судье и принесла ее на флешке. Она показывает журналистам решение суда, в котором говорится, что адвокатом там указан Дмитрий Мельник, который присутствовал на вручении подозрения. "Прокуратура готовилась, что придет Дмитрий Мельник, а пришла я. Решение подготовили судье заранее, о чем свидетельствует то, что судья зачитывала мои данные, но обозначила, что защитник Мельник Дмитрий Николаевич. Судья его не видела, но указала в решении", - сказала Матяш.
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