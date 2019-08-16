 Гримчак заявил, что не собирается скрываться от следствия и хочет ходить на работу в министерстве

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Гримчак утверждает, что не намерен никуда убегать и будет выполнять все требования следствия, в том числе являться на вызовы прокуроров и следователей.
"Я готов защищать себя всеми законными средствами. Я буду собирать доказательства, я буду объяснять что то, что они (прокуроры. – Ред.) интерпретируют как незаконную деятельность – это политическая позиция. Я готов гарантировать, что я не буду встречаться с людьми, которые есть в этом уголовном производстве: для того, чтобы обеспечить свою невиновность мне это не нужно. Я готов и дальше ходить на работу или пребывать... хотя я все-таки хотел бы дойти до конца работы, потому что тут осталось немногим больше месяца, и в любом случае ее потеряю, потому что просто закончится срок", - сказал Гримчак в зале в Деснянского районного суда г.Чернигова в пятницу.
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Он заявил, что не собирается скрываться, и намерен являться к прокурорам и следователю.
"Я не собираюсь никуда убегать, я не собираюсь прятаться от прокуроров и следователей, потому что я не вижу в этом смысла. Как только ты делаешь шаг к тому, что надо куда-то убежать или спрятаться, – ты уже признал свои вину… Я буду защищать себя и свою семью. Я готов гарантировать, что я будут в любой момент выполнять все требования следствия", - добавил он.
Гримчак также заявил, что не имеет больших средств, в то время в ходатайстве прокуроров предусмотрен большой залог.
"Я не имею больших средств, у меня на счету – я не знаю, надо у жены спросить – я не имею огромных особняков. У меня обычная трехкомнатная квартира 70 или 66 кв.м. Мое достояние – это мои дети, моя семья, и у меня есть еще одна вещь, которая, тяжело исчисляется средствами – это репутация. У меня больше ничего нет", - сказал замминистра.
В пятницу Деснянский районный суд г.Чернигова избирает меру пресечения заместителю министра по вопросам оккупированных территорий Юрию Гримчаку и его помощнику Игорю Овдиенко. В данный момент следственный судья Наталья Лямзина удалилась в совещательную комнату.
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Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник задержаны за вымогательство взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".
Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".
Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц заявило о том, что задержание Гримчака не касается деятельности министерства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как замминистра. В министерстве уточнили, что сообщения о задержании "помощника замминистра" не является корректным, поскольку в штатном расписании МинВОТа нет должности "помощник заместителя министра".
16 августа ГПУ направила в Деснянский райсуд Чернигова ходатайство об избрании заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку и его "помощнику" Игорю Овдиенко мер в виде ареста с возможностью внесения залога - обоим в размере $510 тыс.
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Па-новому) На День Незалежності ОП(Г) привезе бюджетників з регіонів до Києва державним коштом. Хто там валав, що на зустріч із Порохом бюджетників звозять? - Жрі.Тє.
Эдакая проекция "бытия" кацапа - определяет твоё "сознание"
зебилы.. вам же парад отменили - зачем свозить "денлегации".. как в расеи?))
Похоже, "узеленского" боятся что на "парад" шмаркли - никто НЕ придет, все пойдут в 11 - на Марш ветеранов и бойцов ВСУ?))
Зелебобіки і ольгінці, долучайтесь.
Над кандидатурой на должность генерального прокурора Рябошапкой, который негласно курирует процесс Гримчака , начинают сомневаться у Зеленского. Дело в том, что заявление Черновол поданное ей в ГБР по поводу "создание преступной группировки", встреченное у Зеленского презрительными комментариями и улыбками, неожиданно стало предметом пристального внимания США. Видимо где то в Вашингтоне, в сознании некоторых очень влиятельных людей, перейдена критическая черта того вала негативной информации который обрушился по поводу деятельности Зеленского. Посольству США и представителям министерства юстиции США поручено провести встречу с Татьяной Черновол для выяснения обстоятельств изложенных в ее подаче. Тейлору поручено разъяснить Зеленскому важность замены генерального прокурора политически нейтральной и приемлемой кандидатурой.
В общем, первая попытка "кого то посадить" закончилась грандиозной демонстрацией на всю страну полной бездарности режима Зеленского. Обвинение за день съехало с взятки в 1.1 млн. долларов на мошенничество в объеме 90 тысяч. Действующие лица обещавшие пресс-конференцию побоялись даже ее провести.
Публика заждалась. Зачем Зеленскому срочно понадобилась жертва в виде Грымчака ...Справа Гримчака все більше стає схожою на "кіно", яке намагаються прокрутити для піпла, який чекає зрєліщ і доказів злочинності попередньої влади.
http://www.dsnews.ua/politics/publika-zazhdalas-zhertv-zachem-zelenskomu-srochno-ponadobilsya-15082019220000
Чем всё закончилось помним?
А пару Юрію хочеться побажати лише витримки і спокою.
А я хочу 10 млн евро и квартиру в Ванкувере.
Тут, на цій гілці, серуть зебіли, які "зовсім".
Поясність, будь ласка, вашу сторону. Чому ви все ж таки не вважаєте обґрунтованою цю підозру?
- Як я зазначила в суді, підозра є повністю необґрунтованою, оскільки в підозрі не зазначено головне. 190 - це злочин проти власності особи юридичної або фізичної. Тобто це проти власності. Тобто в такому разі має бути потерпіла людина, якій завдано шкоду в гривнях. І КПК вимагає, що підозра має бути прописана чітко і має бути чітко прописані самі дії, сам злочин, який нібито вчинила особа. Відповідно до підозри, про яку вчора повідомила сторона обвинувачення підозрюваному, в ній відсутній потерпілий, в ній відсутня сума злочину і в ній відсутня шкода матеріальна. Тобто відсутність шкоди позбавляє взагалі підстав говорити про шахрайські дії. Оскільки без шкоди власності немає і злочину про власність. І на питання судді вони також зазначили, що в них немає потерпілого від цього злочину. Таким чином, про що ми говоримо, про які шахрайські дії, якщо немає потерпілого?
Тобто, чи є шанс того, що після нарадчої кімнати суддя вирішить, що підозра була необґрунтованою, і справу закриють?
- Чесно кажучи, шанси дуже малі. Бо ця суддя задовольняє будь-які клопотання саме цього управління спецрозслідувань Генпрокуратури України. Вона розглядає клопотання вже кілька місяців, не тільки у нашому кримінальному провадженні. У нашому кримінальному провадженні вона розглянула і ухвалила три ухвали безпідставних на обшуки, на вилучення майна - навіть те, яке не передбачено КПК. Більше того, суддя не зазначила, хто має проводити обшук. Тобто фактично на підставі такої ухвали проводити обшук могла будь-яка особа, яка навіть не є правоохоронною. Це також є порушенням КПК.
І, чесно, сподівань на те, що вона почує доводи, побачить безпідставність підозри, відсутність підозри фактично, тобто відсутність складу злочину в діях особи, відсутність шкоди матеріальної у матеріальному злочині, - це є відсутність підозри… А за відсутності підозри не можна говорити про запобіжний захід.
Якщо врешті суддя вирішить застосовувати запобіжний захід, то який ви вважаєте за потрібне?
- Я би вважала, що достатнім буде особисте зобов'язання. Цього достатньо, і про це казав пан Гримчак. Він людина, яка має сталі сімейні, родинні стосунки в місті Києві. В нього багато дітей, в нього родина, в нього мати, дружина, родичі в нього є, робота врешті-решт. У нас ім'я, честь і гідність, які він пообіцяв відстоювати в цьому процесі і довести свою невинуватість.
https://prm.ua/grimchaku-obirayut-zapobizhniy-zahid-advokat-zayavila-pro-neogruntovannist-pidozri-prokuroriv/