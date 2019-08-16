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Все про:драка (1740) облсовет (376) Одесса (5582) Урбанский (4)

 После драки депутатов глава Одесского облсовета Урбанский, избранный нардепом, отозвал свое заявление об уходе с поста главы облсовета

Председатель Одесского облсовета Анатолий Урбанский отозвал свое заявление о сложении полномочий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Думская".

Такое решение Урбанский принял после перерыва на сессии, на которой пока безуспешно пытаются отправить в отставку заместителей главы облсовета Юрия Димчогло и Олега Радковского.

Ранее в этот день Одесский облсовет планировал избрать нового председателя вместо нынешнего Урбанского, который избран народным депутатом Верховной Рады 9-го созыва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На внеочередной сессии облсовета в Одессе депутаты устроили драку. ВИДЕО

Но, согласно информации на сайте облсовета, выступление на сессии депутата областного совета Виталия Свичинского вызвало споры и недоразумения между депутатами разных фракций, в связи с чем сессия не начала работу. Урбанский объявил перерыв для совещания с председателями депутатских фракций.

По информации "Думской", во время сессии возникла потасовка, переросшая в драку. Урбанский попытался возобновить сессию, но ему препятствовали. В зал прибыла полиция. После того, как сессия все же началась, депутаты голосовали за повестку дня, и главы фракций, председатель и его замы ушли для проведения политических консультаций.

Отметим, Урбанский собирался в отставку в связи с избранием народным депутатом от 143 округа с центром в Измаиле.

Источник: https://censor.net.ua/n3143329
 
 
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деруться за возможность служить народу и только народу-
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На фото на заднем фоне, портрет Пети...
Только рабы выставляют фото своих хозяев у себя в кабинетах, как напоминание о верноподданичестве и холуйстве хозяину.
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Рабы и холуи Шаурмена теперь будут вешать портреты шаурмы. Шаурмен уже начал...
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Это лучший президент был за всю историю хоть и много к нему вопросов. А ты хочешь москальскую простигосподи повесить
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