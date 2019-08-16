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 Председатель ортодоксальной еврейской торговой палаты Гоник просит Зеленского очистить Умань от коррупции и помочь строительству синагоги

Основатель и председатель ортодоксальной еврейской торговой палаты (Нью-Йорк) Дуви Гоник призвал президента Украины Владимира Зеленского принять меры для искоренения коррупции на уровне местной власти в Умани (Черкасская обл.), способствуя таким образом возрождению города как одного из крупнейших еврейских духовных центров.

Как передает Цензор.НЕТ, Гоник на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу рассказал, что уже более 10 лет Иудейская религиозная община брацлавских хасидов борется за право строительства в Умани еврейского мемориального комплекса, также запланировано строительство синагоги вместимостью 30 тыс. человек.

По его словам, в 2008 году общине под строительство этого объекта было передано в аренду на 49 лет участок земли площадью 1 га, был разработан детальный план территории, выделенной под строительство центра, однако местные власти стали требовать взятку от заказчика строительства за утверждение плана строительства комплекса.

Как отметил Гоник, после отказа давать взятку целевое назначение земельного участка, на котором предполагалось строительство, было изменено.

В этом контексте председатель ортодоксальной еврейской торговой палаты заявил: "Я хотел бы поблагодарить президента Зеленского за то, что он заявлял, что хочет построить из Умани маленький Иерусалим, что он хочет остановить коррупцию в Украине. Но также я хочу обратиться к нему, чтобы он приехал в Умань и посмотрел, что там происходит, разобрался с мэром, заместителем мэра, создал при необходимости комитет или комиссию, чтобы отслеживать ситуацию ... как было изменено целевое назначение участка, потому что сейчас место для строительства украдено ".

По его словам, сейчас отсутствуют какие-либо возможности для строительства мемориального комплекса.

"На самом деле может быть хорошая волна инвестиций, которые могут помочь Умани и Украине процветать ... Но это может не произойти именно из-за коррупции", - подытожил он.

Как сообщалось, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху 18-20 августа посетит Киев, во время визита планируется встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: https://censor.net.ua/n3143328
 
 
 Топ комментарии
 
Чтоб в Умани появился маленький Ерусалим туда нужно маленько палестинцев завезти... Председатель ортодоксальной еврейской торговой палаты Гоник просит Зеленского очистить Умань от коррупции и помочь строительству синагоги - Цензор.НЕТ 3867
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А когда евреи будут мусор за собой убирать? Умань - город маленький, бедный, коммунальщиков раз, два и обчелся. А еврее наезжает до 50 000. И все бросают мусор! При этом ничего не платят городу. Председатель ортодоксальной еврейской торговой палаты Гоник просит Зеленского очистить Умань от коррупции и помочь строительству синагоги - Цензор.НЕТ 5875
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Побороти корупцію- прикрити бізнес місцевих? Голова ортодоксальної єврейської торговельної палати Гонік просить Зеленського очистити Умань від корупції та посприяти будівництву синагоги - Цензор.НЕТ 4876 І з синагогою нічого не вийде. "ЗЕЛЕНСКИЙ НЕ СОБИРАЕТСЯ ВМЕШИВАТЬСЯ В ДЕЛА ЦЕРКВИ"
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А от мені пох на якусь там релігійну фуйню. Ми все одно здолаємо цю квартальну сєкту! Україна й не таке пережила! Все в нас буде добре! Я знаю!)
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в Биробиджане евреи не живут и не жили . им там назначили столицу и они все сьехали в миг в теплые и жирные края .
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В Умань тоже приезжают и гадють, можно туда племянников Ясира Арафата подселить вместе с двумя районами. Голова ортодоксальної єврейської торговельної палати Гонік просить Зеленського очистити Умань від корупції та посприяти будівництву синагоги - Цензор.НЕТ 6991
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КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕВЕРНОЕ НАЗВАНИЕ СТАТЬИ.
ЗДЕСЬ НА ЦЕНЗОРЕ СВИДЕТЕЛИ СЕКТЫ МОСКОВСКО КАЦАПСКОГО САМОНАЗВАНИЯ ,,ПРАВОСЛАВИЕ" УПОРНО И НАСТОЙЧИВО С ПРОБИВАНИЕМ ЛБОМ СТЕН УТВЕРЖДАЮТ ЧТО ПЕРЕВОД СЛОВА ,,ОРТОДОКСАЛЬНЫЙ" = ,,ПРАВОСЛАВНЫЙ".
ОТ И СТАТЬЮ НАДО НАЗЫВАТЬ СООТВЕТСТВЕННО: - ,,ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВОСЛАВНОЙ ЕВРЕЙСКОЙ ПАЛАТЫ....".

НУ ТАКАЯ ОНА ПРАВДА. НЕЛИЦЕПРИЯТНАЯ И ЖЁСТКАЯ. ЛИБО ,,ЕВРЕИ ПРАВОСЛАВНЫЕ".... ЛИБО ,,УКРАИНСКАЯ ОРТОДОКСАЛЬНАЯ МИТРОПОЛИЯ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО ПАТРИАРХАТА" - ПРАВИЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ УКРАИНСКОЙ ЦЕРКВИ. И НИКАКОГО КАЦАПСКОГО САМОНАЗВАНИЯ ,,ПРАВОСЛАВИЕ".
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То что в Умани похоронен Цадик Нахман является нашей культурной ценностью и достоянием ,просто нужно все правильно обустроить .За это и ратует Гоник .
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30 тис. это просто город накрыть куполом, да??
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Спочатку нехай брацлавські хасиди збудують сміттєпереробний завод, а пізніше синагогу.
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"Председатель ортодоксальной еврейской торговой палаты Гоник просит Зеленского очистить Умань от коррупции и помочь строительству синагоги" - одна синагога в Умани уже построена. Не помню сколько этажей сверху, но под землёй четыре этажа. Тогда писали, что хасиды надули строителей и не заплатили им деньги за работу. Зачем им вторая синагога?
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не вмещаются. А деньги строителям все-таки выплатили, хоть и со скандалом.
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НЕОБХОДИМО ПЕРЕНЕСТИ МОГИЛУ РАБИ НАХМАНА В ИЗРАИЛЬ !!!
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Эта могила охраняет Украину от уничтожения. Если уберут эту могилу, то хабатники от Украины не оставят и камня.
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Євреї, не забувайте - ви не одні такі євреї!!!)
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Когда Вы узнаете кто такие хабатники, тогда хасиды для нас покажутся братьями по православной вере. Последний лидер хасидов перед смертью оставил письмо, в котором признал что Христос был настоящим Мессией. Смотрите Ходоса.
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