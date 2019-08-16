 Задержание наркобарона Сильвера было частью крупнейшей международной операции, экстрадицию в Израиль готовили к визиту Нетаньяху, - Бутусов

Об этом пишет в статье для Цензор.НЕТ главный редактор издания Юрий Бутусов.
"Задержание и выдача Израилю Сильвера была частью крупнейшей международной операции по борьбе с наркотиками – 12 марта этого года в США, Германии, Израиле и Украине были одновременно задержаны 42 руководителя крупнейшей сети продажи наркотиков "Телеграсс"", - написал журналист.
"Телеграсс" был создан под руководством Сильвера в 2017 году. Эта сеть стала крупнейшей в мире по продаже наркотиков. Она торговала прежде всего марихуаной, но в наличии были также ЛСД и гашиш.
"Его сеть работает на иврите. Анонимность высокая – данные быстро зачищаются, а расчеты идут в любых видах – в том числе в биткоинах. Сильвер разорил многие преступные группировки Израиля, Европы и США, цены рухнули в 1,5-2 раза", – написал Бутусов.
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Инициатором задержания Сильвера выступили правоохранительные органы Израиля.
"Его срочно отправили на экстрадицию накануне визита премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху – это дело было важно для израильских дипломатов, потому вопрос решили быстро, киевские суды быстро приняли все необходимые решения, и никто ничего не затягивал", - пишет Бутусов.
Сейчас Сильвер объявлен во всеукраинский розыск, все силы правоохранительных органов Украины брошены на поиски преступника, два высокопоставленных сотрудника СБУ уже отстранены от занимаемых должностей.
"СБУ опозорена – и теперь нужны жесткие меры для восстановления порядка. Если Амосу Дов Сильверу удастся уйти от правосудия и скрыться – смыть это позор уже не удастся, мы сорвем усилия сотен правоохранителей в трех важнейших странах мира. Надо давать результат", – подытожил журналист.
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Напомним, в пятницу, 16 августа, из аэропорта "Борисполь" во время экстрадиции в Израиль исчез наркобарон Амос Дов Сильвер.
Как сообщалось, в марте текущего года в Киеве был задержан гражданин США и Государства Израиль, разыскиваемый за организацию мощного международного наркокартеля. Израильские правоохранители прислали запрос в прокуратуру Киева с просьбой выдать этого злоумышленника. Гражданин с двойным гражданством разыскивается компетентными органами Израиля по обвинению в управлении мощной преступной организацией, которая наладила массовый сбыт наркотических веществ с использованием популярных мессенджеров и социальных сетей, вовлечении несовершеннолетних к использованию опасных наркотиков и участия в других преступлениях, совершенных преступной организацией.
Ничего у них не выйдет, пока последний порошенковский вор не будет изгнан из власти и госслужбы.
теперь этот чел, с хорошим опытом, возглавит комиссию по легализации и сразу же по пром.выработке зелья.
а теперь обосрамились...точно к визиту ))))
Только физическое снятие и отстранение ворья Порошенко может помочь Зеленскому решать проблемы страны.
как вы думаете ЗЕленобобы???)))
Бутусов ведь ясно написал -
"Задержание и выдача Израилю Сильвера была частью крупнейшей международной операции по борьбе с наркотиками - 12 марта этого года в США, Германии, Израиле и Украине были одновременно задержаны 42 руководителя крупнейшей сети продажи наркотиков "Телеграсс"", - написал журналист. Источник: https://censor.net.ua/n3143326
А сьогодні яке число? Хто керує?
Общее руководство операцией по задержанию и экстрадиции Амоса Сильвера осуществлял заместитель главы управления "К" генерал-лейтенант Анатолий Калюжняк.
"Калюжняк - кадровый сотрудник "К", известный тем, что был руководителем аппарата СБУ времен Януковича, отвечал за весь документооборот, включая операции по подавлению Майдана. Калюжняк также даст показания, но пока речь о его отстранении от должности не идет, может отделаться строгим выговором", - написал Бутусов.Источник: https://censor.net.ua/n3143324
Вот почему этот Калюжняк за 5 лет соевой власти не был люстрирован?
кгбістисбушники, випустили нарко-барона?!
Украина превратилась в пристанище международного криминала...
До последнего надеялся что это фотошоп или глупая шутка. Но нет. Это очередной "креатив" зебилов. В Офисе ПреЗЕдента Украины повесили картину "Пингвины в Раде". Это они так тонко решили постебаться над своими тупыми депутатами "зекоманды" и лохторатом который за них проголосовал?
Да ЗЕбобы?)))))))))))))
На ВСЕХ уровнях, ВСЕ продались.....
Ну раздавишь ты её ( если только пуп не развяжется . ) и что , зе-влада перестанет лажаться ??
Понабирают дилетантов , а потом ноют , что - эта фсё Порох винават .! Зебилы бл... .
ГДЕ С..КА ЭТОТ ЧЕРТ???)))))))))))))
ЗЕбоба взял товаром или деньгами?))))
А как же ЗЛАЧИННА ВЛАДА????
Кого за это ВЕСНОЙ ПОСАДЯТ???))))))))))))))))))
Он то же пром магнат? Или просто купил хатинку за вывод денег Привата в оффшоры?))))))))))
Ты на гей шествие поставленное Рулоном Обоевым и Коляденком пойдешь?))))
Именно такие как ты...дебилы и цимбалы привели наркомана на пост Президента Украины)))
Он гордится васми...
Почему вы умственно лишенные всех кто против вашего солнцеликого великана...называете РАШЫСТАМИ?
ТВАРЬ!!! Ты когда последний раз помагал нашим пацанам на передке?