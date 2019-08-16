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Все про:Израиль (953) наркотики (1566) побег (278) СБУ (13731) экстрадиция (426) Бутусов Юрий (1805)

 Задержание наркобарона Сильвера было частью крупнейшей международной операции, экстрадицию в Израиль готовили к визиту Нетаньяху, - Бутусов

Гражданина Израиля Амоса Дов Сильвера задержали по наводке израильских правоохранителей. Киевские суды быстро приняли все необходимые для экстрадиции решения, чтобы успеть к визиту в Украину премьер-министра Нетаньяху, но наркобарон сбежал.

Об этом пишет в статье для Цензор.НЕТ главный редактор издания Юрий Бутусов.

"Задержание и выдача Израилю Сильвера была частью крупнейшей международной операции по борьбе с наркотиками – 12 марта этого года в США, Германии, Израиле и Украине были одновременно задержаны 42 руководителя крупнейшей сети продажи наркотиков "Телеграсс"", - написал журналист.

"Телеграсс" был создан под руководством Сильвера в 2017 году. Эта сеть стала крупнейшей в мире по продаже наркотиков. Она торговала прежде всего марихуаной, но в наличии были также ЛСД и гашиш.

"Его сеть работает на иврите. Анонимность высокая – данные быстро зачищаются, а расчеты идут в любых видах – в том числе в биткоинах. Сильвер разорил многие преступные группировки Израиля, Европы и США, цены рухнули в 1,5-2 раза", – написал Бутусов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Начальник Главного управления СБУ по борьбе с наркотиками Михалецкий может получить срок из-за побега наркобарона Сильвера, - Бутусов

Инициатором задержания Сильвера выступили правоохранительные органы Израиля.

"Его срочно отправили на экстрадицию накануне визита премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху – это дело было важно для израильских дипломатов, потому вопрос решили быстро, киевские суды быстро приняли все необходимые решения, и никто ничего не затягивал", - пишет Бутусов.

Сейчас Сильвер объявлен во всеукраинский розыск, все силы правоохранительных органов Украины брошены на поиски преступника, два высокопоставленных сотрудника СБУ уже отстранены от занимаемых должностей.

"СБУ опозорена – и теперь нужны жесткие меры для восстановления порядка. Если Амосу Дов Сильверу удастся уйти от правосудия и скрыться – смыть это позор уже не удастся, мы сорвем усилия сотен правоохранителей в трех важнейших странах мира. Надо давать результат", – подытожил журналист.

Также на Цензор.НЕТ: Главарь крупнейшего израильского наркокартеля сбежал во время экстрадиции в аэропорту "Борисполь", - прокуратура

Напомним, в пятницу, 16 августа, из аэропорта "Борисполь" во время экстрадиции в Израиль исчез наркобарон Амос Дов Сильвер.

Как сообщалось, в марте текущего года в Киеве был задержан гражданин США и Государства Израиль, разыскиваемый за организацию мощного международного наркокартеля. Израильские правоохранители прислали запрос в прокуратуру Киева с просьбой выдать этого злоумышленника. Гражданин с двойным гражданством разыскивается компетентными органами Израиля по обвинению в управлении мощной преступной организацией, которая наладила массовый сбыт наркотических веществ с использованием популярных мессенджеров и социальных сетей, вовлечении несовершеннолетних к использованию опасных наркотиков и участия в других преступлениях, совершенных преступной организацией.

Источник: https://censor.net.ua/n3143326
 
 
 Топ комментарии
 
если государство сгнило то трудно ожидать что его спецлужба будет работать на страну а не на свой карман
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ЗЕ назначил своего человека руководить в СБУ. Вот вам и результат - когда парикмахеры руководят экономикой, массажисты промышленностью, а клоуны государством.
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Нужно по этому черту звонить Баканову
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этот черт должен как минимум в отсадку подать - я не помню такого провала - это уже запредельно - уровень как в 2014 практически все крымское сбу перешло на сторону врага
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Ну тепер можна і візит путінського корефана Нетаньяху відміняти. Сорвалось так сорвалось!
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Хороший урок Баканову и тому же Зеленскому.
Ничего у них не выйдет, пока последний порошенковский вор не будет изгнан из власти и госслужбы.
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2014 практически все крымское сбу перешло на сторону врага - все
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если государство сгнило то трудно ожидать что его спецлужба будет работать на страну а не на свой карман
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И самое главное что это государство некому реанимировать, одним словом - амэн.
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Мав бути Нетаньяху подарунок у вигляді наркобарана.Думали підлабузнитися. а барон пішов до магазину за мінералкою і заблукав мабуть...Нічого..Пошукайте під прилавками Задержание наркобарона Сильвера было частью крупнейшей международной операции, экстрадицию в Израиль готовили к визиту Нетаньяху, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8698
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подарунок от наркобарана перевесил желание підлабузнитися перед Нетаньяху
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в точку
теперь этот чел, с хорошим опытом, возглавит комиссию по легализации и сразу же по пром.выработке зелья. Затримання наркобарона Сільвера було частиною найбільшої міжнародної операції, екстрадицію в Ізраїль готували до візиту Нетаньяху, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7751
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ото ж не надо готовить операции "к визиту", к "годовщине", к "празднику" (дохлым совком смердануло)...а надо с чувством с толком с расстановкой...без суеты...но ответственно!!!
а теперь обосрамились...точно к визиту ))))
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печально - но факт - причем чем дальше - тем больше
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Факт, в том, что пока Зеленский не вычистит все порошенковские воровские кадры, засевшие во всех структурах. то он обречён...
Только физическое снятие и отстранение ворья Порошенко может помочь Зеленскому решать проблемы страны.
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ну раз Израилю нема наркобарона то давайте отдадим Израилю- САМОГО ЗЕЛЮ Затримання наркобарона Сільвера було частиною найбільшої міжнародної операції, екстрадицію в Ізраїль готували до візиту Нетаньяху, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9292 Затримання наркобарона Сільвера було частиною найбільшої міжнародної операції, екстрадицію в Ізраїль готували до візиту Нетаньяху, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3468 Затримання наркобарона Сільвера було частиною найбільшої міжнародної операції, екстрадицію в Ізраїль готували до візиту Нетаньяху, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8625 Затримання наркобарона Сільвера було частиною найбільшої міжнародної операції, екстрадицію в Ізраїль готували до візиту Нетаньяху, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5668 Затримання наркобарона Сільвера було частиною найбільшої міжнародної операції, екстрадицію в Ізраїль готували до візиту Нетаньяху, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5326
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ЗЕ назначил своего человека руководить в СБУ. Вот вам и результат - когда парикмахеры руководят экономикой, массажисты промышленностью, а клоуны государством.
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ЗЕ обосрался перед Натаньяху. А в остальном прекрасная маркиза всё хорошо, всё хорошо... Задержание наркобарона Сильвера было частью крупнейшей международной операции, экстрадицию в Израиль готовили к визиту Нетаньяху, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1536
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Дурик, разве мог Зеленский за пару месяцев всех сотрудников СБУ заменить?
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Зебобик, начинай ныть, что это виноват Петя.
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моя твоя не понимай. Шо такое "лахта", а кацапыш?
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У зебобиков всегда было плохо с логикой... До замены Зеленским на своих спеЗЕалистов таких провалов в СБУ еще не было. Представляю что будет когда ЗЕ заменит всех СБУшников на своих друзей-массажистов.
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Максим, бути телепнем це така фішка у порохнявих? А про те, що цей Михалецький ще Януковощу прислужував, а потім з долоні сивочолого легіня годувався в методичках не пишуть? Ото ж бо.
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Это наверное ПЕПо подставил ЗЕ?
как вы думаете ЗЕленобобы???)))
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Бутусов ведь ясно написал - главный СБУшник по этому вопросу старый кадр, не Зеленского-Богдана-Баканова.
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где написал? хватит уже бредить - зебилы вы позорные - "СБУ опозорена - и теперь нужны жесткие меры для восстановления порядка. Если Амосу Дов Сильверу удастся уйти от правосудия и скрыться - смыть это позор уже не удастся, мы сорвем усилия сотен правоохранителей в трех важнейших странах мира. Надо давать результат", - подытожил журналист.Источник: https://censor.net.ua/n3143326
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Ниже ответил. Соя не истери.
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Свын так засрал страну, что смыть это, по любому, не удастся!
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Maks Kolorto
Бутусов ведь ясно написал -

"Задержание и выдача Израилю Сильвера была частью крупнейшей международной операции по борьбе с наркотиками - 12 марта этого года в США, Германии, Израиле и Украине были одновременно задержаны 42 руководителя крупнейшей сети продажи наркотиков "Телеграсс"", - написал журналист. Источник: https://censor.net.ua/n3143326

А сьогодні яке число? Хто керує?
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Новости читай, потом комментируй.
Общее руководство операцией по задержанию и экстрадиции Амоса Сильвера осуществлял заместитель главы управления "К" генерал-лейтенант Анатолий Калюжняк.
"Калюжняк - кадровый сотрудник "К", известный тем, что был руководителем аппарата СБУ времен Януковича, отвечал за весь документооборот, включая операции по подавлению Майдана. Калюжняк также даст показания, но пока речь о его отстранении от должности не идет, может отделаться строгим выговором", - написал Бутусов.Источник: https://censor.net.ua/n3143324
Вот почему этот Калюжняк за 5 лет соевой власти не был люстрирован?
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Кому он сейчас подчиняется? Януковичу или Баканову?...
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так це старі), чи нові)), кгбісти сбушники, випустили нарко-барона?! Задержание наркобарона Сильвера было частью крупнейшей международной операции, экстрадицию в Израиль готовили к визиту Нетаньяху, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8990
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После такого позора, даже стебаться не хочется - за Украину обидно... Задержание наркобарона Сильвера было частью крупнейшей международной операции, экстрадицию в Израиль готовили к визиту Нетаньяху, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7611
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Украина превратилась в пристанище международного криминала. Общеизвестно: здесь искать вряд ли будут, а в случае чего можно откупиться. С этим надо что то делать в 1 очередь, потому как растет ВВП на 2% или 3% в год не настолько важно, как постоянная криминализация страны. Порошенко этот вопрос не удалось решить, посмотрим, удастся ли Зеленскому.
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Maks Kolorto
Украина превратилась в пристанище международного криминала...
Задержание наркобарона Сильвера было частью крупнейшей международной операции, экстрадицию в Израиль готовили к визиту Нетаньяху, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9098

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ага з бабосами что нужно для наших СБУ барбосов
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тут климкина не обвинишь уже...а где же брифинг с горящими глазами?...300 еврейцев
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Во опозорились. А мне кажется конвоиры виноваты. Как они могли его отпустить? Задержание наркобарона Сильвера было частью крупнейшей международной операции, экстрадицию в Израиль готовили к визиту Нетаньяху, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6233
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Сильвер улетел на остров сокровищ, бабло свое наркобаронское закапывать. Сколько интересно нашим спецам обломилось. Хотя сейчас модно календариками рассчитываться.
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Его найдут и обезвредят только конкуренты.
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кули він дінеться. знайдуть. але обсер зе-ко-манди і України разом з ними капітальний
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Львовский метрополитен‏ @natohawks 3 ч.3 часа назад

До последнего надеялся что это фотошоп или глупая шутка. Но нет. Это очередной "креатив" зебилов. В Офисе ПреЗЕдента Украины повесили картину "Пингвины в Раде". Это они так тонко решили постебаться над своими тупыми депутатами "зекоманды" и лохторатом который за них проголосовал?

Задержание наркобарона Сильвера было частью крупнейшей международной операции, экстрадицию в Израиль готовили к визиту Нетаньяху, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2281
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да...у наркоманов свой муветон!!!))))))))))))
Да ЗЕбобы?)))))))))))))
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Это он решил потроллить порохоботов. Нормальным людям совершенно без разницы, какие картины у кого висят.
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Действительно, какая разница что висит в офисе президента? Можно и плакатик из Плейбоя на стеночку прилепить, а шо?
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А почему нельзя? Вам скрепы мешают? Современное искусство - оно вот именно такое.
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Вова, позвони Баканову по поводу этого черта!
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И даже выгонят с позором и даже дадут пару лет отсидки,"рыцари плаща и кинжала" уже в шоколаде и пенсия им не нужна!
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да вот этим рыцарям да кинжалом в жопу с прокрутом
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А лопату не переломаешь сажаючи? ШАКАЛАд лучше прикопай, воняет сильно....
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А шо не так? Хоть один пример результата ? А шоколад? Ну так он, от рошен лучший хоть ТЫ , зачатый без преЗЕрватива, усрись.
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"Многие законодатели, в том числе те, которые имеют в виду установление аристократического строя, терпят неудачу не только вследствие того, что они предоставляют слишком много преимуществ состоятельным, но и потому, что при этом они стараются обойти простой народ. Ведь с течением времени из ложно понятого блага неизбежно последует истинное зло, и государственный строй губит скорее алчность богатых, нежели простого народа." Аристотель. Политика.
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Обосралась зе-влада , а давить надо Порохо-владу ,, которая уже и не влада фактически . ?? Это шо то новое Затримання наркобарона Сільвера було частиною найбільшої міжнародної операції, екстрадицію в Ізраїль готували до візиту Нетаньяху, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9399 .!!

Ну раздавишь ты её ( если только пуп не развяжется Затримання наркобарона Сільвера було частиною найбільшої міжнародної операції, екстрадицію в Ізраїль готували до візиту Нетаньяху, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5233 . ) и что , зе-влада перестанет лажаться ??
Понабирают дилетантов , а потом ноют , что - эта фсё Порох винават .! Зебилы бл... Затримання наркобарона Сільвера було частиною найбільшої міжнародної операції, екстрадицію в Ізраїль готували до візиту Нетаньяху, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3640 .
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Та никуда я не сбегал, отошёл покурить просто.
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Ааааа... Так тут еще и политика замешана... Тогда понятно... А где бабло там у нас и политика Затримання наркобарона Сільвера було частиною найбільшої міжнародної операції, екстрадицію в Ізраїль готували до візиту Нетаньяху, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6334
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зЕбоба...БаКланов...
ГДЕ С..КА ЭТОТ ЧЕРТ???)))))))))))))
ЗЕбоба взял товаром или деньгами?))))
А как же ЗЛАЧИННА ВЛАДА????
Кого за это ВЕСНОЙ ПОСАДЯТ???))))))))))))))))))
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В Ителии? на вилле ЗЕбобы???
Он то же пром магнат? Или просто купил хатинку за вывод денег Привата в оффшоры?))))))))))
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ЗЕбоба!!!))
Ты на гей шествие поставленное Рулоном Обоевым и Коляденком пойдешь?))))
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Пороходибил, зачем вылизываешь задницу мародёру?
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Дебил - слово пишется через букву "е", является иностранным (от лат. debilis - «слабый»). Означает человека с определенной степенью умственной отсталости (дебилизм, дебильность).
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Иди в школу УВАСЯ!!!))))
Именно такие как ты...дебилы и цимбалы привели наркомана на пост Президента Украины)))
Он гордится васми...
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рашист, если тебе не нравится народ Украины и его выбор, то это твои проблемы и вешайся )
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ЗЕбоба)))
Почему вы умственно лишенные всех кто против вашего солнцеликого великана...называете РАШЫСТАМИ?
ТВАРЬ!!! Ты когда последний раз помагал нашим пацанам на передке?
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вы только попиз..ть со своей ПЕТУШАРНИ можете!!!
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Когда клоуны руководят спецурой,то жди пи.цов! Как бы Юра на етмазывал
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отличная работа службы ****** Украины и ФСБ парашии
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А воьставку Юра Бутусов не хочет призвать Баканлвп?! Если бы кто то от Пороха был ,то тут визгу было бы
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Вот, кстати, если б были полицейские или нацгвардейцы - тоже думал бы, что продались. Но в данном случае... Кто служит в главке СБУ? Мажоры, сынки. Помните, история была, когда два таких мажора пьяные на внедорожнике разбились с телками и табельным оружием? Как думаете, они профессионалы? Сомневаюсь. Прошли паспортный и решили, что все, деваться ему больше некуда. А Сильвер (*****, фамилия как бы намекает) так не думал, и свалил. И организация безопасности в аэропорту "Борисполь", где Сильвер беспрепятсвенно прошел паспортный контроль в обратную сторону, тоже говорит о том, на каком эта безопасность уровне.
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