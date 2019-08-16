 Израильский наркобарон Сильвер скрылся в аэропорту Борисполь до прохождения паспортного контроля, - Госпогранслужба

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал в комментарии Укринформу представитель ГПСУ Андрей Демченко.
"На линии паспортного контроля данного лица не было. Сеть магазинов Duty Free находится за линией паспортного контроля. В какой момент данное лицо исчезло из аэропорта "Борисполь" - пограничникам неизвестно", - сказал Демченко.
То есть, пограничный контроль это лицо не проходило. Демченко не знает из правоохранителей сопровождал указанную лицо, к пограничникам он не дошел.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее гражданин США и Израиля Амос Дова Сильвер исчез в международном аэропорту "Борисполь" в день его экстрадиции в Израиль, прокуратура Киева открыла уголовное производство по факту побега.
"..На видео, изъятом СБУ, видно, как после прохождения контроля на входе в терминал Амос Дов Сильвер идет по аэропорту. После прохождения контроля ему не надевали наручников и с него сняли электронный браслет. После этого его эскорт - два офицера Главка "К" СБУ - демонстративно пошли примерно в 5-10 метрах впереди, а задержанный преступник, абсолютно свободный, шел за ними сзади. А затем развернулся и вначале пешком, а затем и бегом скрылся." Источник: https://censor.net.ua/r3143320
Карл Маркс был прав
«Обеспечьте капиталу 10% прибыли, и капитал согласен на всякое применение, при 20% он становится оживленным, при 50% положительно готов сломать себе голову, при 100% он попирает все человеческие законы, при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы пойти, хотя бы под страхом виселицы»
Скрылся в непроходимых джунглях Мальдив .
Тьфу , Борисполя ...
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вот и ...........ю.
А чего вы ждали ?
или баканов занят - любуется на отступные за "побег"
Следствие проводилось израильскими правоохранительными органами совместно с коллегами из Украины, США, Германии, Румынии, Франции и Нидерландов.
Сильвер считается "мозгом" популярной сети Telegrass, которая специализируется на сбыте наркотиков, прежде всего марихуаны, через платформу мессенджера Telegram. По данным обвинения, сеть объединяла более трех тысяч наркодилеров и около 100 тысяч клиентов, объем сбыта составлял миллионы долларов.
... И сейчас уже, благодаря СБУ наркобарон Сильвестер сейчас уже где нибудь в Таиланде или на Сейшелах курит себе и смеётся с лохов, которые за деньги маму родную продадут...
100проц, что данный индивидум улетел под другим паспортом, ну немножко с другим лицом Что сказать не имей сто друзей -имей бабло...
Тут Бананов целого грымчака ловит.
Некогда ему.
Укр777
@zsusso777Старый вороватый контингент СБУ, круто подставил Баканова с этим наркодиллером.
Поздравляем новых миллионеров