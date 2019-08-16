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Все про:Израиль (953) наркобарон (12) наркотики (1566) побег (278) экстрадиция (426)

 Израильский наркобарон Сильвер скрылся в аэропорту Борисполь до прохождения паспортного контроля, - Госпогранслужба

Пограничники сообщают, что информация о том, что основатель виртуальной сети сбыта наркотических веществ Telegrass Амос Дова Сильвер скрылся за линией паспортного контроля в аэропорту "Борисполь" в зоне магазинов Duty Free, не соответствует действительности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал в комментарии Укринформу представитель ГПСУ Андрей Демченко.

"На линии паспортного контроля данного лица не было. Сеть магазинов Duty Free находится за линией паспортного контроля. В какой момент данное лицо исчезло из аэропорта "Борисполь" - пограничникам неизвестно", - сказал Демченко.

То есть, пограничный контроль это лицо не проходило. Демченко не знает из правоохранителей сопровождал указанную лицо, к пограничникам он не дошел.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее гражданин США и Израиля Амос Дова Сильвер исчез в международном аэропорту "Борисполь" в день его экстрадиции в Израиль, прокуратура Киева открыла уголовное производство по факту побега.

Источник: https://censor.net.ua/n3143325
 
 
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а на вигляд - такий васпітаний єврейський мальчік )))
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и шо он себе позволяет?))) бегает-потеет... мама нервничает...))))
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Богдан его в виде ковра вывозит через Магадан вой же шобла ну торгует наркотиками что иудеям в радостья гоев собак не должно вообще интресовать..допускаю что Моссад мог его похитить и вывезти в качестве дипломатического ящика... ото будет потом позору и смеху...
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брехня насчет "до прохождения контроля")
"..На видео, изъятом СБУ, видно, как после прохождения контроля на входе в терминал Амос Дов Сильвер идет по аэропорту. После прохождения контроля ему не надевали наручников и с него сняли электронный браслет. После этого его эскорт - два офицера Главка "К" СБУ - демонстративно пошли примерно в 5-10 метрах впереди, а задержанный преступник, абсолютно свободный, шел за ними сзади. А затем развернулся и вначале пешком, а затем и бегом скрылся." Источник: https://censor.net.ua/r3143320
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Совсем плох сепар! Какие Мальдивы, убогий?!
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Такие - самые опасные. Тут один целую страну ****"л.
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)))
Карл Маркс был прав
«Обеспечьте капиталу 10% прибыли, и капитал согласен на всякое применение, при 20% он становится оживленным, при 50% положительно готов сломать себе голову, при 100% он попирает все человеческие законы, при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы пойти, хотя бы под страхом виселицы» Израильский наркобарон Сильвер скрылся в аэропорту Борисполь до прохождения паспортного контроля, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4985
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Тут дело даже не в деньгах,а в том шо эти все спецслужбы Сбу,Фсб,Цру под колпаком мирового правительства,и являются звеньями одной цепи.
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пагранцы Бориспольские.... перекрестились ))))
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Сильвер Инкогнито .
Скрылся в непроходимых джунглях Мальдив .
Тьфу , Борисполя ...
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0н 3енелейсскому что то вез..
.
вот и ...........ю.
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Наши так называемые спецслужбы-это какой-то адовый цирк(((
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Эти службы возглавляют Луцык и Авякян , два юридических монстра .
А чего вы ждали ?
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В данном случае идет речь о СБУ. Причем тут Луцык и Авакян?
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надо звонить баканову "насчёт этого черта"(с)
или баканов занят - любуется на отступные за "побег"
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Это и был Баканов,просто бороду наростил,а Сильвера отпустили еще раньше)
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Да в том-то и дело , что два этих клоуна совершенно не при чём !
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ці спецслужби власну ширінку знайти не можуть, а тут - цілий Сільвер )
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зебіл? деьільний? За які служби тут мова?
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СБУ сьогодні керує приятель Зеленського - Баканов
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А что они покажут... Как типы отвернулись на цяцю из дьютика, а он в это время отошел в сторонку и рванул в закладку с паспортом, бритвой... Не ну его, чавото детективов перечитал. 3ка сама обсужит по высшему разряду
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испарился? только на одной камере засветился? Каспер, блин...
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Еще до того, как в марте Амос Дов Сильвер был задержан в Украине, израильская прокуратура обвинила его и еще 26 человек в организации наркотрафика, отмывании денег и других преступлениях. Аресты проводились параллельно в Израиле, Украине, Германии и США.

Следствие проводилось израильскими правоохранительными органами совместно с коллегами из Украины, США, Германии, Румынии, Франции и Нидерландов.
Сильвер считается "мозгом" популярной сети Telegrass, которая специализируется на сбыте наркотиков, прежде всего марихуаны, через платформу мессенджера Telegram. По данным обвинения, сеть объединяла более трех тысяч наркодилеров и около 100 тысяч клиентов, объем сбыта составлял миллионы долларов.
... И сейчас уже, благодаря СБУ наркобарон Сильвестер сейчас уже где нибудь в Таиланде или на Сейшелах курит себе и смеётся с лохов, которые за деньги маму родную продадут...
Израильский наркобарон Сильвер скрылся в аэропорту Борисполь до прохождения паспортного контроля, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 678
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А класно отписались: Данное лицо, паспортный контроль не проходило.
100проц, что данный индивидум улетел под другим паспортом, ну немножко с другим лицом Что сказать не имей сто друзей -имей бабло...
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Были демоны,мы не отрицаем,но они самоликвидировались))
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И снова бабло. Самая страшная напасть Украины, это наша жадность. Но не может так наркобарону повезти. Это в голливудских боевиках, где их герой в незнакомом месте - оп-па и находит выход и никто его не видит.Один, быстро выбегает и там машину находит и прочее. Купил он кого-то и ни одного человека. Вопрос кого и за сколько денег, а так нам ещё один - позор и "какашку" в лицо Так нельзя позорится.
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Ну вот это полный зашквар. Мерзкий и противный.
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Мне иногда кажется,что украинец -это последователи Иуды.
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Ти впевнений, що то українці, а не маланці? СБУ сьогодні під ким ходить?
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В СРСР КДБ називали підводною авіацією. Я думаю, що це підводні космічні супутники. Не дай боже мати такого зятя.
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Накуй тот наркобарон.
Тут Бананов целого грымчака ловит.
Некогда ему.
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Укр777
@zsusso777Старый вороватый контингент СБУ, круто подставил Баканова с этим наркодиллером.

Поздравляем новых миллионеров
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ЗЕлебобики продолжают крышевать мафию. ШО там ЗЕкловун не хочет позвонить Баканову по поводу этого черта???
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