 Израильский наркобарон Сильвер скрылся в аэропорту Борисполь до прохождения паспортного контроля, - Госпогранслужба

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал в комментарии Укринформу представитель ГПСУ Андрей Демченко.

"На линии паспортного контроля данного лица не было. Сеть магазинов Duty Free находится за линией паспортного контроля. В какой момент данное лицо исчезло из аэропорта "Борисполь" - пограничникам неизвестно", - сказал Демченко.

То есть, пограничный контроль это лицо не проходило. Демченко не знает из правоохранителей сопровождал указанную лицо, к пограничникам он не дошел.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее гражданин США и Израиля Амос Дова Сильвер исчез в международном аэропорту "Борисполь" в день его экстрадиции в Израиль, прокуратура Киева открыла уголовное производство по факту побега.