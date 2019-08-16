 Начальник Главного управления СБУ по борьбе с наркотиками Михайлецкий может получить срок из-за побега наркобарона Сильвера, - Бутусов

За проведение экстрадиции в Израиль наркобарона Амоса Дов Сильвера непосредственно отвечал начальник 3-го управления (по борьбе с наркотиками) Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ Орест Михайлецкий. Об этом пишет в статье главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Михайлецкий в СБУ считался человеком, близким к Василию Писному, но после смены власти его оставили на занимаемой должности. Сейчас Михайлецкого трясет внутренняя безопасность со всеми другими причастными – открыто уголовное дело, и он – главный претендент на реальный тюремный срок", – сообщил Бутусов.
По данным журналиста, показания дают 8 офицеров СБУ. Все они будут привлечены к различным видам ответственности.
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Общее руководство операцией по задержанию и экстрадиции Амоса Сильвера осуществлял заместитель главы управления "К" генерал-лейтенант Анатолий Калюжняк.
"Калюжняк – кадровый сотрудник "К", известный тем, что был руководителем аппарата СБУ времен Януковича, отвечал за весь документооборот, включая операции по подавлению Майдана. Калюжняк также даст показания, но пока речь о его отстранении от должности не идет, может отделаться строгим выговором", – написал Бутусов.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в пятницу, 16 августа, из аэропорта "Борисполь" во время экстрадиции в Израиль исчез наркобарон Амос Дов Сильвер.
Как сообщалось, в марте текущего года в Киеве был задержан гражданин США и Государства Израиль, разыскиваемый за организацию мощного международного наркокартеля. Израильские правоохранители прислали запрос в прокуратуру Киева с просьбой выдать этого злоумышленника. Гражданин с двойным гражданством разыскивается компетентными органами Израиля по обвинению в управлении мощной преступной организацией, которая наладила массовый сбыт наркотических веществ с использованием популярных мессенджеров и социальных сетей, вовлечении несовершеннолетних к использованию опасных наркотиков и участия в других преступлениях, совершенных преступной организацией.
Так шо можна і пару років пошити рукавиці на зоні...
Ведь это всё не за "просто так".
Зебилы, мобилизуйтесь! Вас - 73 процента из 50%, пришедших на участки! Мобилизуйтесь и найдите подлеца! Иначе петя...петей...петю...барыге..мурудору...
Могу ошибаться...я ведь в трусковце не учился и не обладаю тем массивом знаний...
«На Верховной Раде жизнь не останавливается. Друзья, я и без депутатского мандата не дам им спокойно жить. Я успокоюсь только тогда, когда эта проклятая система будет уничтожена, а все эти продажные судьи, прокуроры, сбушники и т.д. будут сидеть в тюрьме. То, что они сейчас сделали - это маленькая подножка, от которой я не упал. Я всегда уверенно стою на ногах, потому что ноги у меня сильные», - написал Парасюк.
Он добавил, что экс-президент Украины Петр Порошенко, и все те, кто был перед ним, «будут отвечать за то, что уничтожали наше государство».
Ну, це я серіалів надивився, якщо що ...
Утром в пятницу, 16 августа, полиция Израиля объявила, что минувшей ночью израильтянин Амос Дов Сильвер после решения украинского суда отклонить апелляцию и депортировать его в Израиль скрылся, ведутся его розыски.
В сообщении пресс-службы полиции сказано, что израильские и украинские правоохранительные органы взаимодействуют с целью скорейшего задержания Сильвера.
Каким образом Сильвер сумел сбежать из-под стражи, пока неясно. Ни полиция Израиля, ни полиция Украины комментариев по этому поводу не дает.
Супруга Сильвера, Гали, говорит, что беседовала по телефону с мужем в последний раз около 8 вечера 15 августа. Она заявляет, что очень обеспокоена сообщением о том, что ее муж скрылся от правоохранительных органов, и не верит в то, что это действительно правда.
Амос Дов Сильвер был арестован на территории Украины 12 марта по требованию израильской полиции. Известно, что сеть TeleGrass, через которую велась торговля наркотиками в Израиле и других странах, была основана им в 2017 году. По данным израильской полиции, с помощью сети TeleGrass были проданы десятки тонн наркотиков, включая марихуану, кокаин, экстази, MDMA. Оборот составлял сотни миллионов шекелей.