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Все про:Борисполь (587) Израиль (953) побег (278) СБУ (13731) экстрадиция (426) Бутусов Юрий (1805)

 Начальник Главного управления СБУ по борьбе с наркотиками Михайлецкий может получить срок из-за побега наркобарона Сильвера, - Бутусов

Общее руководство операцией по задержанию и экстрадиции Амоса Сильвера осуществлял генерал-лейтенант Анатолий Калюжняк, отвечавший во времена Януковича за документооборот, в том числе и по подавлению Майдана.

За проведение экстрадиции в Израиль наркобарона Амоса Дов Сильвера непосредственно отвечал начальник 3-го управления (по борьбе с наркотиками) Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ Орест Михайлецкий. Об этом пишет в статье главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Михайлецкий в СБУ считался человеком, близким к Василию Писному, но после смены власти его оставили на занимаемой должности. Сейчас Михайлецкого трясет внутренняя безопасность со всеми другими причастными – открыто уголовное дело, и он – главный претендент на реальный тюремный срок", – сообщил Бутусов.

По данным журналиста, показания дают 8 офицеров СБУ. Все они будут привлечены к различным видам ответственности.

Читайте на Цензор.НЕТ: Главарь крупнейшего израильского наркокартеля сбежал во время экстрадиции в аэропорту "Борисполь", - прокуратура

Общее руководство операцией по задержанию и экстрадиции Амоса Сильвера осуществлял заместитель главы управления "К" генерал-лейтенант Анатолий Калюжняк.

"Калюжняк – кадровый сотрудник "К", известный тем, что был руководителем аппарата СБУ времен Януковича, отвечал за весь документооборот, включая операции по подавлению Майдана. Калюжняк также даст показания, но пока речь о его отстранении от должности не идет, может отделаться строгим выговором", – написал Бутусов.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в пятницу, 16 августа, из аэропорта "Борисполь" во время экстрадиции в Израиль исчез наркобарон Амос Дов Сильвер.

Как сообщалось, в марте текущего года в Киеве был задержан гражданин США и Государства Израиль, разыскиваемый за организацию мощного международного наркокартеля. Израильские правоохранители прислали запрос в прокуратуру Киева с просьбой выдать этого злоумышленника. Гражданин с двойным гражданством разыскивается компетентными органами Израиля по обвинению в управлении мощной преступной организацией, которая наладила массовый сбыт наркотических веществ с использованием популярных мессенджеров и социальных сетей, вовлечении несовершеннолетних к использованию опасных наркотиков и участия в других преступлениях, совершенных преступной организацией.

Источник: https://censor.net.ua/n3143324
 
 
 Топ комментарии
 
Як за Саакашвілі ті движухи були то над тим Борисполем постійно гелiкоптери кружляли, спецназ сидів на периметрах (але бо ж злочинець номер 1 свiтового значення)а тут курва то таке ..воно попустить (смачно виматюкався)::
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Та хлопці вже забезпечили свої сім'ї і рідних на десятки років.
Так шо можна і пару років пошити рукавиці на зоні...
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Всем сотрудникам СБУ, получившим бабки от наркобарона и самому наркобарону. Больше некому.
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Ну, что вы прямо.. там же написано 3ка, от 6ки бы не ушел
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Потрібно всіх хто проїпав наркобарона просто взяти і розстріляти. Скільки можна цацкатись з дебілами?
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Штука в том что БАРОНЫ НЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ ИЗ НИОТКУДА и не исчезают просто так или это Мойша был еще и связан с ФСБ или Моссадом..тогда понятно почему он в Борисполе испарился..а зачем было в Борисполе у нас что нет военных аэродромов под Киевом..мешок на голову и повезли точку назначения знают 1 человек в Израиле, он ее передаст в последний момент командиру самолета за 15 минут до выхода на посадку.. и человек в Украине и все.. а тут наверноге оркестр туш ковровая дорожка и транспаранты.. кому надо... бегите....
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Теж версія. Але репутаційні втрати працівників СБУ теж чогось вартують.
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Может.а пока получил лавэхи пару килограмм
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А куди дивився лейтенант що у нього такі підлеглі?
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Та хлопці вже забезпечили свої сім'ї і рідних на десятки років.
Так шо можна і пару років пошити рукавиці на зоні...
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Всем сотрудникам СБУ, получившим бабки от наркобарона и самому наркобарону. Больше некому.
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Какая-то дебильная логика у Бутусова. Чел отвечал при Януковиче за документооборот, а Порошенко с Грицаком подтянули его на серьезную работу. А он отпустил наркобарона. Но виноват все-равно Янукович.
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Як за Саакашвілі ті движухи були то над тим Борисполем постійно гелiкоптери кружляли, спецназ сидів на периметрах (але бо ж злочинець номер 1 свiтового значення)а тут курва то таке ..воно попустить (смачно виматюкався)::
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Деньги его отмажут.
Ведь это всё не за "просто так".
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Я вот тоже думаю, как мог петя упустить наркобарона...не стыдно пете??? ну был же он у пети в руках же, пля...ну как???! В голове моей не помещается...уверен, петя его нарочно отпустил, чтобы разбогатеть в 85 раз... вовка ж зеленский сделал всё в своих силах... он даже лейтенанта командовать назначил, а генералы, ****, не слушают его и своевольничают по указке пети...
Зебилы, мобилизуйтесь! Вас - 73 процента из 50%, пришедших на участки! Мобилизуйтесь и найдите подлеца! Иначе петя...петей...петю...барыге..мурудору...
Могу ошибаться...я ведь в трусковце не учился и не обладаю тем массивом знаний...
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Ти один з конвоїрів і він з тобою наркотою розрахувався??
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Как раз об этом ничего в статье нет. Бутусов не дурак.
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Секунда побега - миллион баксов....сейчас это фишечка новой власти))
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Та нікуда він не зникав.Теж мені Дарт Вейдер.Классична схема: "Подивиться 30 секунд наліво, та будете забезпечені на все життя..."
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выговор условный а деньги реальные делайте выводы господа))))))))))
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Вангую,никакого срока не будет,даже со службы не выгонят,переведуд по тихому в другой отдел,благо в этой клоаке под названием СБУ, штат раздут до безобразия.
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В стране Бени и ЗЕли и не такое возможно!
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Начальник Главного управления СБУ по борьбе с наркотиками Михалецкий может получить срок из-за побега наркобарона Сильвера, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1529Начальник Главного управления СБУ по борьбе с наркотиками Михалецкий может получить срок из-за побега наркобарона Сильвера, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1529Весь мир офигивает от продажности, алчности и жадности власти в Украине, в частности СБУшников, отпустивших наркобарона Сильвера за деньги.


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А мені подобається цей чел ! Так ткнути мордою в гівно сбушників продажніх - це просо 80й левел!
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сбушникам-міліонерам він теж подобається )
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зелесосы, прмниться мне ваш кумир зелик обещал демелитаризировать сбу и сделать всех цивильными, ну так и где? опять какие то генерал лейтенанты, полковники, майоры.... толку то в этом что? одного еврея всей толпой генеральской устеречь не могли.... вы там или все пьяные прямо с утра или забашляли вам панове офицеры и неслабо....гнать вас всех надо... какие там шпионы? вы одного еврея прогавили.... блин слов нет!!!!
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Какой у петиков понос! А статью почитать не пробовали?
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вот именно статья про старые обещания зелика мне и напомнила.... а что не так, что тебя так возбудило? каких то петиков приплел.... я так за гриценко голосовал и буду всегда голосовать! а ты видать фантаст 73%... ну что тебе сказать зеленый, пока что ваш кумир доя Украины ничего не сделал! а ведь скоро 100 дней при владе - вдумайся - это 3 месяца и 10 дней... балабол твой зелик!
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Сделают выговоры переведут на другую должность , а спустя годы у чела появиться Ренж Ровер , дом и бизнес .Как Михо таскали ,то 100 человек и с пакетом на голове , а тут ..?
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а тут , сняли наручники и сказали - беги - и отошли !
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помнишь старую рекламу про сок - дочечка хватит пить сок ты лопнешь! папа, а ты налей и отойди! подожди им еще за успех всем генерал-полковников поприсваивают! готовься - отмазка будет следующая - так надо было это была специальная операция сбу которая прошла с офигительным успехом!!!
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Бутусов Вы верите в свое высказывание получит срок условно может быть а вот сколько лимонов он уже получил от наркоборона это факт
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Может получить, а может нет. Оно правосудие такое непостоянное.
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алекс , не смешите мои тапки - когда касаеться великого лаве праводие сверхпостоянно и очень даже решительно!!!! примеров ты сам до фига знаешь.... остальное тебе эдик ставицкий вадик табачник и леня чернрвецкий расскажут сидя в кафешке на набережной города Хайфа. или у рабиновича поспрашай- он два раза за кидалово в харьковской крытке чалился!
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Патриота загнобили. Но ничего он всем еще покажет.

«На Верховной Раде жизнь не останавливается. Друзья, я и без депутатского мандата не дам им спокойно жить. Я успокоюсь только тогда, когда эта проклятая система будет уничтожена, а все эти продажные судьи, прокуроры, сбушники и т.д. будут сидеть в тюрьме. То, что они сейчас сделали - это маленькая подножка, от которой я не упал. Я всегда уверенно стою на ногах, потому что ноги у меня сильные», - написал Парасюк.

Он добавил, что экс-президент Украины Петр Порошенко, и все те, кто был перед ним, «будут отвечать за то, что уничтожали наше государство».
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На очереди новые беглецы. Ждем список фамилий, званий и должностей.
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А может и на Луну полететь. Вот только не полетит, - и не сядет. Система своих не сдает, даже такая гнилая.
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по ходу в СБУ підпільних міліонерів вистачає
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За такой косяк, вообще то в отставку должен подавать лейтенант Баканов! Скандал то международный... Начальник Головного управління СБУ у боротьбі з наркотиками Михайлецький може дістати строк через втечу наркобарона Сільвера, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9381
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Да відпустили його, щоб подивитися куди побіжить. Ще й "жучка" поставили...
Ну, це я серіалів надивився, якщо що ... Начальник Головного управління СБУ у боротьбі з наркотиками Михайлецький може дістати строк через втечу наркобарона Сільвера, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7891
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Основатель TeleGrass скрылся после решения украинского суда депортировать его в Израиль


Начальник Головного управління СБУ у боротьбі з наркотиками Михайлецький може дістати строк через втечу наркобарона Сільвера, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6890 Начальник Головного управління СБУ у боротьбі з наркотиками Михайлецький може дістати строк через втечу наркобарона Сільвера, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6890

Начальник Головного управління СБУ у боротьбі з наркотиками Михайлецький може дістати строк через втечу наркобарона Сільвера, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6890

Утром в пятницу, 16 августа, полиция Израиля объявила, что минувшей ночью израильтянин Амос Дов Сильвер после решения украинского суда отклонить апелляцию и депортировать его в Израиль скрылся, ведутся его розыски.
В сообщении пресс-службы полиции сказано, что израильские и украинские правоохранительные органы взаимодействуют с целью скорейшего задержания Сильвера.
Каким образом Сильвер сумел сбежать из-под стражи, пока неясно. Ни полиция Израиля, ни полиция Украины комментариев по этому поводу не дает.
Супруга Сильвера, Гали, говорит, что беседовала по телефону с мужем в последний раз около 8 вечера 15 августа. Она заявляет, что очень обеспокоена сообщением о том, что ее муж скрылся от правоохранительных органов, и не верит в то, что это действительно правда.
Амос Дов Сильвер был арестован на территории Украины 12 марта по требованию израильской полиции. Известно, что сеть TeleGrass, через которую велась торговля наркотиками в Израиле и других странах, была основана им в 2017 году. По данным израильской полиции, с помощью сети TeleGrass были проданы десятки тонн наркотиков, включая марихуану, кокаин, экстази, MDMA. Оборот составлял сотни миллионов шекелей.
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Лимон зеленых и вас в упор не видят, а за два и спрячут.
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Загальне керівництво операцією здійснював генерал-лейтенант Анатолій Калюжняк, який відповідав за часів Януковича за документообіг, зокрема і з придушення Майдану.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3143324 - чому ж цей кадр так і не був звільнений за всі 5 років правління Офшоренка ?
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