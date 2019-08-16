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Все про:Борисполь (587) Израиль (953) побег (278) СБУ (13731) экстрадиция (426) Бутусов Юрий (1805)

 Начальник Главного управления СБУ по борьбе с наркотиками Михалецкий может получить срок из-за побега наркобарона Сильвера, - Бутусов

Общее руководство операцией по задержанию и экстрадиции Амоса Сильвера осуществлял генерал-лейтенант Анатолий Калюжняк, отвечавший во времена Януковича за документооборот, в том числе и по подавлению Майдана.

За проведение экстрадиции в Израиль наркобарона Амоса Дов Сильвера непосредственно отвечал начальник 3-го управления (по борьбе с наркотиками) Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ Орест Михайлецкий. Об этом пишет в статье главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Михайлецкий в СБУ считался человеком, близким к Василию Писному, но после смены власти его оставили на занимаемой должности. Сейчас Михайлецкого трясет внутренняя безопасность со всеми другими причастными – открыто уголовное дело, и он – главный претендент на реальный тюремный срок", – сообщил Бутусов.

По данным журналиста, показания дают 8 офицеров СБУ. Все они будут привлечены к различным видам ответственности.

Читайте на Цензор.НЕТ: Главарь крупнейшего израильского наркокартеля сбежал во время экстрадиции в аэропорту "Борисполь", - прокуратура

Общее руководство операцией по задержанию и экстрадиции Амоса Сильвера осуществлял заместитель главы управления "К" генерал-лейтенант Анатолий Калюжняк.

"Калюжняк – кадровый сотрудник "К", известный тем, что был руководителем аппарата СБУ времен Януковича, отвечал за весь документооборот, включая операции по подавлению Майдана. Калюжняк также даст показания, но пока речь о его отстранении от должности не идет, может отделаться строгим выговором", – написал Бутусов.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в пятницу, 16 августа, из аэропорта "Борисполь" во время экстрадиции в Израиль исчез наркобарон Амос Дов Сильвер.

Как сообщалось, в марте текущего года в Киеве был задержан гражданин США и Государства Израиль, разыскиваемый за организацию мощного международного наркокартеля. Израильские правоохранители прислали запрос в прокуратуру Киева с просьбой выдать этого злоумышленника. Гражданин с двойным гражданством разыскивается компетентными органами Израиля по обвинению в управлении мощной преступной организацией, которая наладила массовый сбыт наркотических веществ с использованием популярных мессенджеров и социальных сетей, вовлечении несовершеннолетних к использованию опасных наркотиков и участия в других преступлениях, совершенных преступной организацией.

Источник: https://censor.net.ua/n3143324
 
 
 Топ комментарии
 
Та хлопці вже забезпечили свої сім'ї і рідних на десятки років.
Так шо можна і пару років пошити рукавиці на зоні...
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Всем сотрудникам СБУ, получившим бабки от наркобарона и самому наркобарону. Больше некому.
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Деньги его отмажут.
Ведь это всё не за "просто так".
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Ну, что вы прямо.. там же написано 3ка, от 6ки бы не ушел
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Штука в том что БАРОНЫ НЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ ИЗ НИОТКУДА и не исчезают просто так или это Мойша был еще и связан с ФСБ или Моссадом..тогда понятно почему он в Борисполе испарился..а зачем было в Борисполе у нас что нет военных аэродромов под Киевом..мешок на голову и повезли точку назначения знают 1 человек в Израиле, он ее передаст в последний момент командиру самолета за 15 минут до выхода на посадку.. и человек в Украине и все.. а тут наверноге оркестр туш ковровая дорожка и транспаранты.. кому надо... бегите....
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Может.а пока получил лавэхи пару килограмм
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А куди дивився лейтенант що у нього такі підлеглі?
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Та хлопці вже забезпечили свої сім'ї і рідних на десятки років.
Так шо можна і пару років пошити рукавиці на зоні...
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Всем сотрудникам СБУ, получившим бабки от наркобарона и самому наркобарону. Больше некому.
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Какая-то дебильная логика у Бутусова. Чел отвечал при Януковиче за документооборот, а Порошенко с Грицаком подтянули его на серьезную работу. А он отпустил наркобарона. Но виноват все-равно Янукович.
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Як за Саакашвілі ті движухи були то над тим Борисполем постійно гелiкоптери кружляли, спецназ сидів на периметрах (але бо ж злочинець номер 1 свiтового значення)а тут курва то таке ..воно попустить (смачно виматюкався)::
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Деньги его отмажут.
Ведь это всё не за "просто так".
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Бутусов как всегда пытается отмыть Порошенко.
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Секунда побега - миллион баксов....сейчас это фишечка новой власти))
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выговор условный а деньги реальные делайте выводы господа))))))))))
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Вангую,никакого срока не будет,даже со службы не выгонят,переведуд по тихому в другой отдел,благо в этой клоаке под названием СБУ, штат раздут до безобразия.
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В стране Бени и ЗЕли и не такое возможно!
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Начальник Главного управления СБУ по борьбе с наркотиками Михалецкий может получить срок из-за побега наркобарона Сильвера, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1529Начальник Главного управления СБУ по борьбе с наркотиками Михалецкий может получить срок из-за побега наркобарона Сильвера, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1529Весь мир офигивает от продажности, алчности и жадности власти в Украине, в частности СБУшников, отпустивших наркобарона Сильвера за деньги.


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зелесосы, прмниться мне ваш кумир зелик обещал демелитаризировать сбу и сделать всех цивильными, ну так и где? опять какие то генерал лейтенанты, полковники, майоры.... толку то в этом что? одного еврея всей толпой генеральской устеречь не могли.... вы там или все пьяные прямо с утра или забашляли вам панове офицеры и неслабо....гнать вас всех надо... какие там шпионы? вы одного еврея прогавили.... блин слов нет!!!!
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Сделают выговоры переведут на другую должность , а спустя годы у чела появиться Ренж Ровер , дом и бизнес .Как Михо таскали ,то 100 человек и с пакетом на голове , а тут ..?
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Бутусов Вы верите в свое высказывание получит срок условно может быть а вот сколько лимонов он уже получил от наркоборона это факт
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Может получить, а может нет. Оно правосудие такое непостоянное.
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