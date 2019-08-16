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Все про:Камерун (14) МИД (5103) пираты (516)

 МИД подтвердил захват в плен одного украинского моряка пиратами возле Камеруна

У берегов Африки в пиратский плен попал гражданин Украины. Такую информацию подтвердил спикер Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

Как передает Цензор.НЕТ, такую информацию он озвучил агентству "Интерфакс-Украина"

По словам Кирилича, консульская служба вместе с заинтересованными субъектами работает над вопросом освобождения украинского моряка.

По данным иностранных средств массовой информации, у берегов Камеруна пираты захватили в плен моряков из Украины и Китая. Предполагается, что судна атаковали нигерийские пираты. Камерунские силы безопасности сейчас ведут поиски моряков.

Как пишет France24, пираты атаковали торговые судна, были похищены девять китайцев и восемь украинцев. В Международном морском бюро заявили, что 17 моряков были захвачены с двух судов. 

Одно судно ходило под флагом Антигуа и Барбуды, другое – под флагом Либерии, с греческим владельцем.

Источник: https://censor.net.ua/n3143322
 
 
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ЗЕбоба пока картины с шаурмой развешивает, ему некогда занимаца . Да и вообще какие захваты у ЗЕбобы перемирие..
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Рошеновский мародёр лично направил в лапы к пуйлу украинских военных моряков и кинул их, выполнив задание пуйла
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Они не сами контракт подписывали? Их заставил Зеленский? Ты бредишь.
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