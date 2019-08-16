 С начала суток 16 августа враг 5 раз нарушил перемирие. Потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил:
трижды неподалеку Лебединского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
дважды вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелов противника не зафиксировано".
По ходу ЗЕбилы выставили ***** наших солдат как мишени...
Забрали с передка даже гранотометы с минометами...
Воин Константин Гаврик погиб вследствие обстрела наемников РФ в ночь на 15 августа на Донбассе, - соцсети. ФОТО
Украинский воин Алексей Попко погиб в зоне ООС в ночь на 15 августа. ФОТО
20-летний украинский воин Александр Колбун погиб в зоне ООС в ночь на 15 августа. ФОТО
Воин 72-й ОМБр Василий Евстегнеев погиб в ночь на 15 августа в районе Золотого
А дальше - НЕТ НИКАКОГО ПЕРЕМИРИЯ!
"Впродовж 16 серпня ворог обстрілював українські позиції з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї - Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.
Всі 5 обстрілів противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД": тричі неподалік Лебединського з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; двічі поблизу Водяного з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Про втрати не повідомляється". - https://espreso.tv/news/2019/08/16/16_serpnya_na_fronti_boyovyky_5_raziv_vidkryvaly_vogon_po_zsu
Як то кажуть - відчуйте різницю.... "втрат нема" і "Про втрати не повідомляється."
такий сумнів і сум і зневіра...
а хлопчикам нашим - справжньої тиші і косоокого супротивника...
(де ж ти заблукала "третя сила"???)
-А несколько убитых солдат?
-А это не потери, это инцидент