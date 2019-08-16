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 Фоторепортаж
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 Воины 54-й ОМБр вернулись из района проведения ООС. ФОТОрепортаж

Из зоны проведения операции Объединенных сил в место постоянной дислокации вернулись воины 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Inform.

Воины 54-й ОМБр вернулись из района проведения ООС 01

С декабря 2018 года бойцы 54-й ОМБр противостояли российским оккупантами на Луганщине.

Воины 54-й ОМБр вернулись из района проведения ООС 02

Воины 54-й ОМБр вернулись из района проведения ООС 03
Воины 54-й ОМБр вернулись из района проведения ООС 04

Минутой молчания присутствующие почтили память воинов, погибших в разные годы. "Мы успешно завершили восьмимесячный марафон, но, к сожалению, не все с Донбасса вернулись живыми. Так, 12 наших друзей положили жизнь на алтарь мира в нашем государстве. Знайте, враг за это дорого заплатил и еще заплатит, пока не покинет украинскую землю" , - заявил комбриг Алексей Майстренко.

Смотрите: Бойцы батальона "Донбасс-Украина" вернулись из зоны ООС в место постоянной дислокации на Харьковщине. ФОТОрепортаж

Воины 54-й ОМБр вернулись из района проведения ООС 05

Десятки лучших воинов поощрены государственными наградами, ведомственными наградами и почетными грамотами от представителей местных органов самоуправления Харьковщины и Донетчины. Орден Богдана Хмельницкого III степени получил командир танкового батальона Анатолий Самброс.

Воины 54-й ОМБр вернулись из района проведения ООС 06

Также смотрите: С воином 54-й ОМБр Владиславом Бережным, погибшим на Донбассе, простились в Попасной. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3143318
 
   
 Топ комментарии
 
Здрав'я вам, хлопи та діви. Хай вам щастить!
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З поверненням..........🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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Здрав'я вам, хлопи та діви. Хай вам щастить!
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ну да накручивает самолет там над крымом Ту-214 с российской эмблемой на самолете
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да-да, ихтамнет Воїни 54-ї ОМБр повернулися з району проведення ООС - Цензор.НЕТ 5392 оно до сих пор кружит, ***** твое
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Не всі повернулись...
Вічна пам'ять загиблим..
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***
Спасибі тобі, друже, що живий,
За те спасибі, що вернувся з бою,
Де не один полеглий із героїв…
Життям усе ж іскриться погляд твій…

Спасибі тобі, друже, що зумів
Все ж бути там - пройшов же ти чимало…
Хоч тут тебе нам так не вистачало,
Ясних думок і усмішок, і слів…

Спасибі тобі, друже, що зберіг
Любов у серці до свойого краю
Попри всі чвари… та я точно знаю,
Що ти по-іншому б не йшов - не зміг!

Любава Казмірчук.
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Отдохнут. Спокойнее было бы слышать тоже самое о уплоченцах. О том, что они вернулись в россиюшку. Но ведь ещё нет. А наши уже да. Что с там с восточным фронтом?
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