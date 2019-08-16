 Воины 54-й ОМБр вернулись из района проведения ООС. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Inform.

С декабря 2018 года бойцы 54-й ОМБр противостояли российским оккупантами на Луганщине.





Минутой молчания присутствующие почтили память воинов, погибших в разные годы. "Мы успешно завершили восьмимесячный марафон, но, к сожалению, не все с Донбасса вернулись живыми. Так, 12 наших друзей положили жизнь на алтарь мира в нашем государстве. Знайте, враг за это дорого заплатил и еще заплатит, пока не покинет украинскую землю" , - заявил комбриг Алексей Майстренко.

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Десятки лучших воинов поощрены государственными наградами, ведомственными наградами и почетными грамотами от представителей местных органов самоуправления Харьковщины и Донетчины. Орден Богдана Хмельницкого III степени получил командир танкового батальона Анатолий Самброс.

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