 Воины 54-й ОМБр вернулись из района проведения ООС. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Inform.
С декабря 2018 года бойцы 54-й ОМБр противостояли российским оккупантами на Луганщине.
Минутой молчания присутствующие почтили память воинов, погибших в разные годы. "Мы успешно завершили восьмимесячный марафон, но, к сожалению, не все с Донбасса вернулись живыми. Так, 12 наших друзей положили жизнь на алтарь мира в нашем государстве. Знайте, враг за это дорого заплатил и еще заплатит, пока не покинет украинскую землю" , - заявил комбриг Алексей Майстренко.
Десятки лучших воинов поощрены государственными наградами, ведомственными наградами и почетными грамотами от представителей местных органов самоуправления Харьковщины и Донетчины. Орден Богдана Хмельницкого III степени получил командир танкового батальона Анатолий Самброс.
Вічна пам'ять загиблим..
Спасибі тобі, друже, що живий,
За те спасибі, що вернувся з бою,
Де не один полеглий із героїв…
Життям усе ж іскриться погляд твій…
Спасибі тобі, друже, що зумів
Все ж бути там - пройшов же ти чимало…
Хоч тут тебе нам так не вистачало,
Ясних думок і усмішок, і слів…
Спасибі тобі, друже, що зберіг
Любов у серці до свойого краю
Попри всі чвари… та я точно знаю,
Що ти по-іншому б не йшов - не зміг!
Любава Казмірчук.