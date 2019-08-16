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 Политика Украины
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Все про:ассоциация (924) Зеленский (2488) Кличко (2705) мэр (1354)

 Кличко, как глава ассоциации городов, заявил о том, что офис президента блокирует выделение городам 10 млрд грн

Председатель Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко обратился к Президенту Украины и премьер-министру не лишать города средств, предусмотренных в Госбюджете Украины на 2019 на программы социально-экономического развития общин.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Кличко.

"Ассоциация городов Украины выражает обеспокоенность и убедительно просит вас вмешаться в ситуацию относительно блокирования Офисом Президента Украины направления из Государственного бюджета местным бюджетам средств, определенных в распоряжениях Кабинета Министров Украины, - говорится в письме Кличко Президенту Украины. - Эти средства - 10 млрд грн - предусмотрены в госбюджете на 2019, и общества ожидают их получения. Промедление с направлением финансирования на места крайне негативно скажется на реализации проектов в общинах. И из-за таких задержек территориальные общины могут не успеть освоить средства до конца текущего бюджетного года ", - подчеркнул председатель АГУ.

Кличко подчеркнул, что средства, о которых идет речь, крайне необходимы территориальным общинам для реализации и завершения важных для городов проектов. В частности, строительства и ремонта школ и детсадов, ремонта и благоустройства улиц, обустройство медицинских амбулаторий, инклюзивных центров и классов.

"Это - небольшие по объему финансирования, но очень социально важные проекты, воплощение которых влияет на качество жизни жителей городов, поселков и сел, объединенных территориальных общин. Ассоциация городов Украины просит вас защитить их интересы", - отметил Виталий Кличко.

Такое же письмо председатель АГУ направил премьер-министру Украины.

В комментарии журналистам Кличко подчеркнул, что не может Офис Президента лишать города средств, предусмотренных госбюджетом. Особенно перед началом нового учебного года. Когда на местах рассчитывали на финансирование, чтобы закончить ремонты в школах и детских садах.

"О какой децентрализации и самоуправлении можно говорить? Если города делают бесправными - сначала забирая средства в Государственный бюджет, обещая профинансировать программы социально-экономического развития, а затем делают все, чтобы эти деньги не направлять на места? Причем решают в Офисе Президента", - отметил председатель Ассоциации городов Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отставку Кличко рассмотрит новый Кабмин, - Офис президента

Источник: https://censor.net.ua/n3143317
 
   
 Топ комментарии
 
Председатель Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко обратился к Президенту Украины и премьер-министру не лишать города средств, предусмотренных в Госбюджете Украины на 2019 на программы социально-экономического развития общин.

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Напоследок захотелось попилить бюджетный средства?

А известно ли Кличко, шо его однопартеец по провластной калолиции Гройцман, провел децентрализацию?

И по его словам, теперь в местных бюджетах денег на все программы хватает.
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Пацанам дембельских распилить не дают? Кличко, як голова асоціації міст, заявив про те, що офіс президента блокує виділення містам 10 млрд грн - Цензор.НЕТ 6960
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И свиноботам псиный гипофиз пришить.
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Ни за какой титул столько бабла не получить!
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офис президента об етом знает? - там двоешники, шо не курсах...
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Офис Президента в лице Богдана требовал приостановки выплат регионам. Я, правда, не совсем понимаю кто такой этот Богдан. Но идея понятна. Создать недовольство в регионах и пропихнуть на главные роли выпускников Трускавца☹️
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а нихто не понимает хто етот богдан, ленка може тока...
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города: паркове містечко, коморт таун и т.п.
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не дадуть на пенсію заробити на прощання )))
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Есть в жизни полоса белая и чёрная , а бывает ещё и зелёная .
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Вот это облом, не дали попилить бабло, негодяи.
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Председатель Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко обратился к Президенту Украины и премьер-министру не лишать города средств, предусмотренных в Госбюджете Украины на 2019 на программы социально-экономического развития общин.

===============================================================

Напоследок захотелось попилить бюджетный средства?

А известно ли Кличко, шо его однопартеец по провластной калолиции Гройцман, провел децентрализацию?

И по его словам, теперь в местных бюджетах денег на все программы хватает.
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Кличко проснулся от летаргического сна. Видно крепко его взяли за задницу.
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А известно ли тебе , что эти деньги заложены в бюджет , а бюджет прынят ещё в прошлом году , и личного Богдан потребовал у КМ не выделять эти деньги городам? Эта новость с утра появилась. Так что не ясно , кто ещё попилит это бабло, мне задаётся новоиспеченный божки уже потерают ручки , или для своего пиара , мол видное, мы такие классные уже и бабла вам выделяем , а пипл схавае , нахрена разбираться.
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А на Цензорі писали що Гройсман відмовив Богдану у затримці оплати громадам в Україні. А ось воно як виходить☹️
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Виталий , если блокирует , то может идёт какое-то расследование . ? Подумай ... . Кличко, як голова асоціації міст, заявив про те, що офіс президента блокує виділення містам 10 млрд грн - Цензор.НЕТ 8870 Кличко, як голова асоціації міст, заявив про те, що офіс президента блокує виділення містам 10 млрд грн - Цензор.НЕТ 2758
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Достойно чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе . ))
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никакое расследование не может блокировать финансирование городов. Это примерно, как заблокировать выплаты пенсий, пока идет расследование в Минсоцполитике, или зарплаты военным, пока тоже самое в Минобороне и т.д. Расследование может быть только по конкретному факту нарушения, можно вообще заблокировать финансовые операции по всей стране, потому, что кто то шо то подозревает в чем то премьер министра.
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Пацанам дембельских распилить не дают? Кличко, як голова асоціації міст, заявив про те, що офіс президента блокує виділення містам 10 млрд грн - Цензор.НЕТ 6960
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Погодь Виталя , погодь.. А то вон Гримчак тоже решил напоследок прибарахлиться, и опа на.. не проканало.. Вот такая вот промашка вышла. Ну а если серьезно. Кто это придя во власть будет предыдущей ( уж извини) бабки раздавать в приступе зашкаливающей щедрости. Не припомню я такого вот парадокса. Так что осваивай велосипед, гитару, пение, строительство стеклянных мостов ( на даче), риторику, умение собраться с мыслями, ну или слетай к Фирташу в Австрию или опять к Джулиани, ты же у него "свет в темноте",( свечка что ли.)
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І знаходяться уроди, які цйе беспрєдєл підтримують. Як Україна перетворилась на ніщо так швидко?
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Бандиты из шайки Зебила начали "пилить" Украину и бюджет страны... а Беня хочет схавать Днепр. Шо? Криворожские бандюки побратались с донецкими(ахметов) для уничтожения Украины? В Ростов захотелось?
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"Председатель Ассоциации городов Украины" - вот кого им нужно сменить, а не мэра Киева...
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Прийшли новиє ліца і почали дерибанити що на очі потрапить.
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Не пам'ятаю такого натужного репетування прихильників петі, коли з бюджету воюючої України відкрито забирали в псевдоблагодійні фонди петі і марини 1,7 лярдів гривень..
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Можем не успеть раздерибанить!
"О какой децентрализации и самоуправлении можно говорить?"

Да о простой! Твоё, что наср...насобирал! Каким краем к децентрализации субвенции из госбюджета!?
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Петики, вы что, новости не читаете? Грося же сказал, что выдаст деньги попилить.
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Похоже на днях Клячко будет чистить свой кулак и случайно самоубъётся.
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киевляне - я бы Виталика переизбрал.
дальше сами....
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Боже кем он уже не был. Ну ладно известен как боксер. А дальше "шо" доктор каких то наук, ну почти "проФФессор", вождь партии "Удар еще удар", несостоявшийся "рЭволюционЭр", потом такой же "кандидат в президенты " ( слава Богу пронесло с этим, спасибо Фирташу, Левочкину и Порошенко) потом слил партию стал временным поверенным по совместительству "зицпредседателем" в блоке ПП. Оседлал мэрскую должность, и тут его понесло Велосипеды, падения, песни, гитара ( карьера Лени космоса покоя не давали), неумение выговаривать слова и удерживать мысль, незнание гос. языка ( кроме заученных фраз), стеклянный мостостроитель. Так он еще и глава ассоциаций городов, еперный театр. Но главное что он , как сказал ( наверное в шутку) Джулиани " свет в темноте Украины" ( почти как Киса Воробьянинов в представлении Остапом Бендером)
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