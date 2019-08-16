 Украинцы вошли в топ-5 проживающих в Германии иностранцев, имеющих высшее образование

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
В рейтинге Института немецкой экономики (IW), опубликованном в четверг, 15 августа, исследователи учли как тех, кто получил образование у себя на родине и затем переехал в Германию, так и тех, кто закончил вуз уже непосредственно в Германии.
Первое же место по количеству выпускников университетов и других высших учебных заведений, которые сейчас живут в Германии, на 2017 год заняла Польша - количество высококвалифицированных специалистов с высшим образованием из этой страны на рынке Германии составила 235 тыс. человек. На втором месте Россия - (225 000), на третьем - Румыния (118 000). На четвертом месте оказался Казахстан (105 000).
В первую десятку также вошли Китай (82 000), Сирия (78 000), Турция (69 000), Франция (60 000) и Италия (58000). После них - Индия (54 000) и США (53 000). Согласно исследованию, в общем 906 тыс. (39%) выпускников вузов, которые живут в Германии, родом из стран ЕС.
Всего в Германии за последние годы резко увеличилось количество уроженцев других стран с высшим образованием. В абсолютных показателях количество людей с высшим образованием из других государств, проживающих в ФРГ, с 2007 по 2017 год выросло вдвое - с 1,16 до 2,32 млн.
если петя первый,сцарь московии платил дань крымскому хану,то турки с переменным успехом бодались за европпу...
не увидели турки вовремя этого таракана под названием расея и не раздавили,за это им минус.
Не ображай Лалку з Жданова. Вона таким не займаэться
Це за її словами...
Шок в іншому6 як їх цьому навчили? 3/4 кацапів взагалі не знають що таке вбиральня, а 3/4 решти не розуміють навіщо її мити. Хіба що раз на рік викликати "золотаря" з бочкою.
"Так и сдохнешь на подхвате, не дождешься черпака!"
Справа в тому що "черпала" іноді витягав цінні речі, траплялися і пістолети. І ділитися з молодшим було необов'язково.
Не народа, а населення. І 13 млн - далеко не більшість. Тож запасаймося попкорном і уважно дивимося Animal Planet.
А під попкорн будемо спостерігати мавп'ячі ігри, з фокусуванням інтересу до поведінки низових мавп.
я здивована
зараз в нас не вистачає робочих спеціальностей.
зарплати високі, але робочих рук нема, самі білі краватки.
але йому можна.
то мене на РФ допитували, кого я мала на увазі, мені і обманювати не хотілось... бан отримала за образи.
вам також треба було запитати в нього, про якого конкретного форумчанина він писав.
15.08.2019 12:13
якщо вже так вирішили, то що ж..
Не проходить.
Може у вас вийде. ))
я например свой диплом дорожного строителя казахский положил в ящик и отнёс в подвал.
ЗАНАВЕС .