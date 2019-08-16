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Все про:НАБУ (2837) Сытник (696) Роттердам+ (30)

 Дело "Роттердам+": 2 из 6 подозреваемых находятся за границей, если они не вернутся, их объявят в международный розыск, - Сытник

Должностные лица Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), злоупотребляли своим служебным положением в интересах компании ДТЭК.

Об этом директор НАБУ Артем Сытник рассказал в интервью "UA: Украинское радио", информирует Цензор.НЕТ.

Сейчас двое из шести подозреваемых находятся за пределами Украины, уже зафиксировано, что они не прибыли по вызову. Если они не появятся в ближайшее время, будет применен механизм международного розыска. Сколько всего будет обвиняемых, я пока сказать не могу, продолжается расследование", - сказал он.

По словам Сытника, реальный объем импорта угля по формуле "Роттердам +" составил около 1%.

"Отдельные составляющие формулы не нашли своего подтверждения в ходе расследования, в частности, знаменитый "плюс". Не нашла подтверждения цена фрахта, сумма реального импорта составила около 1%, хотя, согласно документам, это было намного больше. Также мы исследовали не только саму формулу, а и процесс принятия решения - как его согласовывали, кто докладывал. И это все дало основания утверждать, что, во-первых, есть определенная необоснованность отдельных составляющих формулы, и во-вторых - в деле присутствует умысел", - подчеркнул глава НАБУ.

Читайте на Цензор.НЕТ: Суд арестовал на 2 месяца экс-члена НКРЭКУ Евдокимова с альтернативой залога в 2 млн грн

Как сообщалось ранее, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в рамках расследования уголовного производства по формуле Роттердам+ в августе 2019 года уведомило о подозрении советника директора "ДТЭК Востокэнерго" Лисового и генерального директора "ДТЭК Сети" Гелюха.

8 августа детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) уведомили о подозрении в злоупотреблении служебным положением шестерых человек, причастных к введению так называемой формулы "Роттердам+", в том числе экс-главу Национальной комиссии, которая осуществляет регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Также на Цензор.НЕТ: Суд избрал меру пресечения одному из фигурантов дела "Роттердам+" в виде залога в 9,5 млн грн и личных обязательств, - САП

Источник: https://censor.net.ua/n3143312
 
 
 Топ комментарии
 
А главаря взяли ?
Некий Пэдро Инкогнито , торговец чёрным деревом и его говорящий попугай Луцык .
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А Ахмєтка то буде ні при чому. Він нічого не знав і нічого не підписував. І звісно нікому не платив.
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А Ахмєтка то буде ні при чому. Він нічого не знав і нічого не підписував. І звісно нікому не платив.
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Свыня? Задай себе вопрос, а кто твой бох поросенько? И если скажешь что не олигарх, то у тебя кисель вместо мозгов.
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о! А вот и свидетель святого поросенка подтянулся. Там в Англии все унитазы вымыл? Интеллектуал)))
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Справжній малорос чи рузкій, унітази не дають спокою...
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Если они не появятся в ближайшее время,это год два???????? давно пора в розыск обьявлять а не торговатся
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А главаря взяли ?
Некий Пэдро Инкогнито , торговец чёрным деревом и его говорящий попугай Луцык .
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Сытник просрал уже кучу дел, гору - просрёт и это, бо все эти трубы, сытники, холодницкие, горбатюки... для этого и назначены - уже ж очевидно.
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Порохоботы при пете лаяли на караван.Но караван ушел без них Теперь порохоботы в бессильной злобе лают на луну. Это как то забавляет и утешает что Сытник,Гарбатюк на правильном пути.
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щас соевые начнут выть : зебилы!!! прихвостни путина!!! 74 % зедаунов. ну и так далее в таком духе))))
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Нащо ж це робити? Ти і сам з цим прекрасно справляєшся...
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