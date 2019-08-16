 Первый ЛГБТ-марш планируют провести в сентябре в Харькове

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом говорится в заявлении "КиевПрайд" в Instagram.

"Для нас это очень особенное событие, ведь харьковские активистки и активисты являются частью нашей команды и семьи. Без них КиевПрайд был бы невозможен в организации. Мы чувствуем большую потребность и вдохновения в солидарности с этим событием", - говорится в сообщении.

Тему первого прайда выбрали такую: "Харьков для всех. Безопасность для всех".

В течение 9-15 сентября пройдет Pride Week, во время которого организуют несколько дискуссионных и образовательных мероприятий, а 15 сентября пройдет Марш равенства, пишет "ХаркивПрайд".