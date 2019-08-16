 Первый ЛГБТ-марш планируют провести в сентябре в Харькове

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом говорится в заявлении "КиевПрайд" в Instagram.
"Для нас это очень особенное событие, ведь харьковские активистки и активисты являются частью нашей команды и семьи. Без них КиевПрайд был бы невозможен в организации. Мы чувствуем большую потребность и вдохновения в солидарности с этим событием", - говорится в сообщении.
Тему первого прайда выбрали такую: "Харьков для всех. Безопасность для всех".
В течение 9-15 сентября пройдет Pride Week, во время которого организуют несколько дискуссионных и образовательных мероприятий, а 15 сентября пройдет Марш равенства, пишет "ХаркивПрайд".
Гепа возглавит?
С каждого участника надо брать деньги на содержание полиции,за причиненные неудобства жителям - а после парада пусть моют с мылом место, где они прошли.
Никакого насилия.
там і п... геї.
кліпець
Козаки | Пороблено в Украине, пародия 2014
нехай они все на
парадшествие ко дню Независимости в Киев, на 9.00 сбегаются
(но в 10.00 - быстро разбегаются )))) ... как Золушки...ибо и по репе и по крысам достанется)))
Але ж ти вважаєш, що саме твоя думка правильна.
Ну так це ж махрове середньовіччя.
У в Європі у Середні віки дівчат видавали заміж у 14 років. Згідно ******** данним, у Россії двчата починають статеві стосунки з 13-14 років.
Так, що будь ласка, свою темноту і неосвіченість, демонструйте в іншому місті.
Как по мне - любой верующий это отклонение. Но я с ними нахожу общий язык.
Вот так, строем, с призывами и плаками, прямиком - в сторону линии разграничения. Там недалеко... А чего просто так бродить по городам и нормальных людей рапугивать, у которых с головой всё в порядке?
Хотите существовать? Существуйте отдельно от нормальных людей. Достали уже своими "большими потребностями и вдохновением в солидарности".
Збоченці хочуть насолоджуватися самою пустою формою , позбавленою змісту в обидвох випадках.
-Гей-парад, сэр!
-А зачем он ?
-Требуют однополой любви, сэр.
-А им запрещают?
-Нет, сэр.
-Тогда почему они шумят ?
-********,сэр.
чем комуняки и ватно-кацапские мрази
Харк в Прайд, всьо чотко по Фрейду !
стоят вдвоем в аптеке у витрины с контрацептивами и рассуждают
давай возьмем вон тот мэрседес он красивый и голубой
нет мне не нравиться давай вон то фэрари она красная и гладкая
а вон смотри ламборджини и бэнтли может их возьмем?
старый аптекарь слушал слушал а потом сказал
пацаны берите уазики, всеравно по гавну ганять будете!!!