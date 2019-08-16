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Все про:Харьков (4399) ЛГБТ-сообщество (244)

 Первый ЛГБТ-марш планируют провести в сентябре в Харькове

С 9 по 15 сентября в Харькове состоится первый "ХарквПрайд", в том числе Марш равенства.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом говорится в заявлении "КиевПрайд" в Instagram.

"Для нас это очень особенное событие, ведь харьковские активистки и активисты являются частью нашей команды и семьи. Без них КиевПрайд был бы невозможен в организации. Мы чувствуем большую потребность и вдохновения в солидарности с этим событием", - говорится в сообщении.

Тему первого прайда выбрали такую: "Харьков для всех. Безопасность для всех".

В течение 9-15 сентября пройдет Pride Week, во время которого организуют несколько дискуссионных и образовательных мероприятий, а 15 сентября пройдет Марш равенства, пишет "ХаркивПрайд".

Источник: https://censor.net.ua/n3143311
 
 
 Топ комментарии
 
почему вы нехотите взять с западного мира зарплаты и авто почему тулите гражданам пидоров и прочую мерзость ?
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Бадоев и Коляденко разошлись не на шутку...
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Надеюсь следующая власть - после Зе, выбьет калёным веником эту пошесть с Украины. Ну, а Зе за гей-парады минус в рейтинг.
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Це не пошесть, це головна євроцінність. Це святе. Дупа понад усе!!!!
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«Що кацапу в радість, українцю в горе.»
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Первый ЛГБТ-марш планируют провести в сентябре в Харькове

Гепа возглавит?
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Та він же наче з «русскім міром» порвав ?
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Да нет, товарисчь. Минус тем, кто привел ету власть, к власти.
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Уже изрядно бесят эти любители парадов. Если киевляне толерасты то надеюсь хоть в Харькове им устроят парад по полной
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Уже изрядно бесят эти любители парадов.

С каждого участника надо брать деньги на содержание полиции,за причиненные неудобства жителям - а после парада пусть моют с мылом место, где они прошли.
Никакого насилия.
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А очолить цей марш во главє боєвих козачков особисто... Ну ви вже зрозуміли.Первый ЛГБТ-марш планируют провести в сентябре в Харькове - Цензор.НЕТ 2989
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там де найбільший осередок вати
там і п... геї.
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раптом хтось забажає згадати перших персон, які почали відкрито пропагувати гей -культуру
кліпець
Козаки | Пороблено в Украине, пародия 2014
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зачем?
нехай они все на парад шествие ко дню Независимости в Киев, на 9.00 сбегаются
(но в 10.00 - быстро разбегаются )))) ... как Золушки...ибо и по репе и по крысам достанется)))
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Искренне надеюсь что б отпарадили этих парадунов.
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gtctd dtfbdqpt Я вже вкотре тобі кажу,що я не гей.Ти ж себе вважав розумним,то повинен був зрозуміти.Що я просто свідома і ******* людина.
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От ти вважаєш що содомія, це добре. А інша людина, іншої думки.
Але ж ти вважаєш, що саме твоя думка правильна.
Ну так це ж махрове середньовіччя.
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gtctd dtfbdqpt Ні,саме ви віряни вважаєте.що ваша думка правильна і готові розправлятися з іншими.От ви знову содомія,иа й содомія пишите.А як бути з педофілією.яка в релігії присутня? Марії було 12 років,коли вона стала мамою.Це означає,що святий дух педофіл.Та й в ті часи там доволі розповсюджена тема педофілії була.Виникає питання,чому бог дозволяв педофілію,мені це не зрозуміло.
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Запитайте будь якого лікаря, і він вам скаже, що найкращий вік жінки для народження дитини, це 17±2 роки.
У в Європі у Середні віки дівчат видавали заміж у 14 років. Згідно ******** данним, у Россії двчата починають статеві стосунки з 13-14 років.
Так, що будь ласка, свою темноту і неосвіченість, демонструйте в іншому місті.
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то не священики то збоченці. вони з хліба пісюна зробленого политого білим святять . баби на це кажуть паска. ну з яйцями тіпа крашанки... а тоді дітям це дають їсти. так шо тут без європи свого хватає . глянь на православне капіще - так там купол у формі ху. йому божаться і кланяються. а куди попові сповідаються- правильно нагинаються до попа між ноги
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Бадоев и Коляденко разошлись не на шутку...
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почему вы нехотите взять с западного мира зарплаты и авто почему тулите гражданам пидоров и прочую мерзость ?
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Надо отдать должное петикам: в основном, они не голубые (розовые). Они другим зарабатывают...
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Форумчани,от що ви зробите? Будете вбивати гомосексуалів?
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просто нужно на каждом параде обливать их с говнометов, и им эта смесь понятна, кажный день ее толокут
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да противны эти хихикающие мальчики в кружевных трусиках и мужеподобные бабы в кальсонах, ну родились ошибки природы так и заткнитесь, так нет, все должны знать, что они член друг у друга сосут
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людмилка илюк Точно такі самі відповіді москалі пишуть.Може все таки ви їм родичі?
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Маю надію , що справжні харків"яни зустрінуть це нашестя по справжньому : "Путін - х...., далі за текстом .
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Віктор Птаха Більшість харків'ян є прихильниками рпц.Ось де справжнє збочення.
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Більшість харків'ян є прихильниками рпц.Ось де справжнє збочення.

Как по мне - любой верующий это отклонение. Но я с ними нахожу общий язык.
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Очень скромное предложение. ЛГБТ-марш провести в Донецке.
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у нас преза богдан открыто мацает,ходу Героев гей-малорос режиссирует - не вижу повода не проводить гейпарад
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це сигнал зібратись там всім порохоботам )))
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Колону будут возглавлять Допа и Гепа... Первый ЛГБТ-марш планируют провести в сентябре в Харькове - Цензор.НЕТ 7840
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"Тему первого прайда выбрали такую: "Харьков для всех. Безопасность для всех".

Вот так, строем, с призывами и плаками, прямиком - в сторону линии разграничения. Там недалеко... А чего просто так бродить по городам и нормальных людей рапугивать, у которых с головой всё в порядке?
Хотите существовать? Существуйте отдельно от нормальных людей. Достали уже своими "большими потребностями и вдохновением в солидарности".
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после гейпарада- насильно снять кружевные труселя, одеть кальсоны- и на передовую
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Зачем снимать,одевать- в природном обличии так и пустить, на радость оккупантам.
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якби там були справді видатні люди , які зробили вагомий , справді відчутний внесок в покращення життя в Україні - так само як із "парадом" на день Незалежності - якби були досягнення ...
Збоченці хочуть насолоджуватися самою пустою формою , позбавленою змісту в обидвох випадках.
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В первых рядах кернас с гепой и дупой,во главе мальдивский проститут под руку с паном *********.....Во втором ряду трупанчук в обнимку с бойкай и шуферком....В общем те кто положено!
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Так в харкові підарів - хоч греблю гати. Вся міськ рада ( в поганому сенсі слова підар) з мером на чолі. Ну і рангом нижче. Спаскудилось місто...
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-Бэрримор, что за шум на улице?
-Гей-парад, сэр!
-А зачем он ?
-Требуют однополой любви, сэр.
-А им запрещают?
-Нет, сэр.
-Тогда почему они шумят ?
-********,сэр.
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Она оттуда транзитом в мокшу вашу двинет . Там вся территория одни кидор на кидоре Перший ЛГБТ-марш планують провести у вересні в Харкові - Цензор.НЕТ 5994
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Лучше ЛГТБ.
чем комуняки и ватно-кацапские мрази
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metal35 В нас більшість приходів рпц і всім пофіг.
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Правильно .Молодец. Лучше глисты чем сифилис ... Перший ЛГБТ-марш планують провести у вересні в Харкові - Цензор.НЕТ 2999
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Харків'яни, там ще не циркулюють чутки що Пінчук запросить під дату параду черговий склад Queen та Елтона Джона?

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OldCat Queen і Елтон Джон від любих наших виконавців кращі на порядок.Хоча я сам зовсім не є прихильником їхньої творчості.
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Підтримую. Коли я вперше почув альбом Good bye Yellow Brick Road, мені сподобалося.
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OldCat Як же так виходить,що в нас їх слухають і поважають,але інших геїв зневажають,це якась дурість.Так само і з вченими.Бо серед них було і є багато вчених геїв.
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"ХарквПрайд",
Харк в Прайд, всьо чотко по Фрейду !
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гепапрайд звучит лучше.... интересна а допа с братаном участвуют?
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демонстрацію проводят наче їх хтось утискає. чи мож хочуть комусь доказати шо смоктати це круто а їм назло не вірять .я в догадках
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договорились два друга педика презервативы марками автомобилей называть .
стоят вдвоем в аптеке у витрины с контрацептивами и рассуждают
давай возьмем вон тот мэрседес он красивый и голубой
нет мне не нравиться давай вон то фэрари она красная и гладкая
а вон смотри ламборджини и бэнтли может их возьмем?
старый аптекарь слушал слушал а потом сказал
пацаны берите уазики, всеравно по гавну ганять будете!!!
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Видел таких в Берлине. Толпа 30-40 каких-то невзрачных серых теток шла по центру города. И только по разноцветному флагу было понятно что они "той ориентации". Всем окружающим было на них глубоко пофигу. Никакие "нацдружины" в них камнями не бросались. Думаю за это они борятся. Чтобы они могли открыто себя называть и жить открыто с такими же как и они. И чтобы окружающим было на них пофигу.
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так вот у меня вопрос а чего парад в сентябре а не в грудне? представьте - меха, шубы, меховые колготки, бюстгалтера с соболями иваленки на каблуках.... сплошной шик!!!! а в переди гепа в немецкой фурашке и на коляске! 100% успех....
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А нахрена им нужен этот парад ? Они не могут делать ЭТО дома под одеялом им нужна аудитория и зрители ?
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а парад украінскіх ваяроў забаранілі... ганьба!
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