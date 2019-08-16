 Ларек с шаурмой и парламентский зал с пингвинами: Зеленский лично выбрал картины для Офиса Президента. ФОТОрепортаж

Коридоры в здании Офиса президента Украины, которое в этом году открыли для посещений всем желающим, теперь будут украшать картины современных художников. Об этом сообщила в Facebook замдиректора Музея истории Киева Татьяна Костенко, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Костенко, президент Владимир Зеленский лично отбирал картины из коллекции музея.

Выбор главы государства остановился на работах Елены Придуваловой, Юлии Поляковой, Ольги Адам, Юрия Шаповала, Романа Минина, Алексей Аполлонова, Анастасии Крайневой и Алексея Кондакова.

"Сотрудничайте с Музеем историй города Киева, будьте дальновидными и не жалею дарить лучшие! свои работы в наши фонды, так как их смогут увидеть широкие круги людей, а главное - будущие поколения!!" - написала Костенко.

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Напомним, перед вторым туром выборов Владимир Зеленский заявил, что хочет перенести Администрацию президента с улицы Банковой в Киеве. После выборов он также говорил о таких планах. Глава АП Богдан заявил, что АП переедет с Банковой, а из старого здания могут сделать музей украинской государственности.

Основатель 33ВY Architecture Иван Юнаков, выступивший соавтором проекта, считает, что предварительная стоимость ревитализации здания Украинского дома в Киеве под новый офис президента Владимира Зеленского может составить более 300 млн грн, все согласования проекта займут около месяца, строительные работы - 6-10 месяцев.







































