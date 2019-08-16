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 Ларек с шаурмой и парламентский зал с пингвинами: Зеленский лично выбрал картины для Офиса Президента. ФОТОрепортаж

Глава государства Владимир Зеленский выбрал для украшения Офиса Президента работы современных украинских художников Придуваловой, Поляковой, Адам, Минина и других.

Коридоры в здании Офиса президента Украины, которое в этом году открыли для посещений всем желающим, теперь будут украшать картины современных художников. Об этом сообщила в Facebook замдиректора Музея истории Киева Татьяна Костенко, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Костенко, президент Владимир Зеленский лично отбирал картины из коллекции музея.

Выбор главы государства остановился на работах Елены Придуваловой, Юлии Поляковой, Ольги Адам, Юрия Шаповала, Романа Минина, Алексей Аполлонова, Анастасии Крайневой и Алексея Кондакова.

"Сотрудничайте с Музеем историй города Киева, будьте дальновидными и не жалею дарить лучшие! свои работы в наши фонды, так как их смогут увидеть широкие круги людей, а главное - будущие поколения!!" - написала Костенко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Переезд Офиса президента с Банковой до сих пор не решен, - Госуправделами Борзов

Напомним, перед вторым туром выборов Владимир Зеленский заявил, что хочет перенести Администрацию президента с улицы Банковой в Киеве. После выборов он также говорил о таких планах. Глава АП Богдан заявил, что АП переедет с Банковой, а из старого здания могут сделать музей украинской государственности.

Основатель 33ВY Architecture Иван Юнаков, выступивший соавтором проекта, считает, что предварительная стоимость ревитализации здания Украинского дома в Киеве под новый офис президента Владимира Зеленского может составить более 300 млн грн, все согласования проекта займут около месяца, строительные работы - 6-10 месяцев.

Ларек с шаурмой и парламентский зал с пингвинами: Зеленский лично выбрал картины для Офиса Президента 01
Ларек с шаурмой и парламентский зал с пингвинами: Зеленский лично выбрал картины для Офиса Президента 02
Ларек с шаурмой и парламентский зал с пингвинами: Зеленский лично выбрал картины для Офиса Президента 03
Ларек с шаурмой и парламентский зал с пингвинами: Зеленский лично выбрал картины для Офиса Президента 04
Ларек с шаурмой и парламентский зал с пингвинами: Зеленский лично выбрал картины для Офиса Президента 05
Ларек с шаурмой и парламентский зал с пингвинами: Зеленский лично выбрал картины для Офиса Президента 06
Ларек с шаурмой и парламентский зал с пингвинами: Зеленский лично выбрал картины для Офиса Президента 07
Ларек с шаурмой и парламентский зал с пингвинами: Зеленский лично выбрал картины для Офиса Президента 08
Ларек с шаурмой и парламентский зал с пингвинами: Зеленский лично выбрал картины для Офиса Президента 09
Ларек с шаурмой и парламентский зал с пингвинами: Зеленский лично выбрал картины для Офиса Президента 10
Ларек с шаурмой и парламентский зал с пингвинами: Зеленский лично выбрал картины для Офиса Президента 11
Ларек с шаурмой и парламентский зал с пингвинами: Зеленский лично выбрал картины для Офиса Президента 12
Ларек с шаурмой и парламентский зал с пингвинами: Зеленский лично выбрал картины для Офиса Президента 13
Ларек с шаурмой и парламентский зал с пингвинами: Зеленский лично выбрал картины для Офиса Президента 14
Ларек с шаурмой и парламентский зал с пингвинами: Зеленский лично выбрал картины для Офиса Президента 15
Ларек с шаурмой и парламентский зал с пингвинами: Зеленский лично выбрал картины для Офиса Президента 16
Ларек с шаурмой и парламентский зал с пингвинами: Зеленский лично выбрал картины для Офиса Президента 17
Ларек с шаурмой и парламентский зал с пингвинами: Зеленский лично выбрал картины для Офиса Президента 18
Ларек с шаурмой и парламентский зал с пингвинами: Зеленский лично выбрал картины для Офиса Президента 19
Ларек с шаурмой и парламентский зал с пингвинами: Зеленский лично выбрал картины для Офиса Президента 20

Источник: https://censor.net.ua/n3143301
 
   
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Секономленные на параде 300 млн сначала хотели раздать ВСУ на премии. Посчитали, оказалось смешные деньги. Решили не позориться и отдать их Бадоеву.
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Для адміністрації Президента підійшли б репродукції картин українського митця Івана Марчука, якого визнали геніальним митцем західні експерти!
Ларек с шаурмой и парламентский зал с пингвинами: Зеленский лично выбрал картины для Офиса Президента - Цензор.НЕТ 6172
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Это ОЧЕНЬ красиво
Смотришь и сразу знаешь и кто это и зачем это
Спасибо
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ппц.. шмаркля путает Администрацию - с сортиром в квартале95..
Впрочем, "бытие определяет сознание".. и шаурма - явно в тему Ларек с шаурмой и парламентский зал с пингвинами: Зеленский лично выбрал картины для Офиса Президента - Цензор.НЕТ 5525
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Соевый за каждую копейку трусился... Для него 300тыс - это уже сигнал для перевода на Мальдивы.
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А чем Зеле еще заниматься? Пэдро вообще в плане искусства тупым был - он только рошены строил, поэтому Зеля выбирает картины... Чем собссна плохо?
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Фото с жду(ном) на столике - намек?😬
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Цікаві роботи.
Але замало військової та дійсно патріотичної української тематики.
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і мало космічної тематики! А Україна ж космічна держава!
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також має право на життя. Ви більше до класики?
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дуже хочеться знати скільки бадоєв і ко отримають за послуги.чи такий вже дешевий вийде цей параднепарад...Ларек с шаурмой и парламентский зал с пингвинами: Зеленский лично выбрал картины для Офиса Президента - Цензор.НЕТ 369
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А тобі самому не гидко що президент України - кретин і на критику своєї поведінки відповідає в типовому кацапському стилі типу: "Ви мене критикуєте і докоряєте за мій кретинізм, а я за це буду ще яскравіше виражати його і публічно пишатимуся ним." ?
Чи може ти кацап?
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Стебется тот, Вова, кто стебется последним. А вообще, нужно было про Врунгеля в детстве книжку читать - как вы яхту назовете, так она и поплывет. А у тебя пингвины в Раде и бабки с кравчучками.
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То он мои творения ещё не видел, бо я их ещё не нарисовал.
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Хорошие картины... Дебилам непонятны, будут ругаться
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шестая снизу картина - мл- 452- 2 бабушки на гироскутерах с котомками . да тут шиза вы заголовок поменяйте . пох та шаурма
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Народ игнорьте шаурму, мясо в хлоре замачивают уроды для дольше сохранности, хлор для организма яд в чистом виде, сколько уже отправилось только в нашем городе
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Он из "95-го квартала" вышел , квартал из него нет .
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Картину с пингвинами надо было в Трускавце вывешивать.
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Чого, вони ж повернулись з Трускаця.
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Ну в принципі кожен має власну думку про мистецтво, сподіваюсь на герб України він шаурму не наліпить.
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Дома можно иметь своё мнение по поводу искусства, а тут всё таки одно из главных госучреждений.
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Здається картини не дуже вплинуть на оцінку цієї установи.
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Каляка-маляка
Какой президент такие и картины.
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...и не забыть групповой портрет прицепить... Ларек с шаурмой и парламентский зал с пингвинами: Зеленский лично выбрал картины для Офиса Президента - Цензор.НЕТ 2687

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Это хорошо что он не стал выбирать героев Украины, казачество, Гетманов, войну, природу Украины.......и тд...
Шаурма и пингвины... - это его....
Что бы каждый понимал, что презиком выбрали необразованного и тупого ПОЦа чужого народа...
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Якраз те, чим повинен займатися президент країни яка воює . Зедебіли ви цього заслуговуєте.
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3енелейсский воюет с украинсской Украиной
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Лучше бы рулетку купил. Вторая снизу фото аж визжит: Уберите этих рукож*пов.
Или это задумка такая - повесить одну выше, вторую ниже?
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Это должен комментировать психотерапевт... А лучше психиатр.
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Какіє картіни?! Зэля останнім часом тільки картинку з богданом бачить , яку йому беня транслює на Антіпопох ТV!)
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Заскучал Вовчик за голыми бабами, видимо любофф с Богданом затянулась...
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Так это по принципу экзорцизма
Чтобы выносило 😁
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ПРЕДЛАГАЮ! Все киоски Киева с шаурмой расположить в новом офисе президента.
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Картинки, в основном, депрессивненькие. А шаурмой он неплох понасмехался над зебильными тупыми порохоботами.
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на фоне гея малороса в режиссерах ходы Героев,даже этот дебилизм теряется - не доигрываешь,зепридурок
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Я вражений художньою якістю деяких картин. Це надсвітовий рівень.
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Главное , шоб было просто и всем понятно . )) Поддерживаю ! ))
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ЗЕбилизация всей страны + русификация, на выходе получаем хохлов малороссов и ессно потерю територий с покацапленными ватными малороссами. Идея не новая, ещё при царской Рашке начали...Асемиляция вроде по научному называеца...
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