 Заммэра Житомира подозревается в служебной халатности, повлекшей 700 тыс. грн убытков, - Нацполиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает департамент защиты экономики Нацполиции Украины.

"Досудебным расследованием установлено, что, занимая в то время должность начальника одного из управлений городского совета и будучи распорядителем бюджетных средств, чиновница заключила с победителем публичных закупок заведомо убыточный тендер, вместо того чтобы его отклонить", - говорится в сообщении.

Предложенная цена лота с одинаковыми техническими характеристиками у коммерческой структуры была значительно выше предложения других участников. Таким образом, чиновница при проведении конкурсных торгов по закупке медицинского оборудования нарушила принцип экономии использования бюджетных средств, что в дальнейшем привело к убыткам бюджета на сумму более 700 тыс. гривен.

Собрав материалы, подтверждающие причастность чиновника к совершению уголовного преступления ему было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Руководство экспертного центра Минздрава допустило халатность, повлекшую ущерб на сумму 1,4 млн, - СБУ