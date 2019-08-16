 В суд Чернигова поступило ходатайство об избрании меры пресечения Гримчаку

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об сообщили в пресс-службе суда.

Там отметили, что уже получили ходатайство относительно меры пресечения.

Согласно автоматическому распределению судебных дел, его будет рассматривать следственная судья Наталья Лямзина. Время заседания пока не известно.



Также суд сообщил, что в ходатайстве прокуроры просят суд взять под стражу как Гримчака, так и его помощника Овдиенко с возможностью внесения залога в размере 6690 прожиточных минимумов ($510 тыс) для трудоспособных лиц.

Оба они подозреваются в завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничества), совершенного по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере.

Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник задержаны за вымогание взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".

Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц заявило о том, что задержание Гримчака не касается деятельности министерства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как замминистра. В министерстве уточнили, что сообщения о задержании "помощника замминистра" не является корректным, поскольку в штатном расписании МинВОТа нет должности "помощник заместителя министра".

16 августа ГПУ направила в Деснянский райсуд Чернигова ходатайство об избрании заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку и его "помощнику" Игорю Овдиенко мер в виде ареста с возможностью внесения залога - обоим в размере $510 тыс.

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