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 Участник Революции Достоинства и войны на Донбассе Владимир Винярский погиб в ДТП

Владимир Винярский после участия в АТО имел инвалидность І группы. Ему было 28 лет.

О гибели ветерана сообщила пресс-служба Департамента социальной защиты населения Львовской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

"16 августа 2019 года в результате ДТП трагически погиб участник боевых действий на Востоке Украины Винярский Владимир Иванович", - говорится в сообщении.

Владимир родился 20 августа 1990 года в селе Миженец Старосамборского района Львовской области. Учился в университете "Львовская политехника" на факультете "Геодезия". Принимал активное участие в Революции Достоинства.

14 марта 2014 года поступил на службу в батальон имени Кульчицкого и принимал непосредственное участие в Антитеррористической операции. В 2014 году в Старобельске на Луганщине получил тяжелое сквозное огнестрельное ранение.

Винярский вследствие войны имел инвалидность І группы. У Владимира остались родители и сестра.

Читайте на Цензор.НЕТ: Доброволец Владимир Винярский, получивший тяжелое ранение на Донбассе: "Тот, кто может держать оружие в руках, ходить, должен встать и идти защищать свою Украину, свою маму, семью". ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3143293
 
 
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Шкода..........
Спочивай з миром, Володимир............
Родині та близьким співчуття............
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10 -11 человек погибает в Украине в ДТП за сутки .
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Якраз герої і вмирають,а суче плем"я порохоботів бере мільйонні хабарі і вчить нас як любити Україну...
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