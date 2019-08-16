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 Политика Украины, Общество
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Все про:обыск (1336) ОГА (1490) Одесская область (1819) РГА (178) ГБР (497)

 Обыски в помещениях Одесской ОГА и Измаильской РГА проходят в деле о растрате бюджетных средств, - ГБР

Государственное бюро расследований сообщило, что обыски в помещениях Одесского областного совета и Измаильского городского совета проходят в рамках производства о растрате бюджетных средств, выделенных на развитие Измаильского региона.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение ГБР.

По предварительной информации, в 2015-2019 годах Одесский облсовет выделял средства на капитальные ремонты дома культуры, дороги, детского сада в Измаиле, детско-юношеской спортивной школы, "Аэропорта Измаил", а также на реконструкцию незавершенного строительства общеобразовательной школы в Измаильском районе.

ГБР установило, что выделенные на развитие региона бюджетные средства были потрачены не по целевому назначению, поскольку указанные строительные работы фактически не проводились или проводились не в полном объеме.

Кроме того, по данным бюро, предприятия, которые участвовали в проведении строительных работ, искусственно определялись победителями по тендерным процедурам. Полученные бюджетные средства в результате перечислялись на счета компаний-нерезидентов Украины, которые могут быть связаны с руководством Одесского областного совета.

Отмечается, что распоряжением и непосредственным контролем за проведением указанных работ занимались должностные лица Измаильского городского совета.

Дело квалифицировали за ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой).

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Источник: https://censor.net.ua/n3143291
 
 
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Болгары,турки ..Местных князьков надо трясти по всей Украине и без устали.90% местных крали и должны сесть задолго до начала выборной компании в местные советы.Нужно повышать роль сельского схода ,тем более в электронном варианте,это вообще не проблема.Селяне вообще не могут влиять на жизнь в своему сели.Если в село зашли латифундисты типа Порошенка,Косюка,Бахматюка,то взагали капець!
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попытка нейтрализации уманского.измаил не выбрал зелененького
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Измаил- капля в украинском море мздоимства.Я по своей Харьковщине сужу.Тут ещё всё хужее.Ватники и мздоимцы,симбиоз.
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