 Обыски в помещениях Одесской ОГА и Измаильской РГА проходят в деле о растрате бюджетных средств, - ГБР

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение ГБР.

По предварительной информации, в 2015-2019 годах Одесский облсовет выделял средства на капитальные ремонты дома культуры, дороги, детского сада в Измаиле, детско-юношеской спортивной школы, "Аэропорта Измаил", а также на реконструкцию незавершенного строительства общеобразовательной школы в Измаильском районе.

ГБР установило, что выделенные на развитие региона бюджетные средства были потрачены не по целевому назначению, поскольку указанные строительные работы фактически не проводились или проводились не в полном объеме.

Кроме того, по данным бюро, предприятия, которые участвовали в проведении строительных работ, искусственно определялись победителями по тендерным процедурам. Полученные бюджетные средства в результате перечислялись на счета компаний-нерезидентов Украины, которые могут быть связаны с руководством Одесского областного совета.

Отмечается, что распоряжением и непосредственным контролем за проведением указанных работ занимались должностные лица Измаильского городского совета.

Дело квалифицировали за ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой).

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